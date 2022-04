Tisdagens Topptips rivstartar med två blytunga derbyn, The North West Derby och Derby della Madonnina. Jag hittar spikdrag i båda. La Liga, tyska cupen, The Championship och League One fyller på. En trevlig kupong med flera tunga skrälldrag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Topptipset inleder starkt med klassiska The North West Derby. Ett derby där det var längesen Liverpool var så här stor favorit att vinna. Men det finns fog för det låga oddset. Jag hade Manchester United som spik på lördagens Stryktips, men det blev en svettig sådan. Utan något ankare på mitten i Fred eller McTominay, som båda var skadade, ställde Man U upp med ett väldigt offensivt balanserat lag. Det föll inte särskilt väl ut då jumbon Norwich tilläts skapa alldeles för många chanser och hämtade också in ett tvåmålsunderläge. Ronaldo avgjorde till sist med sitt tredje mål i matchen genom en frispark och en halv målvaktstavla till 3–2. Här är dock frågan om Ronaldo kommer att delta efter att i går förlorat sin son vid födseln. Både Fred, McTominay och Shaw är dessutom fortsatt out och Varane är tveksam.

Då blir det tufft mot ett Liverpool som fortsätter imponera. Truppläget är perfekt och Klopp kan ställa bästa möjliga elva på benen. Segern över Manchester City i FA-cupen imponerade och med en pinne upp till samma lag i toppstriden är det bara vinst som gäller här. När dessa lag möttes i höstas på Old Trafford var det bara ett lag på banan när Pool vann med solklara 5–0. Det skulle verkligen förvåna om United, med sina tunga avbräck, skulle rubba The Reds på Anfield i kväll.

Håller sig ettan kvar vid 70% så spikar jag.

■■ Match 2 . Inte blir det mycket sämre underhållning här när Derby della Madonnina ska liras på San Siro. Det är returmöte i semifinalspelet i Coppa Italia. Den första matchen slutade 0–0. Men den spelade under en period när Inter var i betydligt sämre form och hade det kämpigt. Nu ser Milan i stället sämre ut. Zlatan är skadad och Giroud gör inga mål. Milan har överpresterat den underliggande statistiken ett längre tag. Här har de fördel av att bortamålsregeln fortsatt gäller. Det innebär att får de in en balja så måste Inter vinna matchen för att ta sig vidare. Något som dock gynnar mitt spel som vill spika de blåsvarta.

För det tycker jag de är värda. Inter har nu tre raka segrar och sju raka utan förlust i Serie A och är i mitt tycke Italiens bästa lag. Truppläget är utmärkt utan skador och jag tycker det mesta talar för att Inter kommer föra och vara det bättre laget i den här matchen.

Det svenska folket ser dock ut att undervärdera ettan en aning här då den i nuläget bara streckas 40%. Den tål mer. Kombinationen att Inter är mer formstarkt, är ett i grunden bättre lag, har bättre truppläge, måste gå för vinst om Milan gör mål samt en lite för lågt streckad etta gör mitt val rätt enkelt. Spik!

■■ Skrällar då? Jag är redo att gardera upp kupongens två högst streckade lag.

Match 3 . Real Betis gör en fin säsong och med bara tre poäng upp till topp 4 finns fortfarande chansen på en Champions League-plats. På lördag väntar dock en av säsongens viktigaste matcher, kanske den viktigaste, då det är dags för final mot Valencia i Copa del Rey. En turnering Betis bara vunnit två gånger någonsin, senast 2005. Titlar är inget som växer på träd i modern tid för den här klubben så det är givetvis fullt fokus på finalen. Det innebär knappast att Manuel Pellegrini kommer ge bort några poäng här på Benito Villamarin, men det kan absolut innebär viss rotation. Då tycker jag att 80% på ettan är på tok för mycket.

Elche har gjort en stabil säsong, men kontraktet är ännu inte helt säkrat. 3–0-segern mot Mallorca senast gör dock att den värsta pressen har lyfts från axlarna och här kan gästerna gå ut och spela relativt avslappnat utan något att förlora. Fidel och Boyé är två skickliga lirare som sticker ut och inte ska underskattas.

Spelvärdet ligger helt klart i X2. Alla tecken och skrälljobb rekommenderas.

■■ Match 6 . Fulham har sedan länge varit så gott som klart för Premier League. Det har märkts då prestationerna svajat på slutet. Två raka torsk nu mot Derby och Coventry och bara två vinster på de sex senaste. När ett formstarkt Preston, med sju pinnar på tre matcher, gästar är jag således inte beredd att hålla den alldeles för högt streckade ettan i handen.

Även här ser vi en streckning upp mot 80% och det håller inte med tanke på förutsättningarna i tuffa The Championship. Helgardering!

SPIKEN

Liverpool (match 1)

Liverpool fortsätter visa fin form och har inte förlorat i ligan under 2022. Med ett perfekt truppläge ska de vara stora favoriter mot ett hackande Manchester United. Gästerna har tunga avbräck på mitten i Fred och McTominay och lyckades inte balansera laget mot Norwich. Här är det dessutom frågetecken för Ronaldo. Stark etta.

SKRÄLLEN

Elche (match 3)

Elche gör en fin säsong, men behöver några pinnar till för att säkra kontraktet. Kan ändå spela utan press i en svår bortamatch. För Betis väntar en titelfajt på lördag då finalen av Copa del Rey ska spelas. Fokus lär ligga på den matchen. Möjlig rotation nu. När ettan streckas alldeles för högt ska skrällen med.

FAVORIT I FARA

Fulham (match 6)

Fulham har inte visat samma höjd på slutet då PL-kontraktet känts klart en längre tid. Trots två raka förluster mot Derby och Coventry så lägger det svenska folket alla ägg i Fulham-båten ändå. Preston är dock formstarka och ska inte underskattas. Ettan över 80% bör garderas.