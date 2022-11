Den fight som fångar mitt kanske största personliga intresse ser dock ut att bli en korrekt streckad sådan. Portsmouth och Derby drabbar samman på klassiska Fratton Park där jag slår näven i bordet och tar ställning. I övrigt är det lägre divisioner från Spanien, Nederländerna och Schweiz som tar plats ihop med en polsk ligamatch och den portugisiska Ligacupen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Portsmouth och Derby är båda klubbar med en anrik historia. Jag minns med glädje tiden när Matty Taylor pangade in drömmål för de förstnämnda, men anno 2022 är det dessvärre en svunnen era. Sedan flera säsonger tillbaka harvar ”Pompey” i League One och även om de varit nära att ta sig upp i The Championship ett par gånger har det hittills inte blivit av. En placering inom topp 6 är med det sagt vigd åt de hemmahörande som varit svårslagna så här långt in i säsongen. Bara två förluster på 16 matcher vittnar om detta och faktum är att Danny Cowleys gäng ännu inte tagit stryk i hemmaborgen. Nyförvärvet från Accrington Stanley, Colby Bishop, har fortsatt sin rikliga poängproduktion i blåvit tröja och bildar en sylvass offensiv duo tillsammans med unga Tottenham-lånet Dane Scarlett. Det är spelare som på egen hand kan göra livet surt för gästande Derby.

The Rams trillade som bekant ur andraligan i fjol och det var inte bara tränare Rooney som valde att söka nya utmaningar efter degraderingen. Även spelaromsättningen var under sommaren massiv och spelet på resande tass har hittills inte varit mycket att skryta med. Paul Warnes mannar kommer närmast från 3–1 borta mot Milton Keynes Dons, men det var siffror som gästerna ska vara tacksamma för. Spelmässigt var de i underläge och det blir än tuffare emot denna afton.

När ettan ser ut att hålla sig runt 40 procent ger jag ett hemmastarkt Portsmouth fullt förtroende. Fin spiketta.

■■ Match 2 . I fjol skiljde det två divisioner mellan Granada och Albacete. Efter varsin hissåkning åt motsatt riktning står nykomlingarna noterade för samma antal poäng i Segunda División. 17 av Granadas totalt 22 pinnar har skördats hemma på Estadio Nuevo Los Cármenes där andalusierna faktiskt bara släppt in ett enda mål. Hur imponerande det än må vara ska det sägas att marginalerna varit på värdarnas sida. Målspottaren Uzuni har flera gånger agerat räddare i nöden och även om albanen ryktas kunna delta denna afton ska det sägas att han så sent som i onsdags spelade drygt 90 minuter mot Italien i Tirana. Det är knappast en optimal uppladdning.

Albacete slipper i sin tur våndas över statusen på bärande pjäser. Pågarna från östkusten har klarat omställningen till andraligan med bravur och i den senaste omgången höll gästerna jämna steg med förväntade topplaget Levante. Bara en förlust på sju bortamatcher är en fingervisning på trivselfaktorn utanför hemtrakterna och vasse belgaren Dubasin är en lirare som kommer att trivas med ytorna som Granada lämnar efter sig. Jag tror att den grovt vänstervridna streckningen grundar sig i att värdföreningen tillhörde La Liga i fjol, men jag kommer inte att göra det så enkelt för mig.

Till rådande procent är det kanonläge att lämna den grovt överstreckade ettan utanför leken. Spelvärda X2 blir mitt val!

■■ Match 4 . Det är inte ofta Eerste Divisie får någon tid i rampljuset men denna fredag får tulpanrikets näst högsta liga skina. Matcherna i Eredivisies lillebror är inte sällan galna med rena rama målorgier där alla slår alla. Ett levande bevis på detta är Helmond Sport. ”Kattätarna”, som värdarna av någon anledning kallas, har mot slutet lyckats tvätta bort sin stämpel som bottenlag efter meriterande segrar mot både ADO Den Haag och Roda JC. De sex poängen lär ha givit vind i seglen inför bataljen med De Graafschap, ett annat herrskap som förväntades tillhöra toppstriden.

”Superbönderna” har med det sagt inte kommit upp i någon vidare nivå så här långt. Blott fem segrar på 15 försök och en total målskillnad som påminner om en handbollsmatch är inget som lovar radikal klättring i tabellen inom snar framtid. För ett par säsonger sedan spottade Ralf Seuntjens in mål för de tillresta, men efter dennes sorti har De Graafschap haft svårt att hitta en vettig ersättare. Även om gästerna besitter större kunnande än vad de hittills visat går det inte att lita på den övervärderade tvåan.

Till dessa streck måste 1X välkomnas redan på mindre system. Intressant skräll.

SPIKEN

Boavista (match 6)

Boavista är ett tryggt mittenlag i Primeira Liga som ska kunna ta tag i taktpinnen mot ett Belenenses i spillror. Värdarna har Segunda Ligas sämsta defensiv och blir blottade av de övermäktiga besökarna. Fin tvåa.

SKRÄLLEN

Helmond Sport (match 4)

Helmond Sports segrar mot Den Haag och Roda är trepoängare som skvallrar om större kunnande än vad tabellen visar. Mot ett torftigt De Graafschap får den spelvärda vänstersidan inte missas.

DRAGET

Neuchatel (match 8)

Jag vågar nästan utlova att majoriteten av tipparna tar hjälp av tabellen för att lösa kupongens sista match. Wil toppar densamma medan Neuchatel är jumbo, men här vill jag flagga för de sistnämnda. Formen är på uppåtgående och när allt spelvärde infinner sig till vänster lämnas tvåan därhän i en på förhand öppen historia.