Onsdagens Topptips spelas över två dagar då de tre sista matcherna på kupongen avgörs under torsdagen. Nations League, damernas kval mot Champions League och några träningslandskamper står för dörren.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . På Stryket pratar vi ibland om att det är en ”12-rätters”. En match är bara så säker att det bara är att spika och gå vidare för att koncentrera sig på övriga tolv matcher. Dagens Topptips är istället en ”7-rätters” när stackars Häcken fått den hemska lottningen att möta Paris SG i Champions League-kvalet. Fransyskorna håller absolut toppklass i Europa. I fjol var de nära att nå final och sedan dess har de förstärkt truppen ytterligare. Den nederländska stjärnan Mertens har exempelvis värvats in.

Häcken hade ingen chans mot den här typen av motstånd i CL-gruppspelet i fjol när de ställdes mot Bayern München och Lyon. Hisinge-gänget slutade då sist i gruppen efter 0–7 över två matcher mot Lyon, bland annat. Denna säsong är truppen klart sämre och stämplar in först på fjärde plats i damallsvenskan. Blackstenius försvann i vintras och nyligen lämnade Kaneryd. Troligtvis skulle inte någon spelare i Häckens trupp få plats i PSG:s. Det är total klasskillnad och bortaplan gör det inte enklare.

Allt talar för att det här dubbelmötet avgörs redan här. Ettan streckas så klart högt, men det är motiverat. Bankspik.

■■ Match 6 . Australien och Nya Zeeland ska mötas i två träningsmatcher på mindre än en vecka. Det är upplagt för en hel del rotation, inte minst i Australien som kallat in hela 31 spelare till den här samlingen. Sju av dem är debutanter. Det gör att hoppet tänds för att lillebror Nya Zeeland ska ha en chans. Åtminstone större än vad den alldeles för höga streckningen på ettan säger.

Australien har inget märkvärdigt landslag. Den 32-årige mittfältaren Aaron Mooy i Celtic är den mest namnstarka spelaren för oss svenskar. I övrigt finns några enstaka truppspelare från mitten- och bottenlag i Ligue 1, Serie A och La Liga.

Nya Zeeland gjorde det bra mot Costa Rica i VM-kvalet och har kommit närmare storebror på senare år. Newcastles tank Chris Wood är så klart den stora stjärnan, men även lagkapten Winston Reid har över 200 Premier League-matcher i bagaget. Förutom de två är truppen i huvudsak ung och hungrig med flertalet framtidsspelare i MLS.

Träningsmatchande, derby, rotation och snedvriden streckning med en etta över 70%. Det räcker för att jag ska helgardera den här matchen och jobba skräll.

■■ Match 8 . Island ska ta sig an en träningsmatch mot Venezuela innan Albanien väntar i Nations League i början på nästa vecka. Tävlingsmatchen har så klart prio och det är väl inte omöjligt att vi får se förbundskapten Arnar Vidarsson snurra runt lite här, åtminstone byta friskt under matchens gång. Ö-nationen har inte längre tillgång till sin gyllene generation som tog Europa med storm. Kvar finns nu bara 34-årige Bjarnarsson (Adana Demirspor) och 33-årige kapten Gunnarsson, som slagit sig till ro i Al-Arabi för att hämta hem karriärens sista miljoner. Truppen är väldigt långt ifrån nya mästerskap och kommer nog vara så minst ett decennium framåt. I sin senaste träningsmatch vann Island med usla 1–0 mot blåbärsnationen San Marino och skapade under 1,0 i xG. Det säger en del om att inga segrar kommer gratis för det här landslaget längre. Lägg dessutom märke till att den här matchen spelas på neutral plan i Österrike. Ingen hemmaplansfördel alltså. Att Island står som hemmalag samt är ett gäng som det svenska folket känner till gör dock att jag tror att ettan kommer att överskattas.

Venezuela är i för sig inget vidare landslag, men har tagit in rutinerade José Pékerman som tränare och har på papperet ett minst lika bra lag som torsdagens motståndare. Framåt finns Evertons Rondón och den gamle MLS-skyttekungen Josef Martinez. Sampdorias mittfältare Tomás Rincón bär alltjämt kaptensbindeln. I skrivande stund har oddsen på den här matchen inte kommit ut vilket gör det extra intressant. Det återstår att se om Svenska Spel hinner/vågar få ut något innan spelstopp denna onsdagskväll då matchen spelas först på torsdagen och det är osäkert hur elvorna ser ut. Jag går dock lite på känn och rutin här och tycker att det ska vara en tämligen jämn drabbning.

När ettan då förväntas överstreckas känns det som ett fräckt drag att gå för X2 i en förmodat torftig tillställning med få mål.

SPIKEN

PSG (match 3)

Kvällens bank hämtas från Paris där Häcken dragit nitlotten att få möta PSG i play off mot Champions League. Den Damallsvenska fyran ska inte ha skuggan av en chans mot en av Europas toppklubbar. Spika ettan och gå vidare.

SKRÄLLEN

Nya Zeeland (match 6)

I en träningsmatch med förväntad rotation i båda lagen ska Nya Zeeland ha större chans att skrälla än vad det svenska folket tror. Gästerna har tunga Chris Wood på topp som kan ställa till det på fasta situationer. Fint spelvärde på X2 som måste med.

FAVORIT I FARA

Rosengård (match 2)

Rosengård blir överskattat borta mot de norska mästarna Brann. Skånskorna ska vara favoriter, men inte över 50% som fallet ser ut att bli. Det är trots allt första delen i ett dubbelmöte så Rosengård behöver inte gå för vinst.