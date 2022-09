Bortsett pralinen från Bundesliga bjuds det också på ett tungviktsmöte från The Championship och ett stadsderby från Brygge aftonen till ära. Fotboll från den Iberiska halvön kombineras sedan med tulpandoft och kebabfrosseri för att göra kupongen komplett.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Det blåser upp till toppmöte på mäktiga Signal Iduna Park där de båda niopoängarna Borussia Dortmund och Hoffenheim går i klinch under fredagen. Edin Terzic gjorde en kort sejour som interimtränare för de förstnämnda innan Marco Rose anställdes som permanent bas. Det krävdes dock bara en säsong för att ”Die Schwarzgelben” skulle längta tillbaka till Terzic. 39-åringen bärgade en cuptitel under sin första sejour som huvudtränare och förhoppningen är att värdarna ska kunna ta nästa kliv den här säsongen. Inledningen har med det sagt varit skakig, åtminstone sett till prestationerna. 3–1-segern mot Freiburg var alldeles för stor och i omgången därefter tappade Terzics gäng 2–0 till 2–3 mot Werder Bremen på tilläggstid. 1–0 senast mot Hertha Berlin ska det inte dras några större växlar på då huvudstadslaget är i ständig kalabalik. Nyförvärvet Adeyemi har åkt in och ut ur rehabstugan och denna afton ser värdföreningen ut att sakna lårskadade Malen samtidigt som Haller kämpar mot cancer.

Då blir det inte lätt att bara städa av ett högkaratigt Hoffenheim. De blåvita ser i sin tur att sakna Bebou, men det har inte hindrat gästerna från att imponera i inledningen. Tre raka segrar är starka papper där 3–0 borta mot Leverkusen sticker ut lite extra. Kramaric, Rutter och Baumgartner orkestrerade triumfen likt en treenig Mozart och jag blir inte förvånad om trojkan visar på styva linan även i Ruhrområdet.

På sina fyra senaste besök på denna arena har Hoffenheim gjort elva (!) mål och med gott om andra spikalternativ väljer jag att syna Dortmunds favoritskap. Alla tecken ska med!

■■ Match 3 . Det är ett ordentligt tungviktsmöte som stundar på The Hawthorns. De gamla mittbackarna Steve Bruce och Vincent Kompany hoppas leda sina respektive manskap tillbaka till Premier League och hittills ser det bäst ut för den sistnämnda. Belgaren har schasat ut Sean Dyches dödgrävarfotboll från The Clarets och förvandlat brunkare som Charlie Taylor och Ashley Barnes till finlirare som drar sig för att skicka upp bollen över midjehöjd. När revolutionen så här långt burit till toppstrid och bara en förlust efter sju matcher går det inte att klaga. Allt är dock inte guld och gröna skogar. Burnley hade uppenbara problem i derbyt mot Blackpool där de förlorade xG klart och 5–1 mot Wigan var ett regelrätt rån sett till samma statistik. Kompany kommer inte att vika en tum i sin spelidé och det bör i sin tur innebära att gästerna titt som tätt springer på problem.

Jag anar ugglor i mossen denna fredag. Steve Bruce har fått utstå mängder med kritik då hans West Bromwich bara vunnit en av sju matcher, men de har å andra sidan bara förlorat en. För få poäng har tagits sett till vad The Baggies presterat på det gröna schackbrädet och här tror jag att kontringsstarka spelare som Grant, Wallace och Diangana ska kunna trivas med den förväntade matchbilden. Hemma i Birmingham är WBA erkänt starkt och här vankas det spelvärde på hemmalaget som streckas för lågt.

Jag är beredd att låta ettan stå ensam upp till 45 procent, men i skrivande stund finns den till tio procentenheter under det.

■■ Match 7 . Estoril stod för en meriterande säsong i fjol. I egenskap av nykomlingar ordnade värdarna från Cascais kontraktet utan större problem, mycket tack vare ynglingen André Francos elva mål och fem assist. När en spelare utmärker sig till den grad som Franco gjorde blir det dock svårt för en klubb av Estorils kaliber att behålla honom. Under sommaren har 24-åringen flyttat till Porto och det tror jag kommer påverka värdarnas offensiv i negativ bemärkelse. Erison är förvisso ett spännande lån från Botafogo, men i övrigt skrämmer Estorils anfallsled inte slag på Sporting.

Det grönvita huvudstadslaget blir det hittills tuffaste testet för de hemmahörande som förlorade båda inbördes mötena i fjol. Sporting var då överlägset över 180 minuter och även om besökarnas inledning varit svag anser jag detta som en lämplig uppgift. Rúben Amorims mannar var det bättre laget senast mot Chaves där 0–2 i nacken kan innebära att svenska folket inte ger tvåan den kärlek den förtjänar denna afton. Något jag i sådant fall bockar och bugar för. Sporting besitter en hejdlöst stark offensiv där spelare som Goncalves, Edwards och Santos har spetskvaliteter som inte motsvaras på andra sidan. Barcelona-lånet Trincao är en annan lirare som kan avgöra detta på egen hand.

En ansenlig insats av grabbarna från Lissabon ska räcka långt och så länge tvåan stannar under 65 procent har vi att göra med saftigt spelvärde. Spika på!

SPIKEN

Sporting (match 7)

Sporting har hittills inte kommit upp i nivå, men prestationen mot Chaves var betydligt bättre än vad resultatet (0-2) visar. Under fredagen tar sig Amorims mannar i kragen och vinner till smaskig procent.

SKRÄLLEN

Hoffenheim (match 2)

Dortmund är komplett opålitliga över 90 minuter och mot ett Hoffenheim som trivts ypperligt på Signal Iduna Park kan jag inte blunda för högersidan. Alla tecken åker med när jag försöker jobba in den rensande tvåan!

DRAGET

Leganés (match 8)

Svenska folket ser ut att gå bort sig rejält i utkanten av Madrid. Eibar har bara vunnit ett av de tre senaste inbördes mötena med Leganés men blir ändå uppmålade som favoriter. Oddsen säger något annat och här är det kanonläge att lämna tvåan därhän. Jag streckar från vänster där värdet finns.