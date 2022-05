Det finns rejält med spänning på tisdagens Topptips. Hela fyra stycken drabbningar är av play off-karaktär från Europas andraligor. I de här pengastinna matcherna, som ska definiera en hel säsong, vet vi att det kan hända grejer när nerverna hamnar utanpå matchtröjan.

I övrigt ska Liverpool nypa sista chansen till Premier League-titeln borta mot Southampton. Men jag är inte lika säker som det svenska folket på att det blir så lätt som det ser ut.

Tre matcher från sydamerikanska Copa Libertadores avslutar kupongen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Liverpool tog andra titeln för säsongen när de vann FA-cupen i helgen. Återigen spelade The Reds en 120 minuter lång final mot Chelsea och vann på straffar. FA-cupen är stort i England, men det var en seger som kostade. Både van Dijk och Salah fick kliva av med skador. Visst finns det fortsatt en liten chans till PL-titeln, men då krävs det att Manchester City går bort sig hemma mot Aston Villa i den sista omgången medan Pool går rent i sina två avslutande matcher. Inte troligt. Med bara två dagars full vila efter en två timmars holmgång skulle det inte förvåna om Klopp roterar rejält i elvan i kväll. Även om van Dijk och Salah möjligtvis hade testats i en Champions League-final så lär tysken inte chansa med sina guldkorn här.

Vi såg i går hur min rekade skräll Newcastle inte hade några som helst problem med motivationen när ett pressat Arsenal gästade (2–0). Nu är det Southamptons tur att spela sin sista match inför hemmapubliken. Visst har The Saints gått ner sig en del under våren, men sett över hela säsongen har de också haft några häftiga toppar och är ett lag som alltid bjuder upp till dans hemma på St. Mary’s. Här har de luggat Manchester City på poäng denna säsong och i fjol kom Liverpool hit och förlorade. Truppläget ser bra ut och värdarna har fått lång vila inför den här matchen och ska ha pigga ben. Det är inget snack om att The Saints är all in här. Liverpool är kanske världens bästa klubblag de senaste månaderna, men med tanke på förutsättningarna så är jag inte alls sugen på att spika favoriten när de streckas över hutlösa 80%.

En skräll här skulle utlösa rejält korsdrag bland kuponghögarna. Jag helgarderar och jobbar hemmaknall.

■■ Match 4 . En annan skräll till betydligt lägre odds, men skyhögt spelvärde hittas i Frankrike. Där är det dags för play off mot Ligue 1. Paris FC och Sochaux möts i ett enkelmöte i denna kvartsfinal där huvudstadslaget blir rejält övervärderat. Paris såg länge ut att ta en direktplats till det franska finrummet men har haft en sämre vår och tvingades i stället till play off. Skyttekung Morgan Guilavogui (11 mål) har haft blött krut i bössan en längre tid och faktiskt inte målat sedan februari. Då blir det inte enkelt mot ett av ligans bästa försvar.

Förutom de två topplagen Toulouse och Ajaccio har Sochaux släppt in minst mål i ligan den här säsongen, 34 stycken på 38 matcher. Formen är stabil med bara en förlust på de tio senaste matcherna. I torsken mot Valenciennes saknades försvarsgeneralen Florentin Pogba, storebror till Paul. Han är tillbaka i mittlåset nu. I de två inbördes mötena under säsongen har lagen vunnit var sin kamp. Oddsen talar om en helt jämn match här, men det svenska folket har fått dille på Paris som streckas upp till hutlösa 70%. Den procenten lär sjunka under dagen, men inte så mycket som den bör.

För mig räcker det att ettan håller sig över 45% för att det ska vara ett tecken jag chansar bort helt. Räkna med en tight och målsnål drabbning som kan sluta hur som helst. Spelvärda X2 blir mitt val.

■■ Match 2 . Mitt kära Luton gjorde en riktigt bra första halvlek i går borta mot Huddersfield, men åkte på ett snöpligt baklängesmål på en fast situation i slutskedet och förlorade totalt med 1–2 i dubbelmötet. Deppigt. Det innebär att det lag som tar sig vidare från den här andra semin får möta Hudds på Wembley. Både Nottingham och Sheffield United ska vara favoriter då. Men jag tror starkt på att det blir de förstnämnda som löser biffen. Sherifferna har varit det bästa laget i The Championship under våren. Steve Cooper har gjort underverk med det här laget som gått spikrakt uppåt sedan tränaren tog över efter den knackiga säsongsinledningen. Nottingham straffade Sheffield United hårt i det första mötet på bortaplan och skapade mängder av chanser. Totalt vann de xG med 3,03–0,79 vilket är väldigt stora siffror på bortaplan i en så här viktig match. Ändå lyckades The Blades reducera till 1–2 i andra halvlek som gör att det här dubbelmötet lever.

Visserligen behöver Nottingham bara kryssa för att ta sig till finalen, men jag är inne på att Nottingham bara är för bra för att inte utnyttja ytorna som kommer komma när Sheffield U tvingas framåt. Dessutom är gästernas offensiv rejält stukad. I det första mötet saknades alla fyra anfallare i truppen, McBurnie, McGoldrick, Brewster och skyttekung Billy Sharp. Det innebar att två mittfältare, Ndiaye och Gibbs-White fick starta på topp. Det märks så klart och jag tror att Nottingham inte bara tar sig vidare från det här dubbelmötet utan vinner igen.

Något vidare spelvärde är det inte på ettan, men med tanke på de fina skrällarna jag får med på annat håll så gör det mig inte så mycket. Det gäller ju trots allt att få åtta rätt också. Spik!

SPIKEN

Nottingham (match 2)

Nottingham var det klart bättre laget i det första mötet och vann rättvist med 2–1. Nu måste Sheffield U, utan några renodlade anfallare, gå framåt. De ytorna kommer de livsfarliga värdarna kunna utnyttja. Jag tror Nottingham vinner även den andra matchen och tar sig rättvist till finalen på Wembley.

SKRÄLLEN

Southampton (match 1)

Liverpool lär inte chansa med varken van Dijk eller Salah som åkte på näsbrännor i FA-cupfinalen. Med 120 minuter i benen från helgen räknar jag med att Klopp roterar en hel del här. Southampton har fått lång vila och har ett bra truppläge. Har i sina bästa stunder en hög höjd. Norpat poäng av Man City här hemma i år och slog Liverpool i fjol. Kupongens största skräll chansas med.

FAVORIT I FARA

Paris FC (match 4)

Parisarna övervärderas grovt av det svenska folket i en på förhand helt jämn play off-kvart. Sochaux har ett av ligans bästa försvar och visat stark form en längre tid. Jag chansar bort den dåliga favoritettan helt och går för spelvärdet i X2.