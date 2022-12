Frankrike är en vettig spik att bygga systemet runt. Tvådagarskalaset fortsätter sedan med matcher från Women’s Super League, Taca da Liga och kinesiska Super League. Jag hittar bland annat ett trevligt skrälldrag i den portugisiska Ligacupen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Jag tycker fortfarande inte att Frankrike har kommit upp i sin bästa nivå. Ändå står Les Bleus här i semifinal. Det beror så klart på den otroligt höga individuella kvaliteten i laget. Jag tror den avgör nu också. Visserligen är både Rabiot och Upamecano (sjukdomssymptom) frågetecken, men då truppen är så bred så är det inga spelare som Frankrike ska behöva stå och falla med.

Marocko har gjort det fantastiskt som tagit sig hit, en historisk insats som första afrikanska lag i en VM-semi. Trots en svår resa har de bara släppt in ett enda mål i hela turneringen och nollat både Spanien och Portugal i slutspelet. Det är bara att lyfta på hatten. Nu trodde jag samma sak i kvarten mot Portugal, men någon gång tar resan slut. Marocko har fått löpa kopiösa mängder utan boll. I tidigare matcher har de snittat dryga 30% bollinnehav, men senast var de under även det (27%). Serie B:s och Baris stora skyttekung, Cheddira, visades ut i slutskedet av kvarten och är avstängd här. På det dras flera kuggar med krämpor, bland annat lagkapten Saïss i mittlåset riskerar att missa den här matchen. Lyckas Marocko göra match av det här igen så ger jag all heder till landet, men spelmässigt känner jag mig tvingad att gå emot då jag har svårt att se de slitna Atlaslejonen stå emot Mbappé när han kommer rusande på nytt svenskt rekord på 100 meter.

När ettan ser ut att streckas korrekt är det en stabil spik att bygga kupongen runt.

■■ Match 2 . Efter Englands EM-guld i somras har intresset runt Women’s Super League ökat i lavinartad takt. Flertalet arenor står slutsålda varje omgång och de engelska lagen gör även klart bättre ifrån sig i Champions League. Tottenham och Everton är ännu inte på den nivå att de kan utmana de allra största i toppen av tabellen, något som syns i aktörernas identiska resultatrad. 3-0-5 är ett kvitto på detta och det faktum att dessa kombattanter tagit flest poäng utanför hemtrakterna är en tydlig fingervisning om att de trivs som bäst med att ligga lågt för att sedan försöka såra sina motståndare via omställningar. Tottenham blev straffat på detta vis i Londonderbyt mot West Ham och jag lutar åt att en upprepning kan ske trots att värdinnorna beträder egen gräsmatta på Brisbane Road.

Everton har, bortsett toppkvartetten, ligans tightaste defensiv där Nathalie Björn är en viktig del. Kan hon avstyra Spurs anfallsspel bör det leda till att Hanna Bennison och övriga pjäser i de främre leden får gott om ytor att operera på. Gästerna kommer hit med en negativ formkurva efter tre raka förluster, men då motståndet varit tuffast möjliga ska det inte vägas in för tungt. Här finns klart bättre skrällchans än vad streckningen vittnar om och även om ettan åker med är det främst den spelvärda tvåan som ådrar sig mitt intresse.

Till runt 20 procent är det ett av kupongens stiligaste tecken.

■■ Match 4 . Gruppspelet av den portugisiska Ligacupen är inne på upploppet och det finns en stor mängd spänning i Grupp E. Gil Vicente kastar sig in i slutspurten i egenskap av gruppetta och för att behålla denna status kommer troligen tre poäng att krävas mot Portimonense. Sett till tabellen i Primeira Liga blir det en svårlöst uppgift, men att bara lita på ställningen i ligaspelet är en fälla jag inte kommer att gå i. Det ska påpekas att gästerna slutade femma i ligan i fjol och även om Portimonense stundtals har imponerat denna säsong är de knappast förtjänta av den kryddade procent som ettan ges.

I spelförande kostym har värdföreningen svårt att bottna och när de behöver öppna upp sig i jakten på tre poäng tror jag att Gil Vicente kommer att stortrivas med ytorna som erbjuds. Fran Navarro har tagit denna säsong med storm och spanjoren är med sin näsa för mål en potentiell matchvinnare för gästerna. När dessa aktörer stötte på varandra i ligan i september vann Portimonense en helt jämn fight med 2–1, men några tre poäng blir det inte denna gång.

Den övervärderade ettan fimpas helt. Spelvärda X2 blir mitt val i Portimao!

SPIKEN

Frankrike (match 1)

Det känns som Frankrike har en växel till att sätta in då de spelmässigt inte imponerat fullt ut på mig. Marocko har gjort en historisk insats genom att ta sig till semi med ett enda insläppt mål på hela turneringen. Cheddira är dock avstängd och flera pjäser dras med skavanker och är osäkra till spel. Den individuella kvaliteten avgör här. Ettan är en trolig spik.

SKRÄLLEN

Gil Vicente (match 4)

Man ska inte låta sig luras av tabellen i Primeira Liga när denna ligacupmatch ska värderas. Gil Vicente kan betydligt mer än vad de hittills visat och mot ett förmodat desperat Portimonense går det inte att blunda för den spelvärda högersidan. Jag chansar bort ettan helt och hållet.

DRAGET

Everton (match 2)

Att både Tottenham och Everton har tagit flest poäng på bortagräs så här långt är ett tydligt tecken på att lagen trivs som bäst när de får ligga lågt och spela på omställningar. Jag ger, till skillnad från tipparna, gästerna från Liverpool god möjlighet att lyckas med denna taktik i London. Glöm inte den spelvärda tvåan.