Ännu ett landslagsuppehåll innebär att vi får vi kavla upp ärmarna och grotta ned oss i de lite lägre europeiska divisionerna på Topptipset. Förutom tre fighter från den irländska andraligan First Division tar även möten från Segunda División och Eerste Divisie plats på kupongen denna fredag. Inleder gör vi dock på högoktanigt vis med två tungviktsmöten från det afrikanska VM-kvalet.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Senast Egypten och Senegal mätte svärd var det i finalen av Afrikanska Mästerskapen. Som vi alla minns drog Sadio Mané och company det längsta strået då och senegaleserna fick hissa bucklan i Yaoundé. Manés radarpartner från Liverpool, Mohamed Salah, är troligen inte speciellt sugen på att stå på den förlorande sidan igen. The Egyptian King och hans faraoner kan mycket väl få sin revansch nu när ett avgörande dubbelmöte ska avgöra vilket av landslagen som tar sig till VM. Vi minns främst AFCON som en oerhört målsnål turnering. Det kryssades hejvilt och finalen var inget undantag då det som bekant krävdes straffar för att urskilja en vinnare. Trots att två av Premier Leagues främsta strikers står på varsin sida i denna duell tror jag stenhårt på en defensiv approach från bägge nationer även denna gång.

Med klassförsvarare som Kalidou Koulibaly (Napoli) och Abdou Diallo (PSG) i de bakre leden hos gästerna lär Lejonen från Teranga inte sälja sig billigt. Egypten är, och ska vara, knappa favoriter i Kairo, men vi får också komma ihåg att det kommer ett returmöte nästa vecka. Ett troligt scenario är att ingen av sidorna vågar riskera för mycket i den första ronden. Det är inte ofta som krysset är oddsfavoriter i en match, men så är faktiskt fallet nu.

Ett mer aptitligt spikkryss får man leta efter – således ett riktigt fräckt drag som måste testas till 30-35%!

■■ Match 5 . Dordrecht och Den Haag har sin bas på var sin sida av Rotterdam. Det är således lite av en derbystämpel på denna drabbning. Sällskapen håller dock till i olika ändar av Eerste Divisie. Den Haag ser ut att blanda sig i ett kommande play off samtidigt som de hemmahörande ”Fårskallarna” även denna säsong slåss i botten av andradivisionen. Men någon säker seger för Giovanni Frankens besökare blir det nog inte tal om. Förutom att förstemålvakten Luuk Koopmans fortsatt saknas är den tidigare Southampton-strikern Eljero Elia ett troligt avbräck för ”Storkarna”, som dessutom underpresterat kraftigt den senaste tiden.

Dordrecht huserar som sagt i den nedre regionen av tabellen, men hemmavid levererar de oftast. Faktum är att giftige anfallaren Stijn Meijer och hans kamrater har tagit poäng i sex raka fighter hemma på Riwal Hoogwerkers Stadium. Jag tycker det doftar derby-skräll i Zuid-Holland denna fredag.

Ettan undervärderas kraftigt och är en given rensare, runt 15%, att få med i jakten på smaskig utdelning. Helgardera!

■■ Match 6 . Det är inte varje omgång som den irländska andradivisionen hittar in på Topptipset. Men med ett pågående landslagsuppehåll är det som bekant de lite lägre europeiska divisionerna som ofta får kliva in i rampljuset. Jag har valt att fördjupa mig lite extra i mötet mellan Bray och Wexford som är ett östkustderby i First Division. Formkurvorna hos sällskapen ser lite annorlunda ut då gästerna från Slaneys mynningsvik inledde säsongen piggt, men däremot dalat mot slutet och förlorat två raka duster. Aidan Friel och Paul Cleary som agerar mittlås i backlinjen hos Youths hade ingen rolig dag på jobbet häromsistens då förra säsongens Premier Division-gäng Longford blev för svårt

(0–3). Ska de rosaklädda tjurarna börja vinna matcher igen krävs det skärpning i alla led.

För värdarna gäller raka motsatsen. De grönvita öppnade nämligen ligaspelet uselt, bland annat med en tung 0–6-förlust mot serieledaren Cork City. Men sedan dess har Wanderers höjt sig flera snäpp. Två raka viktorior vittnar om detta. Island-födde Paul Fox, som värvades från just Wexford inför säsongen, har kommit in som en frisk fläkt i laget. 22-åringen låg bland annat bakom det avgörande målet när tidigare nämnda Longford lades på rygg för ett par omgångar sedan. Jag är inne på att Bray, som besegrat gästerna i fyra raka hemmamatcher, förlänger den fina sviten.

Till runt 45-50% är ettan en suverän värdespik i min bok!

SPIKEN

Bray Wanderers (match 6)

Bray Wanderers har gått starkt mot slutet och ståtar med full pott i de två senaste matcherna. Island-bördige Paul Fox värvades från just gästande Wexford inför säsongen och vänsteryttern har redan börjat betala av sig i sin nya klubb. Kanske sänker 22-åringen sina gamla lagkamrater denna fredag? Bra spiketta!

SKRÄLLEN

Dordrecht (match 5)

Kupongens bästa skräll tornar upp sig i tulpanernas rike där topplaget Den Haag kan få problem på andra sidan Rotterdam. Dordrecht är lillebror i dessa sammanhang, men med tanke på ”Fårskallarnas” fina hemmafacit luktar det skräll. Ettan streckas för lågt och är ett givet tecken att ta med för chans på större pengar.

DRAGET

Egypten (match 2)

Mo Salah och hans faraoner är troligen revanschsugna efter finalförlusten i AFCON. Räkna med högt tempo från värdnationen i den första ronden av detta dubbelmöte. Jag imponeras med det sagt av Senegals starka defensiv och tror på ännu en målsnål tillställning mellan nationerna. Spikkrysset är ett häftigt drag!