Förutom de fyra VM-matcherna ska även engelsk fotboll från League Two, National League och EFL Trophy synas i sömmarna. Smålurigt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 6 . Marockos kvartsfinalplats i fjolårets upplaga av Afrikanska Mästerskapen och säkrade VM-plats räckte in för förbundet. Den sedan tidigare ifrågasatte Vahid Halilhodzic fick så sent som i augusti detta kalenderår lämna sin förbundskaptenspost. Faktum är att det är tredje (!) gången en nation gör sig av med just Halilhodzic inför ett stort mästerskap. Bråket mellan honom och Hakim Ziyech sägs ha varit en av anledningarna till entledigandet, men under Walid Regragui har storstjärnan tagits till nåder. Trots kort tid på posten har den nye förbundskaptenen hunnit med att besegra Chile och Georgien med totalt 5–0, däremellan spelade ”Atlaslejonen” även 0–0 mot Paraguay. Försiktigt positiva tongångar råder inför detta mästerskap och jag är övertygad om att marockanerna kan göra bra ifrån sig i en på förhand gynnsam grupp. Bounou, Aguerd, Amrabat och En-Nesyri utgör en väldigt stabil centrallinje som sedan kryddas med spetsspelare som Hakimi, Boufal och tidigare nämnda Ziyech.

Kroatien kommer i sin tur till spel med att av de mest slagkraftiga mittfälten i hela mästerskapet, men jag sätter ett frågetecken för positionen längst fram i Zlatko Dalic bygge. De schackrutiga har saknat en given anfallare sedan Mandzukic gick i pension och jag är inte alls säker på att vice världsmästarna bara städar av Marocko denna onsdag.

Jag lockas mest av vänstersidan på Al Bayt Stadium. Tvåan övervägs först på större system.

■■ Match 7 . Tyskland benämns alltid som en guldkandidat när det vankas stora mästerskap och inget undantag råder i Qatar. Jag håller ”Die Mannschafts” förbundskapten, Hansi Flick, som den kanske skickligaste tränaren av samtliga men det är som bekant små marginaler som avgör ett VM. Jag blir därför konfunderad när ettan målas upp i trakter omkring 70 procent mot ett inte oävet Japan. Tyskarnas kapacitet går inte att betvivla när offensiven kryllar av klasspelare, men inte sällan blir Flicks mannar framtunga i sitt sätt att spela fotboll. Ungern blottade de vitsvartas svagheter två gånger om i Nations League och ett väloljat Japan kan mycket väl lyckas med samma bedrift denna onsdag.

Hajime Moriyasu förfogar över Asiens mest slagkraftiga trupp där herrar som Tomiyasu, Kamada, Minamino och Mitoma sticker ut. De tre sistnämnda är poängspelare av rang som inte behöver många lägen innan bollen hamnar i nät och lyckas ”Samurai Blue” få bett i sina omställningar kommer Manuel Neuer att sättas på prov i tyskarnas kasse. Skrälläget gillas i Doha där framför allt tvåan glänser till singelprocent.

Alla tecken och skräljobb blir valet.

■■ Match 8 . Det är svårt att glömma Costa Ricas framfart i VM 2014. Att vinna sin grupp före kombattanter som Uruguay, Italien och England är en bedrift som heter duga av en nation som egentligen inte ska kunna bråka med de stora drakarna. Allt detta hände dock för åtta år sedan. Man tycker att ”Los Ticos” borde ha gått vidare sedan dess men faktum är att de rödblås mest bärande pjäser är desamma som bar laget i Brasilien. Navas, Borges, Ruiz och Campbell väntas alla ta plats i startelvan mot Spanien. Nu tror jag dock att tåget har gått.

Spanien är oerhört sevärt under Luis Enriques ledning och det är inte sällan ”La Roja” trumfar sina motståndare i all form av underliggande statistik. Spanjorernas problem har varit att förvandla deras övertag i gjorda mål men här har jag väldigt svårt att se Enriques gäng lämna planen mållöst. Pedri och Gavi kan med sina rappa rörelser slå ut vilken lagdel som helst och längst fram finns det stort kunnande hos lirare som Morata, Torres och Sarabia. Spaniens förkärlek till att hålla bollen inom laget kan säkert göra att Costa Rica står emot ett tag, men över 90 minuter har de inget att hämta.

Jag bankspikar ettan och försöker leta skrällar på annat håll.

SPIKEN

Spanien (match 8)

Spanien var snubblande nära en final i EM och när ”La Rojas” spel klickar finns det få nationer som kan hålla fortet. Costa Rica har ingen chans i Doha där jag bankspikar ettan.

SKRÄLLEN

Japan (match 7)

Jag gillar vad jag sett av Japan och det faktum att Moriyasus kompani behärskar flera olika typer av matchbilder bör komma väl till användning mot Tyskland. Hela spannet åker med där tvåan rensar friskt bland kuponghögarna.

DRAGET

Marocko (match 6)

Marocko har tagit kliv i rätt riktning under Regraguis ledning. ”Atlaslejonens” trupp håller hög nivå och jag ser inte varför de rödgröna inte ska kunna bjuda upp till dans mot Kroatien. 1X är av yppersta vikt.