Fredagens Topptips är som vanligt en brokig historia. Välkända Bundesliga och The Championship inleder men sedan blir vägarna krokigare då duster från skotska Championship, League Two, Segunda División och Ligue 2 bland annat står på menyn. Generellt sett brukar tipparna då greppa efter halmstrån i tabellen. Denna kupong är inget undantag. Det bjuds på riktigt fint spelvärde på flera håll.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Wolfsburg har inte övertygat i Bundesliga denna säsong. Faktum är att Vargarna, som i fjol lyckades landa en fjärdeplats och därmed tog sig till Champions League, riskerar nedflyttning med fyra omgångar kvar att spela. Risken att de grönvita petas ned till Zweite Bundesliga är dock liten. Lyckas Florian Kohfeldts manskap hämta sig från 1–6-förlusten mot Dortmund senast och ta poäng mot Mainz denna fredag är kontraktet i praktiken klart. Hemma på Volkswagen Arena har Vargarna tagit merparten av sina poäng efter årsskiftet. Tre vinster och ett kryss på de fyra senaste hemmamatcherna är trots allt en godkänd rad. Dessvärre för värdarna saknas troligen franske försvararen Maxence Lacroix i denna fight. Då brassen Paulo Otavio samt holländaren Mickey van de Ven är out sedan tidigare innebär det att Wolfsburg är något tunna baktill, men offensiv spets finns i form av bland annat Lukas Nmecha, Max Kruse och Jonas Older Wind. Trojkan har gjort det bra mot slutet och till stor del täckt upp tomrummet som uppstod efter försäljningen av Wout Weghorst till Burnley.

Även de tillresta 05:orna dras med flera avbräck ska sägas då Lee Jae-Sung samt Alexander Hack är de senaste som lagts till på skadelistan. Besökarna från Rheinland-Pfalz håller visserligen till högre upp i tabellen jämfört med värdarna, men de rödkläddas stora akilleshäl är spelet på resande fot. Resultatraden 0-2-8 på de tio senaste bortamatcherna är inte vacker. Då tipparna verkar gå hårt på tabelläget tornar smaskigt värde upp sig i väst.

Wolfsburg ska vara favorit i den här matchen, men det svenska folket streckar upp det som en helt jämn fight. Ettan runt 35-40% är en fin värdespik.

■■ Match 2 . Med tre matcher kvar att spela kan Huddersfield fortfarande nå andraplatsen i The Championship. Även om det ska mycket till för att The Terriers ska lyckas passera tvåan Bournemouth (som för övrigt har två matcher färre spelade) vore det så klart ett häftigt scenario om det skulle inträffa då det inför säsongen inte kan ha funnits särskilt många som trodde att Carlos Corberáns Barcelona-kopia skulle fightas om en direktbiljett till Premier League. Play off kommer det åtminstone bli för West Yorkshire-gänget, men trots lagets stora succé har jag svårt att se dem härja runt i världens bästa fotbollsliga nästa säsong. Den underliggande statistiken har som bekant inte alltid matchat resultaten.

Därför är jag inne på att Poya Asbaghis Barnsley kan nypa skrällpinnar på Kirklees denna fredag. The Tykes har fyra matcher kvar att spela och behöver ett smärre mirakel för att hålla sig kvar i The Championship. Vår ende svenske tränare i den engelska andradivisionen behöver därmed trolla fram en kanin ur hatten om hans adepter ska lyckas vinna samtliga av de återstående bataljerna. Dessutom krävs det samtidigt att Reading inte lyckas ta en enda poäng under återstoden av serien. Ett osannolikt scenario såklart. I gästernas trupp finns trots allt klasspelare som Callum Styles, Carlton Morris och Mads Andersen. Har dessa vaknat på rätt sida av sängen är det inte alls omöjligt att Barnsley lyckas hålla drömmen om säkrat kontrakt vid liv ett tag till.

Då högersidan bjuder på strålande värde täcker jag hela brädet i hopp om att Asbaghis adepter skräller mot ett (som vanligt) överstreckat Hudds!

■■ Match 4 . Seriefinal från den skotska andraligan Championship där Kilmarnock vid seger kan säkra en återkomst i Premiership samtidigt som Arbroath, om de drar längsta stickan, erövrar serieledningen och skaffar sig ett gyllene läge inför den sista omgången. Gästerna från Nordsjöns strandkant beger sig i sydvästlig riktning med stark form i ryggen då stjärnan Jack Hamilton och hans kamrater inte förlorat i ligan på över en månad. Nyss nämnde striker stod för dubbla påsar i segermatchen mot jumbon Queen of South i den förra omgången (5–1). Men trots den övertygande viktorian senast finns det ändå anledning att resa ett tecken kring bortalagets offensiv, som emellanåt framstår som uddlös. Hamilton är den spelare som stått för lejonparten av lagets mål sedan årsskiftet. 21-åringen ges inte speciellt mycket draghjälp från anfallspartnern Dale Hilson som blev både mållös och utbytt senast. Defensiven håller dock hög klass då gästerna är det lag som släppt in näst minst mål i ligan efter just Kilmarnock.

Arbroath har dock, trots den fina formen, inte varit speciellt framgångsrikt på bortaplan den senaste tiden. Blott en vinst på de fem senaste resorna är inget övertygande facit. De vinröda har ofta lyckats komma undan mot lag från den nedre regionen av tabellen, men mot ett urstarkt Kilmarnock, i en match av denna magnitud, kan det bli problem. Hemmalaget spelade i högstadivisionen så sent som i fjol och då East Ayrshire-klubben fått behålla kulturbärare som Kyle Lafferty och Chris Burke sedan degraderingen finns det gott om rutin att luta sig mot i en sån här viktig match.

Känslan är att Killie säkrar ett avancemang hemma på Rugby Park denna fredag – jag spikar den spelvärda ettan till runt 50%!

SPIKEN

Kilmarnock (match 4)

Seriefinal från skotska Championship där Kilmarnock kan säkra en återkomst i Premiership genom att besegra tvåan Arbroath. Värdarna har fått behålla kulturbärare som Lafferty och Burke sedan de petades ned från högstadivisionen i fjol och jag tror att rutinen blir avgörande på Rugby Park. Bra spiketta till fint värde!

SKRÄLLEN

Barnsley (match 2)

Huddersfield har en fin tredjeplats i ligan, men har totalt sett överpresterat under säsongen. Ettan blir rejält övervärderade. Mot ett desperat Burnley kan det mycket väl bli tuffare än strecken visar. Tummarna hålls för att Poyas adepter löser minst en skrällpinne på Kirklees!

DRAGET

Valenciennes (match 8)

Med fyra omgångar kvar av franska Ligue 2 krigar Valenciennes för kontraktet. Här kollar det svenska folket alldeles för mycket på tabellen när tvåan Ajaccio gästar Stade du Hainaut. När lagen möttes på Korsika slutade det mållöst och här ska värdarna inte räknas bort. Jag fimpar den överstreckade tvåan helt och hållet och säkrar hög utdelning vid åtta rätt!