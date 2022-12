Totalt fyra skotska matcher finns med på kupongen som också innehåller två fighter från Jupiler League i Belgien. Kompletteras görs äventyret av de två högsta ligorna i Portugal.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Michael Beales första sejour i Glasgow var en framgångsrik sådan då engelsmannen agerade assistent åt Steven Gerrard. 42-åringen följde sedan med den gamla mittfältaren till Aston Villa innan han blev permanent manager för Queens Park Rangers. I London lyckades Beale få The Hoops att springa långt över sin förmåga innan flyttlasset gick tillbaka till Glasgow och Rangers. Där har resan inletts med två raka segrar och moralen borde vara på topp då bägge triumferna kommit efter underlägen. Det senaste var något i hästväg då Scott Arfield på egen hand vände 1–2 till 3–2 mot Aberdeen med två strutar långt in på tilläggstiden. Sett till matchbilden var vinsten rättvis men hade jag varit Beale hade jag legat och funderat över de bakre leden långt in på småtimmarna. Billiga målchanser har släppts till sedan ligaspelet återstartade och slipsen McGregor har med handen på bibeln sett sina bästa dagar. På ren vilja och klass kan pågarna från Glasgow mala ner även Ross County över 90 minuter, men efter den osannolika vändningen senast blir jag heller inte förvånad om en motreaktion hänger i luften.

The Staggies, som värdarna kallas, tappade ledning till förlust senast mot St. Johnstone men det berodde till stor del på Baldwins utvisning. Utan honom blev den sista halvtimmen olidlig men kan de hemmahörande bara hålla elva man på banan går det att bjuda upp till kamp denna afton.

När tvåan springer iväg gör jag gärna plats för det rensande krysset. X2 räcker för grön bock.

■■ Match 2 . Motherwell tillhörde i fjol de sex bästa lagen i Premiership men har haft svårt att leva upp till samma nivå den här säsongen. Nio förluster på 16 matcher är den stora anledningen till detta men jag vill vara väldigt tydlig med att detta inte speglar The Steelmens prestationer. Sett till Expected Points borde de snarare befinna sig inom topp 4 och så länge Steven Hammells manskap fortsätter att rada upp ansenliga insatser är jag inte orolig över att kontraktet ska lösas. Kevin van Veen sprutade in poäng under hösten och när nederländaren hittar tillbaka i gammalt gott slag bör Motherwell klättra rejält i tabellen. Klättringen kan mycket väl inledas redan denna fredag.

Kilmarnock är nykomling från Championship och att gästernas manege till nytt kontrakt ska krattas via ett starkt spel i egen borg är uppenbart. Av Killies 15 inspelade poäng har 14(!) kommit framför den egna publiken. Utanför hemtrakterna har det i långa stunder sett bedrövligt ut och jag håller de tillresta som numret för små på Fir Park.

Upp till 50 procent är ettan en solid spik att bygga systemet kring.

■■ Match 3 . Att börja prata om slitna ben och trötta kroppar är kanske magstarkt efter ett uppehåll men jag vill ändå slå ett slag för fysikens lagar på Ghelamco Arena. På densamma spelade Gent i tisdags cupmatch mot Cercle Brugge. Över 90 minuter var matchbilden helt jämn och det var inte förrän Cercle Brugge drog på sig en utvisning som De Buffalo’s kunde avgöra i förlängningen. 2–0-triumfen var viktig för självförtroendet men 120 minuters tuff kamp är knappast optimalt när julschemat är späckat. Under fredagsaftonen kommer ett kapabelt Standard Liège på besök och när Gent saknar anfallsesset Tissoudali på grund av skada kommer ingenting att komma gratis.

Standard Liège åkte på en rejäl knock mot Royal Antwerp (0–4) i tisdags där loppet var kört redan efter en timme. Då låg gästerna under med 0–3, men även om insatsen var mindre smickrande bör de sparade krafterna kunna komma väl till hands i denna fight. Dönnum, Dragus och Brighton-lånet Alzate är klasspelare som på egen hand ska kunna utnyttja ytorna som Gent lämnar efter sig i de bakre leden. Så sent som i juli spelade Standard 2–2 hemma mot fredagens kombattanter trots numerärt underläge i över 70 minuter och det kan möjligen vara en morot för att inspirera en gedigen insats i Flandern.

Svenska folket har förälskat sig i ettan men jag anser att det doftar skräll lång väg. Alla tecken och injobb av X2 är rätt väg att gå!

SPIKEN

Motherwell (match 2)

Sett till Expected Points borde Motherwell befinna sig på slutspelsplats och mot ett Kilmarnock som är tvärusla på resande fot gillas den spelvärda ettan skarpt. Hammaren åker fram!

SKRÄLLEN

Standard Liège (match 3)

Gent fick slita ont i tisdagens cupmatch där de tvingades till 120 minuter spel mot Cercle Brugge. Det lär sitta i benen nu. Jag ger Standard Liège god skrällchans och garderar den högt streckade ettan hela vägen.

DRAGET

Marítimo (match 5)

Rio Ave har sprungit långt över sin förmåga och jag tror att värdarna går en sämre vinter till mötes. Marítimo ska gynnas av den förmodade matchbilden i Vila do Conde där X2 är ett spänstigt och värdemässigt fint drag.