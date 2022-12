Mina spikar hittas däremot i härliga League One där det bland annat är dags för Charlton att börja närma sig toppstriden. The Addicks gör jobbet mot ett Cheltenham som håller beskedlig nivå när de lämnar hästkapplöpnings-meckat.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Jadu, Dragan Stojkovic. Den gamla storspelaren basar som bekant över Serbien och när han fick se sina adepter slarva bort 3–1 till 3–3 mot Kamerun gick nog topplocket utanför kameralinsens gränser. Som om inte det blytunga poängtappet vore nog innebar det också att serberna är piskade att vinna mot Schweiz för att kunna ta sig vidare. Mitrovic, Tadic och Milinkovic-Savic är spelare som ska se till att det händer men blir ”Örnarna” lika framtunga som de blev mot Kamerun kommer Schweiz att stortrivas med matchbilden.

I matchen mot Brasilien visade alplandet att de spelmässigt kan stå upp mot de allra bästa. Så värst många målchanser skakade Murat Yakins mannar inte fram men när de rödklädda får spela på omställningar mot en sämre opponent än brassarna blir jag inte förvånad om Xhaka och Embolo med flera hittar nätet. Schweizarna är lojala i sitt försvarsarbete och får Xhaka tid att styra spelet från planens centrala delar har han inte många övermän i detta mästerskap. Jag tycker att matchupen talar för Schweiz men när det räcker med en poäng för att Yakins gäng ska ta sig vidare känns det vanskligt att bara blicka österut. Serbien kan oerhört mycket i sina bästa stunder och med tanke på kupongens utformning i övrigt behöver man inte skämmas för att göra det enkelt för sig på Stadium 974.

Jag smaskar på med hela spannet.

■■ Match 2 . Det tog sin tid och det var inte helt smärtfritt, men till slut lyckades Brasilien bryta ned Schweiz och säkra slutspelsplatsen redan innan den sista omgången. Casemiros rökare till halvvolley var det som skiljde lagen åt och det kommer krävas att flera spelare kliver fram när Neymar dras med skadebekymmer. PSG-stjärnan är definitivt borta från spel mot Kamerun och jag tyckte att både Neymars och Danilos frånvaro märktes tydligt mot Schweiz. Brassarna fick inte samma flyt i sitt anfallsspel utan duon och här har Tite flaggat för att kraftigt roterad startelva är att vänta. När den spås innehålla namn som Jesus, Martinelli, Rodrygo och Antony går det ingen nöd på alternativen, men ett Kamerun som är all in i denna fight kommer inte att låta sig köras över hur som helst.

Den moraliska boosten från upphämtningen till 3–3 mot Serbien ska inte underskattas och Rigobert Song förfogar över flertalet alternativ som bör trivas med ytorna som Brasilien lämnar efter sig. Choupo-Moting, Toko Ekambi och Aboubakar har spets nog för att se till att favorittvåan inte står så stadigt som svenska folket tycks tro.

Till över 75 procent väljer jag att gardera guldfavoriten i hopp om en knall. Alla tecken!

■■ Match 6 . Anrika Charlton härjade i Premier League så sent som under tidigt 2000-tal. Alan Curbishley tog bland annat The Addicks till en respektabel sjundeplats säsongen 03/04 innan Alan Pardew körde ner de rödsvarta i The Championship ett par år senare. Sedan dess har värdarna aldrig varit nära att ta sig upp i finrummet igen. League One är numera den dystra verkligheten, men truppen besitter med det sagt kunnande för att åtminstone klättra upp i andraligan. Viktige Stockley finns inte med när Cheltenham gästar klassiska The Valley men det tror jag inte ska spela alltför stor roll. Crystal Palace-lånet Rak-Sakyi har visat framfötterna i offensiven och är en spelare som kan agera gubben i lådan mot ett av ligans svagaste bortalag.

Cheltenham har blott en seger på åtta försök utanför hemtrakterna och jag vill dessutom påpeka att gästernas underliggande statistik ser allt annat än vacker ut. 21 insläppta mål borde snarare varit 26–27 sett till xGC och jag ser inte hur The Robins ska orka stå emot över 90 minuter.

Ettan är trolig, stabil och spelvärd hela vägen upp till 60 procent. Charlton singlas.

SPIKEN

Charlton (match 6)

Charlton blandar och ger men har i grunden ett lag som ska kunna tillhöra toppen av League One. Cheltenham besitter inte samma spets och får svårt att hävda sig på The Valley. Fin etta.

SKRÄLLEN

Kamerun (match 2)

Även om Brasiliens förmodat roterade startelva innehåller spännande namn är det inte givet att de presterar på topp. Kamerun har motivation på sin sida och värdet i väst bör synas när brassarna inte är all in i denna kamp.

DRAGET

Port Vale (match 8)

Plymouth toppar League One men jag kan inte med ord förklara hur mycket The Pilgrims överpresterat. Ett ras ligger i luften och när ett långt ifrån oävet Port Vale står på andra sidan lutar jag mig mot X2 till fin procent.