Tisdagens Topptips bjuder på en spretig kupong. Två matcher från superettan inleder innan vi tar oss till nerviga kvalmatcher i Tyskland, Nederländerna och England. Kalaset avslutas med tre nattmackor från Sydamerika där Copa Libertadores gruppspel fortsätter.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Jag trodde inte på Jönköpings Södra i bortamatchen mot Västerås senast, men trots tunga avstängningar på Junes Barny och Ben Lamin så hämtade smålänningarna in underläge två gånger om och löste en pinne (2-2). Starkt. Nu är laget fulltaligt igen och på Stadsparksvallens naturgräs räknar jag med en ännu bättre prestation. Södra har annars haft en tuff start på säsongen, men börjar trampa igång och prestationsmässigt har det sett bättre ut än tabellen visar. Med lite nyvunnet självförtroende innanför pannloberna ska den här truppen räcka till åtminstone en stabil mittenplacering.

Skövde fick en flygande start på säsongen, men har matchats hårt på slutet vilket resulterat i en poäng på de tre senaste. Inte mycket att säga om. Att nykomlingen skulle fortsätta att slåss om topplaceringar var det nog ingen som trodde. Succélånet från Elfsborg, Jack Cooper Love, inledde med att göra fem mål på de fyra inledande omgångarna. Nu är lagets viktigaste spelare i offensiven avstängd vilket är ett rejält avbräck. Då får Saik främst hoppas på fasta situationer där de lägger stort fokus. Men jag tror det blir tufft mot ett J-Södra på uppgång. Här finns det vettiga chanser att Skövde övervärderas en aning på grund av tabelläget.

Då jag tycker Jönköping ska ha fina chanser till tre pinnar sett till förutsättningarna gillar jag ettan som spik runt 50%.

■■ Match 2 . Tidigt ångestmöte i superettan. Östersund åkte ur allsvenskan i fjol och tappade så klart en hel del spets efter det. Truppen innehåller dock fortsatt en hel del rutin från finrummet så att klubben just nu ser ut att upprepa Falkenbergs bedrift från i fjol, att åka raka vägen ner till Ettan, är anmärkningsvärt. Laget har inte alls hållit ihop inledningsvis och har nu radat upp fyra raka förluster med 2–10 i målskillnad. Det har lett till en plats som nästjumbo. Här saknas en av lagets viktigaste spelare i målvakten Aly Keita.

Har Östersund gått dåligt så har Örgryte gått sämre. Två poäng efter åtta omgångar är så klart under all kritik för topptippade Öis. Ledningen har redan agerat och låtit både sportchef och tränare gå. Ny på tränarbänken är islänningen Brynjar Gunnarsson. Hans första match vid spakarna borde ha resulterat i poäng hemma mot Trelleborg där Öis ägde matchbilden, vann målchanserna med 12–3, men lyckades ändå förlora matchen med 1–2 efter att bland annat ha missat en straff. Trots det usla poängsamlandet så har det inte sett så tokigt ut rent spelmässigt där bolltrygga Öis mestadels spelat jämna matcher eller till och med varit det bättre laget. Sett till truppen göteborgarna har så är jag övertygad om att de snart kommer att lyfta i tabellen. Fjolårets skyttekung i superettan, Zeljkovic, och nyförvärven Sargon Abraham och Nicklas Bärkroth är ren klass i den här serien. Den sistnämnda får sägas vara en av ligans allra bästa spelare, men har för Öis del tyvärr varit skadade i de senaste sex fajterna. Nu är dock Bärkroth tillbaka truppen igen och kan förhoppningsvis få speltid. Ett jättelyft. Här väntar konstgräs för gräslaget Öis, men sett till säsongen så har sällskapet faktiskt gjort sin bästa match hittills på just plastmattan i premiären på Bravida Arena när de rättvist ledde mot serieledande Halmstad med 2–0 så sent som i den 86:e minuten. Det svenska folket verkar inte har några större förhoppningar om att gästerna vänder på trenden här, men med Bärkroth tillbaka gillar jag tvåan till väldigt låg procent.

Jag håller Öis som det bästa laget och jag tror tvåan kommer streckas för lågt. Stannar den runt, eller till och med under, 40% är det en fräck chansspik.

■■ Match 3 . Kval mot den tyska andradivisionen. Kaiserslautern lyckades inte få in någon boll på hemmaplan i det första mötet som slutade 0–0. Detta trots ett stort övertag sett till målchanser som räknades till 14–2. Nu blir det givetvis tufft att lösa biffen mot Dynamo Dresden, som spelat en division högre upp i hierarkin denna säsong, men omöjligt är det knappast. Ronnie Hellströms gamla gäng visade ändå i den första matchen att de har kapaciteten och möter trots allt ett lag som nästa har glömt bort hur det känns att vinna en fotbollsmatch.

Senast Dynamo Dresden löste tre poäng var i december. Att värdarna då bara ska gå ut och dominera den här matchen ser jag som föga troligt. Jag räknar med en jämn och målsnål tillställning igen när så mycket står på spel. Med få skrällar på kupongen så är Kaiserslautern definitivt ett lag som som ska få plats i systembygget när tvåan ser ut att undervärderas.

Jag chansar till och med bort den överstreckade ettan när det ser ut att landa runt cirka tio procentenheter för högt runt 50%. X2 är ett spelvärt val.

SPIKEN

SKRÄLLEN

DRAGET

