Det är ett nervdallrande Topptips denna fredag med kvalmatcher från Tyskland, Italien, Frankrike och Skottland. Där gäller det att hålla koll på förutsättningarna. De avslutande omgångarna i La Liga och Serie A inleder dock, där jag hoppas på en skräll och en spik.

Totalt sett har vi en väldigt öppen omgång framför oss utan stora favoriter. Svårtippat, men det är just såna omgångar som har potential att ge bra betalt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Real Madrids säsong går inte att betygsätta som annat än succé. Ligatiteln är säkrad sedan flera veckor och nästa lördag ska Marängerna, mot alla odds, spela Champions League-final. Allt fokus riktas så klart på den och det har märkts i ligan på slutet. Ancelotti har matchat sina stjärnor sparsamt. I 1–1-matchen mot bottengänget Cadiz senast fanns varken Benzema, Courtois eller Vínicius Júnior ens med i truppen och Modric var avstängd. Här lär de väl vara med igen, men Ancelotti lär knappast chansa med att ge nyckelfigurerna några 90 minuter. Någon lär starta på bänken.

Real Betis har också haft en riktig fin säsong med tanke på att de tog sin första titel på 17 år genom att vinna Copa del Rey. Någon Champions League-plats kommer det dock inte bli då de på grund av inbördes möten inte har någon chans att klämma sig förbi Sevilla på fjärdeplatsen även om det blir vinst i kväll. Med det sagt så har gästerna ingenting att spara på här och vill säkert försvara sin femteplats i ligan. Pellegrino har ingen anledning att inte matcha bästa elvan och då vet vi vad spelare som Fekir och Canales kan uträtta. Betis har faktiskt väldigt fin statistik mot Real Madrid de senaste åren och har fyra raka bortamatcher utan torsk. I en tämligen betydelselös tillställning är det därför väldigt skevt att det svenska folket streckar upp ettan till skyarna.

Jag ser väldigt fint spelvärde i att få med X2 i ett tidigt skede och jobba skräll till låg procent.

■■ Match 2 . Att Roma inte lyckades vinna hemmamatchen mot Venezia senast var en av de mer otroliga händelserna denna Serie A-säsong sett till hur matchen såg ut. Eller vad sägs om 46–4 i målchanser och 20–2 i hörnor, bland annat. Poängtappet gör nu att romarna måste vinna den här bortamatchen mot Torino för att klubben inte med stor sannolikhet ska tappa sjätteplatsen och biljetten till Europa League. Både Fiorentina och Atalanta jagar nämligen bara en pinne bakom och att ingen av dem skulle vinna den sista omgången är inte troligt. Mourinho har visserligen en final i Europa Conference League att ta i beaktning på onsdag, en match som betyder väldigt mycket för portugisen. Men med tanke på vikten av den här drabbningen och att det ändå är fyra dagars vila tills dess så skulle det förvåna om tränaren inte ställer en bra elva på benen här och går för segern.

I vanliga fall hade jag inte velat gå emot Torino här som enligt den underliggande statistiken presterat klart bättre än vad antal poäng i tabellen visar. Men ”Tjurarna” har haft problem mot Roma och förlorat tre av de fyra senaste inbördes. Och i Italien är det inte lika viktigt att hälla smolk i glädjebägaren och förstöra för sin motståndare om det inte finns någon egen vinning i det hela.

Utan något att spela för, mot ett på papperet bättre Roma med full motivation så tycker jag det är helt okej att välja den något överstreckade tvåan som spik.

■■ Match 3 . Kaiserslautern för en rätt anonym tillvaro i den tyska tredjedivisionen. Klubben slarvade dock bort direktkvalificeringen till andraligan de sista omgångarna. Trots tre mittenlag, utan något att spela för, som motståndare lyckades Kaiserslautern med bedriften att torska de tre sista ligamatcherna. Deppigt då en enda poäng på de tre matcherna hade räckt till topp 2 och direktplatsen. Det kan således inte vara med den bästa känslan den gamla svenskklubben nu kliver in i ett ovisst play off mot tufft motstånd. Amerikanen Terrance Boyd kom in som en frisk fläkt mitt under säsongen och den rutinerade anfallaren stod för häftiga nio mål och två assist på sina tio första ligamatcher för klubben. Även han föll dock tillbaka ihop med hela laget de sista omgångarna där han förblev mållös.

Dynamo Dresden slutade på negativ kvalplats en våning upp och har så klart ett högre tempo i kroppen. I Christoph Daferner (13 mål), som testat Bundesligaspel med Freiburg, finns en målskytt som håller hög klass i andraligan. Det har inte räckt till för att undvika bottenstriden, men laget är svårspelat och svårslaget. I andraligan har de inte förlorat en match med mer än uddamålet sedan februari. Gästerna ska vara favoriter i det här dubbelmötet, men får väldigt lågt förtroende av tipparna i den här bortamatchen. Kanske är det Ronnie Hellströms ande som vilar över Kaiserslautern som får det svenska folket att hålla värdarna i handen.

Ettan streckas upp runt 55% vilket är tio enheter för högt. Jag räknar med en helt jämn och nervig match där Dynamo Dresden ska ha goda möjligheter att få med sig minst ett oavgjort resultat från. Jag chansar bort den övervärderade favoritettan och testat X2.

SPIKEN

Roma (match 2)

Det är ont om vettiga och spelvärda spikar på kupongen, vilket gör den extra intressant. Roma streckas också för högt, men någonstans måste man sätta ner foten. Huvudstadslaget måste gå för vinst för att säkra sjätteplatsen som leder till Europa League. Trupplägget ser allt bättre ut och mot ett Torino utan något att spela för ska gästerna ha vettiga chanser.

SKRÄLLEN

Real Betis (match 1)

Betis har spelat fyra raka bortamatcher mot Real Madrid utan att torska. Här finns det inget kvar att spara på för Pellegrino som bör köra en bra elva. Annat läge i Madrid som har en Champions League-final runt hörnet. Sedan ligatiteln blev säkrad har Ancelotti haft fullt fokus på den och matchat sina största stjärnor sparsamt. Läge att få med bortaskrällen.

FAVORIT I FARA

Kaiserslautern (match 3)

Ronnie Hellströms gamla Kaiserslautern slarvade bort direktavancemanget de sista omgångarna genom tre raka torsk. Trots att de kliver in som underdogs mot Dynamo Dresden, som spelade en serie högre upp denna säsong, i detta dubbelmöte känns det ändå som att värdarna kliver in med stor press. Får för högt förtroende av tipparna här i en på förhand jämn drabbning. Spelvärda X2 prioriteras.