Jag har inga förhoppningar om att onsdagens Topptips ska ge några större pengar. Flera stora favoriter, som blir väldigt svåra att fälla, tar nämligen plats. Däremot kan det vara värt att göra mindre system och skruva upp radinsatsen gånger tio.

Damernas Champions League, engelska Women’s Super League och fyra VM-kvalmatcher från Asien är vad som står på schemat.

Här är mina tidiga tankar och drag:

Women’s Super League bjuder på två bankspikar som jag inte kommer försöka fälla.

■■ Match 3 . Manchester City förväntades kunna utmana Chelsea och Arsenal i toppen den här säsongen. Truppen är väldigt stark, där spelare som Bronze och Shaw håller väldigt hög nivå. En svag inledning på säsongen grusade någon form av titeldrömmar, men de senaste månaderna har de ljusblå kommit igång på allvar. Ser man till de tio senaste omgångarna är det bara Chelsea som tagit fler poäng i ligan.

Everton har blågul fägring i laget genom Bennison och Björn, men har långt kvar innan de kan slåss mot de stora drakarna och är ett lag för den nedre halvan. Facit 5-2-9 i ligan är vad det är. Mot City har Liverpool-klubben förlorar fem raka inbördes matcher. Den senaste torsken kom i FA-cupen i helgen när City vann med klara 4–0.

Som oddsen säger så är det klasskillnad och skrällen känns avlägsen. Jag bankspikar ettan.

■■ Match 4 . Ungefär samma scenario här i match 4. De regerande silvermedaljörerna i Champions League åkte oväntat ur mästarturneringen redan i gruppspelet. Det har gjort att Chelsea får koncentrera sig på ligan denna vecka istället. Där har The Blues allt i egna händer. Vid vinst i kväll i hängmatchen mot Tottenham så kliver de om Arsenal och tar över serieledningen. Fullt fokus och inget krut att spara på alltså. På hemmaplan är Magdalena Eriksson och hennes lagkamrater blytunga och bara släppt in ett mål på åtta matcher under säsongen. Storstjärnan var en av de ordinarie spelarena som vilades i helgens FA-cupvinst mot Birmingham (5–0), räkna med bästa möjliga lag här i Londonderbyt.

Tottenham har tagit kliv framåt, men har fortsatt en bra bit kvar till topplagen trots femteplatsen. Framför allt är anfallsspelet tämligen svagt och mot ligans bästa försvar på bortaplan talar det mesta för att Spurs blir nollat.

Dessa lag har mötts sex gånger sedan 2018 och Chelsea har vunnit alla. Ettan är ännu en bankspik, trots hög procent.

■■ Match 6 . Då det knappt finns några vettiga skrällchanser att tala om så får man nypa det som går. Sydkorea och Iran har varit överlägsna, och är obesegrade, i sin kvalgrupp och är båda klara för VM i Qatar. Den här matchen avgör vilket land som vinner gruppen, men det har som sagt ringa betydelse. Sydkorea har de vassaste topparna i stjärnan Heung Min-Son (Tottenham) och Hee-Chan Hwang (Wolverhampton), men kan mycket väl testa lite nytt här inför VM när det inte finns något att förlora.

Iran har ett spännande landslag och ska inte underskattas. Dragan Skocic har gjort ett stort jobb sedan han tog över som förbundskapten i början på 2020. På över två år har kroaten ännu inte varit med om att förlora en fotbollsmatch på sitt nya jobb (14-1-0). Framför allt har han satt defensiven som är svårpasserad. Framåt är Sardar Azmoun storstjärna. 25-åringen har bombat in 52 mål på 79 matcher för Zenit och stått för 39 baljor på 60 landskamper. Hög klass och nyligen blev storskytten klar för Bayer Leverkusen. Ihop med Karim Ansarifard (AEK Athen) bildar han ett riktigt bra och rutinerat anfallspar. Här har Iran en del problem med corona och avstängningar, men de spelare som kastas in i stället kommer säkerligen vilja ta chansen att visa upp sig nu när de får chansen.

Jag räknar med en jämn och tät match där krysset ligger nära till hands. Med en något överstreckad etta är det dock läge att kosta på sig alla tecken och jobba skrälltvåan under 20%.

SPIKEN

Manchester City (match 3)

Det råder klasskillnad när Everton från de undre halvan gästar formstarka Man City. Det visades inte minst i helgen när lagen möttes i FA-cupen och City vann med klara 4–0. Everton kommer inte räcka till nu heller och ettan är en bankspik.

SKRÄLLEN

Iran (match 6)

Dragan Skocic har gjort ett stort jobb med Iran och har, sedan han tillträdde som förbundskapen för över två år sedan, ännu inte förlorat en fotbollsmatch. Här väntar en gruppfinal mot Sydkorea som dock inte betyder något då båda nationerna redan är klara för VM. Den understreckade skrälltvåan ges plats.