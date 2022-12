Tipparna ser ut att gå bort sig uppe i norra England där Bournemouth tornar upp som ett spelvärt skrälldrag. Tre andra turneringar gör Ligacupen sällskap på en kupong som också innehåller skotska Premiership och League Two.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Newcastle gick fram som en riktig ångvält under hösten där de tillsammans med ligaledarna Arsenal var ensamma om att bara förlora en match innan uppehållet. Dessa aktörer var också bäst ur ett defensivt perspektiv där blott elva insläppta mål på 15 matcher är iögonfallande siffror. Åt andra hållet är 29 gjorda mål en spänstig notering, men här vill jag snabbt flagga för att The Magpies överträffat sig själva. De svartvitas xG-siffror landade under hösten in på drygt 24,0 och jag har svårt att se Almirón med kamrater fortsätta på samma väg när vintern och dess tuffa matchande står för dörren. Eddie Howes gäng trivs som bäst när deras motståndare möter värdarna halvvägs och tillåter ytor åt Almirón, Wilson och Saint-Maximin, något som Bournemouth inte kommer att göra.

The Cherries fick ett lyft när den numera permanente managern Gary O’Neil tog över efter Scott Parker och även om gästerna får tufft att hänga kvar i finrummet ska det sägas att de knep en pinne på denna arena så sent som i september. ”Körsbären” tillät då Newcastle att dominera bollinnehavet för att sedan försöka straffa de svartvita när de blev passiva i sina attacker. Jag hoppas att det är en taktik som O’Neil och company använder sig av även i denna Ligacupmatch. Solanke, Tavernier och Billing är spelare med matchvinnaregenskaper som kan såra ett övervärderat Newcastle.

Med risk för ringrostighet anser jag inte att ettan ska snurra över 75%. 65% är mer rimligt. Alla tecken och skrälljobb blir mitt val.

■■ Match 4 . Titeln i skotska Premiership ser i vanlig ordning ut att bli en uppgörelse mellan Celtic och Rangers. Den här säsongen har dock de förstnämnda skaffat sig ett rejält försprång i tabelltoppen efter Rangers tunga höst och även om Michael Beale tagit över skutan efter Giovanni van Bronckhorst kan jag inte se hur gästerna ska blanda sig i kampen om ligatiteln. Återstoden av säsongen handlar istället om att lära sig Beales idéer utan och innan. Steven Gerrards gamle assistent fick tidigare i höstas Queens Park Rangers att springa över sin förmåga och i debuten på Ibrox lyckades engelsmannen lotsa Rangers att vända 1–2 till 3–2 mot Hibernian. Ljudkulisserna slog i taket efter 90 minuter men prestationen lämnade faktiskt en del att önska. Gästerna såg direkt darriga ut i de bakre leden där flera till synes enkla attacker slutade med högkaratiga lägen för Hibs.

Lyckas Beale och company inte försvara sig bättre på Pittodrie Stadium blir rivalen Aberdeen en obehaglig uppgift. Sir Alex Fergusons gamla lag återstartade på tuffast möjliga vis med att ta sig an Celtic, en match som med handen på hjärtat borde slutat med större förlustsiffror än 0–1. The Dons var totalt utspelat under 90 minuter men här räknar jag kallt med att värdföreningen står för en förbättrad insats. Så sent som i januari slutade fjolårets motsvarande möte 1–1 och i firma Miovski/Duk finns spetsegenskaper som Rangers får se upp med.

Jag klandrar ingen som spikar tvåan om den hamnar i trakter omkring 60 procent men mina spikar hittas på annat håll. Hela spannet används när jag försöker jobba in ettan till låg procent.

■■ Match 2 . Det råder minst sagt kontraster på Milton Keynes Dons anno 2021/22 jämfört med den här säsongens upplaga. I fjol spelade The Dons play off mot The Championship men det kommer de inte att upprepa när våren anländer. Nyckelpjäser som Harry Darling och Scott Twine lämnade skeppet efter den missade uppflyttningen och dessa har inte den annars välskötta klubben från London lyckats ersätta. Motvilligt sparkades Liam Manning häromveckan för att få till en förändring och i helgen fick värdarna med sig en moralhöjande viktoria från Fratton Park där Portsmouth besegrades med 2–0. Det blir med det sagt en annan femma att ställas mot Leicester.

En reservbetonad startelva eller inte ska gästerna givetvis gälla som solklara favoriter på Stadium MK där jag räknar med att ”Rävarna” tar tag i taktpinnen. Tielemans, Faes, Castagne och Maddison bör vara redo för spel då deras äventyr i Qatar tog slut fortare än förväntat och det är spelare vars kvaliteter MK Dons inte kan matcha.

Tvåan är ytterst trolig och så länge den stannar under 75% krävs inga garderingar. Vettig spik!

SPIKEN

Leicester (match 2)

Leicester lyckades till slut vakna ur dvalan när de under hösten radade upp ansenliga prestationer. Brendan Rodgers förfogar över ett helt koppel av spelare som ser till att Milton Keynes Dons spelas ut ur Ligacupen utan större problem. Stark spiktvåa.

SKRÄLLEN

Bournemouth (match 1)

Bournemouth stretade sig till en poäng när de i september besökte Newcastle på St James’ Park. Jag hoppas att den psykologiska aspekten ska spela The Magpies ytterligare ett spratt när det vankas Ligacup denna tisdag. X2 är givna tecken som rensar friskt bland kuponghögarna.

DRAGET

Carlisle (match 8)

Northampton har överpresterat deras Expected Points med en herrans massa poäng och mot ett defensivt solitt Carlisle anser jag ettan vara en favorit i fara. Spelvärda X2 inleder.