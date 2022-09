Det mesta gick rätt på gårdagens Topptips där IFK Göteborg föll hemma mot rekade storskrällen Helsingborg och spikarna Vittsjö och Eibar vann enkelt. Nu dags att jaga vidare med Champions League och The Championship på agendan. Även i dag finns det utmärkt spelvärde att hämta i flera matcher.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Jag tippade på Napoli hemma mot Liverpool i den förra rundan. Men jag trodde inte spelet skulle vara så bra. Napoli körde faktiskt över Pool och både kunde och borde gjort fler än fyra mål. Klopp pratade om vikten av en stabil defensiv inför matchen, men den såg man inte mycket av. Gomez var rejält akterseglad och blev utbytt redan i paus, men det går faktiskt att klanka ner på hela backlinjen. Efter en svag start på ligan och den pinsamma matchen i Neapel är det naturligt att Liverpools odds går upp. Det är sällan man får upp mot 1,60 på Liverpool på Anfield i en Champions League-match mot lag av Ajax kaliber. Här luktar det spelvärde. För det första kommer Thiago in på det centrala mittfältet, en spelare som verkligen har saknats under skadan. Han kommer stabilisera upp laget. För den andra övervärderas Ajax efter 4–0 hemma mot Rangers.

Man ska ändå inte glömma att Ajax blivit smått sönderköpt under sommaren och tappat flera centralfigurer, bland annat skyttekung Haller (Dortmund), mittbacksgeneralen Martinez (Manchester U) och ytterspetsen Antony (Manchester U). Nyligen lånades Ocampos in från Sevilla, men nya spelare behöver ofta en tid för att spela in sig. Det ska också sägas att Ajax ännu inte har testats mot riktigt bra motstånd denna säsong. Läge för ett brutalt uppvaknande nu? Ni förstår vart jag vill komma.

Kan man få Liverpool till dryga 60% på hemmaplan i den här typen av matcher så är det för bra för att inte nypa. Jag spikar favoritettan.

■■ Match 3 . Det svenska folket gillar verkligen Atlétco Madrid i kväll. Varför vet jag inte riktigt, kanske för att spanjorerna varit med i de här sammanhangen i många år och har en frustande Diego Simeone på sidan. Insatsen i premiären hemma Porto hade dock mycket övrigt att önska. Efter en galen avslutning lyckades AM göra 2–1 i den 111:e (minuten). Inte särskilt rättvist i en jämn match. Nu vankas bortaplan och där gör Atlético sällan några stormatcher. Här saknas dessutom Savic och Gimenez som är skadade, samt Felipe som är avstängd. Det är den ordinarie backlinjen det. Dessutom har Oblak varit skadade i målet och är tveksam till start.

Bayer Leverkusen har visserligen inte kommit upp i nivå under säsongsinledningen, men Bundesligatrean har fått behålla stommen från i fjol och har sett bättre ut än resultaten visar. I Schick vet vi att det finns en farlig spjutspets som kan tända till när som helst. Torsken i premiären borta mot Brugge kan lastas på den finländska landslagsmålvakten Lukas Hradecky som stod för ett juniormisstag vid matchens enda mål. I övrigt var Leverkusen det bättre laget i den matchen och skapade mest. Nu hemmaplan och då ska de ha goda chanser att rubba AM. Just nu streckas tvåan upp till stor favorit över 50%. Det är helt fel då detta ska ses som en helt öppen match med jämna odds.

Runt 20% på ettan i skrivande stund är väldigt lågt får agera utgångstecken. 1X på större system där den övervärderade tvåan chansas bort helt.

■■ Match 6 . Fjolårets Premier League-lag Watford har en av The Championships bästa trupper, men ännu inte fått ut det på plan. Ändå har The Hornets bara förlorat en av de åtta inledande matcherna. Kan laget bara slipa på att spela mer som just ett lag som så ska en topp 6-placering var gjuten för den individuella kvaliteten går inte att ifrågasätta. Den här spiken handlar dock inte främst om att spela med Watford, utan mot Blackburn. Jon Dahl Tomasson har fått ett brutalt uppvaknande efter sina tre inledande segrar. Turen är slut och så också poängproduktionen. Fyra förluster på de fem senaste nu där Rovers släppt in hela tre mål i tre av de förlusterna. Enkelt sagt skapar Blackburn för lite framåt och släpper till alldeles för många målchanser. Fjolårets skyttekung Ben Brereton finns av någon anledning kvar i truppen, men när han inte har dagen ser det väldigt uddlöst ut.

På en lurig kupong väljer jag således sida här i en jämnt streckad match. Tvåan spikas runt 40%.

SPIKEN

Liverpool (match 2)

Visst har Liverpool fått en tung start på säsongen och har en bra bit upp till högstanivån, men nu sätts också priserna därefter. Det var länge sedan man kunde spika Pool till blott 60% på hemmaplan mot den här typen av motstånd.

SKRÄLLEN

Frankfurt (match 5)

Frankfurt vann Europa League i fjol, men efter ojämn inledning på säsongen undervärderas tyskarna kraftigt av tipparna. Till 10-15% måste tvåan bara få plats borta mot Marseille.

FAVORIT I FARA

Atlético Madrid (match 3)

Helt jämna odds, men Atlético streckas ändå upp som stora favoriter borta mot Bayer Leverkusen. Med tanke på att gästerna saknar i stort sett hela den ordinarie backlinjen och sällan briljerar på bortaplan känns det givet att chansa bort den dåliga tvåan helt.