Som vanligt på fredagar bjuder Topptipset på både högoktaniga och utmanande kuponger. La Liga, Bundesliga, Ligue 1 och The Championship ska besökas och därefter ger fighter från Primeira Liga, Jupiler League och Serie B en aningen klurig avslutning på det hela.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Förra fredagen rekommenderade jag Sevilla-spik när det förmodade topplaget i La Liga mötte Osasuna i premiären. Med facit i hand var jag helt fel ute, men även solen har sina fläckar. Nu är både jag och andalusierna på jakt efter upprättelse när laget står inför hemmapremiären på Ramón Sánchez Pizjuán. Julen Lopeteguis manskap har, som jag nämnde förra veckan, ett ruskigt starkt spelarmaterial att luta sig mot. I startelvan senast fanns spets som Papu Gómez, Rafa Mir och Lucas Ocampos. Därtill hoppade stjärnor som Ivan Rakitic, Youssef En Nesyri och Erik Lamela in när saker och ting inte gick enligt plan. Det säger en del om den enorma bredd som finns i laget. Jag känner mig övertygad om att vi kommer att få se ett helt annat Sevilla i denna hemmamatch. Är de vitröda mer påkopplade denna gång ska nykomlingen Valladolid, som för övrigt ägs av brasse-Ronaldo, inte ha en sportmössa i Andalusien.

Att gästerna troligen får klara sig utan israeliske landslagsmannen Shon Weissman, som var lagets bästa målskytt i Segunda División i fjol, innebär så klart att en hemmaseger känns än mer sannolik. Pachetas tillresta adepter åkte på en tung 0–3-förlust mot Villarreal i premiären och bör förbereda sig på att kämpa för La Liga-kontraktet denna säsong. Sevilla var otroligt stabilt framför fansen i fjol då de bara förlorade en av 19 hemmamatcher i ligan.

Här råder klasskillnad mot ett av ligans sämsta lag, som dessutom är utan sin skyttekung. Ettan är en trygg spik.

■■ Match 4 . Lyon fick oväntade problem i premiären av Ligue 1 då nykomlingen AC Ajaccio lyckades pressa den franska jätten. Detta berodde främst på att hemmalagets förstekeeper Anthony Lopes såg rött redan i den 26:e matchminuten. Detta innebär således att 31-åringen får titta på från läktaren när nästa underdog kommer till Parc Olympique Lyonnais. Det är dock tydligt att de mörkblå värdarna har en superstjärna i Alexandre Lacazette. Arsenal-värvningen stod, trots att laget spelade med en man mindre större delen av matchen, för ett mål och en assist i 2–1-segern senast. Ska det bli en mer framgångsrik säsong än i fjol för Les Lyonnais kommer det nog att krävas att den kortvuxne måltjuven är på spelhumör i majoriteten av matcherna.

Troyes har inte rosat marknaden sedan ligan kickade igång. Grand Est-klubben har varit chanslös i de två inledande matcherna. 2–6 i målskillnad vittnar om detta. Precis som föregående säsong väntas det bli en placering någonstans i den nedre regionen av den franska högstaligan för Bruno Irles manskap. Men det ska ändå sägas att det finns viss spets hos gästerna. Guinea-Bissaus landslagsanfallare Mama Baldé nätade i premiären mot Montpellier och rutinerade playmakern Florian Tardieu likaså. Kan duon hitta varandra i denna svåra bortamatch samtidigt som backlinjen lyckas täppa till bättre är det inte alls någon omöjlighet att ett Lyon utan sitt förstaval mellan stolparna samt en skadad Moussa Dembélé på sidlinjen kan skakas om.

Ettan ser ut att bli hårt betrodd, en bra bit 80%, och då tvekar jag inte en sekund inför att greppa den breda penseln. Megaskräll ska jobbas in i den gastronomiska huvudstaden!

■■ Match 5 . Det har varit en trög start på säsongen för det förmodade topplaget Norwich. Kanariefåglarna, som trillade ur Premier League i fjol, har öppnat sejouren i The Championship tveksamt. Förlusten mot Cardiff i premiären följdes upp med ett kryss mot Wigan och därefter ytterligare en förlust mot Hull. Men även om prestationen mot Huddersfield senast inte var fläckfri kom säsongens första viktoria för östkustgänget. Gissningen är att Dean Smiths mannar nu kan gå in i hemmamötet med Millwall med en mer avslappnad approach än tidigare. Teemu Pukki saknades senast och är osäker till spel även här, men i finländarens frånvaro finns gott om offensivt krut för Smith att stoppa in. Sargent, Sinani och Hugill har alla tre bra målnäsor.

Millwall ser ut att få hyggligt med förtroende från tipparna, vilket inte är speciellt konstigt med tanke på att Lejonen från London har levererat massvis med poäng i säsongsstarten. Men när resultatraden synas lite närmare blir det tydligt att blåkostymerna inte varit speciellt framgångsrika på resande tass. Första bortaresan slutade med förlust mot Reading och senast hade Gary Rowetts manskap bonnröta när Swansea gjorde två mål i egen bur på tilläggstid (!) (2–2). När laget nu ställs inför sin, på papperet, svåraste bortamatch hittills ska chansen till poäng vara skral. Särskilt då trotjänaren Mason Bennett saknades på grund av skada senast och ser ut att frånvara även denna fredag.

Ettan ligger i skrivande stund och skvalpar runt 50% vilket är spelvärt och spikvänligt.

SPIKEN

Sevilla (match 1)

Sevilla var blytungt hemma på Ramón Sánchez Pizjuán i fjol. Nu väntar ett av de lättaste motstånden i La Liga. Valladolid har dessutom sin skyttekung Weismann skadad. Mycket trolig etta.

SKRÄLLEN

Troyes (match 4)

Lyon målas upp till alldeles för stora favoriter mot Troyes, särskilt med tanke på att förstavalet mellan stolparna, Anthony Lopes, är avstängd. Helgardering och skrälljobb på Parc Olympique Lyonnais.

DRAGET

Hertha Berlin (match 3)

Borussia Mönchengladbach och Hertha Berlin är två lag som gärna bjuder upp till dans och då förväntar jag mig en målglad tillställning på Borussia-Park. Även fast Marcus Thuram och övriga värdar hålls som det bättre laget utesluter jag inte en Hertha-skräll. Jag plockar således med spelvärda X2 i ett tidigt skede.