En väldigt blandad fredagsbong där majoriteten av fighterna hittas på de brittiska öarna där en kvartett matcher från irländska högstaligan samt ett skotskt play off-möte ska avhandlas. Därutöver bjuder arbetsveckans sista dag även på italiensk och spansk andraligaboll. Men först och främst ska så klart fina Luton bäras fram mot Premier League-drömmen!

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Dags för Luton att kliva in i play off där Huddersfield väntar. En lite speciell match med tanke på att mitt favoritlag i England ställs mot detta ständigt överskattade Hudds, som gäckat mig på tipset alldeles för många gånger denna säsong. Carlos Corberáns tillresta Barcelona-kopia har, sett till den underliggande statistiken, sprungit på tok för bra i The Championship då West Yorkshire-gänget faktiskt var nära (nåväl) att knipa en direktplats till Premier League. Då jag till min stora förtjusning ser att gästerna återigen ser ut att överstreckas får jag anledning att agera med både hjärtat och hjärna i kupongens första match.

Det finns flera anledningar till varför jag tror att Hattarna vinner den första semifinalen och således skaffar sig ett gynnsamt läge inför returmötet på Kirklees. Nummer ett är att Nathan Jones adepter visade ohyggligt fin form i hemmaborgen under andra halvan av säsongen. Raden 8-4-1 i de 13 senaste matcherna på Kenilworth Road är ett rungande starkt hemmafacit. Nummer två är att Huddersfield dras med skavanker i truppen inför denna viktiga fight då bland annat walesiske landslagsstrikern Sorba Thomas troligtvis är out. Att jämföra med värdarna som står redo med en i stort sett skadefri trupp.

Anfallsstjärnan Elijah Adebayo har stått vid sidan med en skada mot både Fulham och Reading, men rapporterna talar om att han nu ska vara tillbaka i spel. Viktigt! Har även Adebayos lekkamrater Harry Cornick och Allan Campbell vaknat på rätt sida av sängen blir värdarna giftiga framåt. Eftersom Luton förlorade med 0–2 senast de gästade Kirklees skulle det vara skönt för nerverna med ett betydande övertag inför returen.

Fortsätter ettan streckas under 40% så kan jag inte hålla mig ifrån att ta del av spelvärdet och spika Luton.

■■ Match 3 . Real Sociedads B-lag har haft en tung säsong i Segunda División. San Sebastián-gänget har radat upp förluster vilket lett till att de legat och skvalpat runt jumboplatsen större delen av säsongen. Men Xabi Alonso verkar nu ha skakat sitt manskap till liv då de blåvita sprattlat till och vunnit tre raka fighter i andradivisionen. Om det såg hopplöst ut tidigare ser det nu tvärtom hoppfullt ut inför de tre avslutande omgångarna.

Dessvärre för hemmalaget är det serieledaren Almería som gästar Anoeta denna fredag. Men även gästerna har kniven mot strupen då andalusierna hotas av både Eibar och Valladolid i den täta toppstriden. Med bland annat nigerianske strikern Umar Sadiq och argentinske mittfältsesset Lucas Robertone i startelvan råder det inga tvivel om att besökarna är det bättre laget, men jag har varit med förr och vet att mycket kan hända i slutskedet av ligaspelet.

Med tanke på vad Alonsos gäng visat upp i de senaste matcherna skulle jag inte bli förvånad om de tar ett kliv mot säker mark och samtidigt sätter käppar i hjulen för Almería, som dessutom ser ut att sakna belgiske måltjuven Largie Ramazani och varit klart mer beskedliga på resande fot under säsongen.

Till rådande streck helgarderar jag och jobbar in skrällettan till alldeles för låg procent i Baskien!

■■ Match 5. Kupongen avslutas med en kvartett irländska bataljer. Jag har valt att fokusera lite extra på matchen mellan Shelbourne och Drogheda – ett möte från den undre halvan av högstadivisionen där jag tycker att värdarna borde ses med bättre segerchans än vad strecken gör gällande. Shelbourne vann Division 1, som är landets andraliga, i fjol och är således nykomling i Premier Division denna säsong. Men trots detta har Dublin-gänget inte visat någon överdriven respekt för toppklubbarna i denna liga.

De rödvita har bland annat lyckats pressa de regerande mästarna Shamrock (1–2) samt att det blivit seger mot tvåan Derry City. När spelartruppen synas hittas flera skickliga spelare som har kapacitet nog att föra upp laget på den övre halvan av tabellen. Som bland annat kantspringaren Jack Moylan och nian Sean Boyd. Bägge nätade när femman Sligo Rovers besegrades senast. Baktill är det kaptenen Luke Byrne som styr fembackslinjen, som sällan släpper in onödiga mål. Den senaste trepoängaren var ett styrkebesked från de rödvita som borde kunna lägga ett bortasvagt Drogheda på rygg. Gästerna från den norra delen av östkusten har endast vunnit en match (mot jumbon UC Dublin) på resande fot denna säsong och kommer få stora problem i whiskey-landets huvudstad.

Till runt 40-45% är ettan en suverän värdespik!

SPIKEN

Luton (match 1)

Luton har bara förlorat en av de 13 senaste matcherna på Kenilworth Road. Ser dessutom ut att få tillbaka anfallsstjärnan Adebayo från en kortare skada. Hudds blir som vanligt övervärderat trots en del skavanker i truppen, bland annat på walesiske landslagsmannen Sorba Thomas. Värdet landar på Luton som är ett fräckt spikdrag i det första play off-mötet.

SKRÄLLEN

Real Sociedad B (match 3)

Xabi Alonsos adepter har vaknat till liv lagom till slutspurten av säsongen. Tre raka vinster gör att hoppet om ett nytt kontrakt i andradivisionen lever. Tufft nu när Almeria gästar, men serieledarna har inte varit omöjliga på bortaplan där de ”bara” vunnit nio av 19 matcher. Värdarna streckas alldeles för lågt. Ettan är kupongens mest spelvärda skräll och måste med.

DRAGET

Arbroath (match 4)

Skotsk play off-match där det första mötet mellan Arbroath och Inverness slutade mållöst. Här svänger fördelen tveklöst över till Arbroath som kan säkra en finalplats på hemmaplan. Svenska folket ser ut att hamna helt fel i streckningen där de undervärderar värdarna grovt. Jag streckar från vänster där allt spelvärde finns.