Det är en händelserik onsdagskväll vi har framför oss på Topptipskupongen. Djurgården ska in i elden för att ta sig vidare till gruppspelet i Europa Conference League, tre dubbelmöten i Champions League-kvalet inleds och fyra matcher från svårtippade The Championship ska liras.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 8 . Att West Bromwich står utan vinst efter tre omgångar kan bara förklaras med den klassiska variansen. Bollen är rund och det bästa laget vinner inte alltid. Totalt sett har WBA skapat flest chanser av alla lagen i hela The Championship. Matchen hemma mot topplaget Watford var kanske den värsta där WBA skapade en högre xG (Expected Goals) än vad gästande Cardiff gjort totalt på alla sina matcher hittills. Jag tror att Steve Bruce mannar tar revansch på det i kväll. Den rutinerade tränaren har en väldigt kompetent trupp att jobba med och den har spetsats till ytterligare till den här säsongen genom klasspelare som John Swift och Jed Wallace. Det skulle förvåna om klubben inte löser minst en play off-plats när säsongen summeras.

Cardiff gjorde en bra match hemma mot Birmingham senast (1–0), men har innan dess haft väldigt svårt att skapa något vettigt framåt. På bortaplan är walesarna aldrig att lita på vilket visades mot förmodade bottenlaget Reading där det blev rättvist förlust (1,43–0,27 i xG).

Här ska det vara klasskillnad och WBA tar äntligen säsongens första trepoängare mot lämpligt motstånd. Stabil etta!

■■ Match 1 . Djurgården är klar favorit att ta sig vidare till gruppspelet i Europa Conference League där cypriotiska APOEL är laget som står i vägen. Här kommer Blåränderna bli högt streckade av det svenska folket efter att ha slagit ut Rijeka och Sepsi på ett stabilt sätt. Men jag är ändå lite orolig över det tighta spelschemat Djurgården befinner sig i och att viktiga spelare som Schüller och Finndell haft skadeproblem. Laget såg smått tröttkört ut senast hemma mot Kalmar där smålänningarna var det klart bättre laget, men Dif gjorde mål på allt (3–2). Kommer inte hemmalaget upp i en högre nivå i kväll kommer det bli problem.

APOEL är nämligen inga dunungar på den här nivån. De har mängder av rutin av spel ute i Europa och hittills inte släppt in ett enda mål under kvalspelet. Cyprioterna har en nackdel av att den här matchen spelas på konstgräs, men när ettan drar iväg en bra bit över 60% (55 hade varit mer rimligt) så finns det för mycket spelvärde åt höger för att inte gardera.

Jag stoppar in alla tecken tidigt där framför allt tvåan runt 10-15% rensar rejält.

■■ Match 5 . Jon Dahl Tomasson har fått en smakstart på sin tränargärning i Blackburn och står på maximala nio pinnar efter tre omgångar. Det får gå under samma förklaring som varför WBA har noll segrar. Bollen är rund och allt kan hända i enskilda matcher. För insatserna har inte varit värda tre vinster. Senast hemma mot just WBA gjorde Rovers mål på sina två enda skott på mål och kom undan med en 2–1-vinst trots att de stundtals blev utspelade. Mot Swansea innan dess fick de in häpnadsväckande tre mål på ynka 0,8 i xG. Sanningen att säga har Blackburn inte skapat över 1 i xG i någon av sina tre matcher. Sånt kommer att jämna ut sig i längden.

Reading åkte på en rejäl smäll borta mot Rotherham i helgen där matchen var över redan efter en dryg kvart och 0–3 i baken. Innan dess har The Royals dock sett helt okej ut, särskilt framför hemmapubliken där de körde över Cardiff rättvist. Det är aldrig lätt att vinna bortamatcher i täta The Championship och det skulle inte förvåna om Blackburn, med tanke på all stolpe in tidigare, åker på en näsbränna här i den på förhand lättaste matchen hittills. Det skulle nämligen vara typiskt för den här serien. Det svenska folket tar alldeles för stor hänsyn till den tidiga tabellen här och streckar upp Blackburn till för stora favoriter.

Jag chansar bort den överstreckade tvåan helt och går för spelvärdet i 1X.

SPIKEN

West Bromwich (match 8)

WBA har varit det bättre laget i alla sina tre matcher och skapat flest målchanser av samtliga lag i The Championship. Dags att få valuta för det nu mot ett mediokert Cardiff. Stark etta.

SKRÄLLEN

Reading (match 5)

Nio poäng på tre matcher speglar inte insatserna för Blackburn som har gjort mål på ”allt” hittills. Det gör att de övervärderas i kväll borta mot ett Reading som gjorde en bra insats i sin enda hemmamatch. Den övervärderade tvåan slopas.

DRAGET

Qarabag (match 4)

Qarabag har imponerat stort under CL-kvalet och slagit ut de schweiziska, polska och ungerska mästarna. Brassen Kady går på vatten. Plzen har haft en lättare lottning och hade problem på bortaplan mot HJK Helsingfors. Ettan streckas rimligt och är ett bra spikdrag.