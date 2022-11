Fredagens Topptips tar oss på en rejäl resa genom Europa. Hela sju länder ska besökas där Bundesliga och Ligue 1 slår högst.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Som nämndes i ingressen trodde jag hårt på Borussia Mönchengladbach när de i förra veckan tog sig an Stuttgart hemma på Borussia-Park. 3–1 kan tyckas vara klara siffror som ger mig rätten att klappa mig själv på axeln, men sett till matchbilden ska ”Fölen” vara glada som fick med sig hela bratwursten. Oscar Wendts gamla lag förlorade faktiskt xG och i efterföljande ligamatch upprepades samma melodi mot Bochum. Fru Fortuna fanns då inte på värdarnas sida och 1–2 i nacken var helt rättvisa siffror. Denna fredag är det dags för Daniel Farkes gäng att vända hem till egen mark och publik men de gör det utan mitt förtroende.

Borussia Dortmund står på andra sidan i ”Borussen Derby” och jag hävdar att gästernas truppbredd blir en avgörande faktor. Trots att en spelare som Reus saknas finns gott om potentiella matchvinnare till förfogande för den skicklige Edin Terzic. Bellingham, Adeyemi och underbarnet Moukouko är bara ett axplock av spelarna som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite.

När Mönchengladbach saknar pjäser som Sommer, Itakura, Pléa och Neuhaus blir jag inte förvånad om tidigare nämnd trio ser till att Dortmund går på uppehåll med en mustig derbyseger i ryggsäcken. Så sent som i februari slaktade BVB fredagens opponenter med 6–0 på egen mark. Ytterligare en seger ligger i vassen fast på främmande gräs.

Trots viss överstreckning väljer jag att singla tvåan.

■■ Match 2 . Laurent Blanc har en minst sagt gedigen spelarkarriär i ryggsäcken och den gamla mittbacken har på senare år gjort sig ett tränarnamn i både Bordeaux och PSG. Efter en utflykt till Qatar och Al-Rayyan är Blanc numera tillbaka i fransk ligafotboll där han basar över Lyon. Inledningen på det nya äventyret har varit ömsom vin ömsom vatten efter två vinster och två förluster. Det senaste nederlaget var ett tungt sådant i ”Choc des Olympiques” mot Marseille där Blanc inte lyckades lotsa sitt manskap till någon vidare insats. Värdarna stannade långt under 1,0 xG och innan prestationerna börjar lova gott är jag inte särskilt intresserad av att hoppa ner i ”Les Gones” båt. Särskilt inte när ettan får väl tilltaget förtroende av svenska folket.

Nice är ett herrskap med enorm kapacitet och till skillnad från Lyon befinner sig de rödsvarta gästerna i ett härligt stim. Blott en förlust på de nio senaste (alla kategorier) vittnar om detta och jag ser inte varför pågarna från rivieran inte ska kunna bjuda upp till dans på Groupama Arena. Pépé och Laborde är två utpräglade kontringsspelare som bör kunna stortrivas med ytorna som Lyon inte sällan lämnar efter sig. Utan skadade Tolisso saknas dessutom täckning när värdföreningens offensiva lirare ger sig ut på äventyr.

Den spelvärda högersidan tilltalar mig enormt och här är det inte läge att spara på krutet. Alla tecken och skrälljobb blir min beställning.

Match 4 . Vad vore en fredagskväll utan en drabbning från älskade The Championship? Den engelska andraligan är starkare än någonsin och ett lag som överträffat förväntningarna är Birmingham som har känning på play off. Efter en svag fjolårssäsong låg domedagsstämpeln nära till hands för ”Blånäsorna” men John Eustace har minst sagt fått ordning på grejer och ting. Rutinerade herrar som Jutkiewicz och Deeney har fått draghjälp av ungdomar som Bielik, Chong och Mejbri. De två sistnämnda har båda tillhört – Mejbri gör det fortfarande – Manchester United och denna afton väntas ett kärt återseende när bland andra Amad Diallo, på lån till Sunderland från United, står på andra sidan.

Jag tror att Diallo kan få sista ordet i rikets näst största stad. Birmingham är nämligen inte alls bekvämt när de förväntas föra en matchbild och det är något som Sunderland ska kunna utnyttja. The Black Cats har tagit fler poäng på bortabana än hemma på Stadium of Light, så Tony Mowbrays gäng räds knappast bortaplan. Trots att notoriske målskytten Stewart saknas klarar Clarke, Pritchard och nämnde Diallo av att sköta offensiven på egen hand. Tipparna håller inte med om detta och när ettan övervärderas drar jag öronen åt mig.

Den spelvärda högersidan lockar så till den grad att Birmingham lämnas ute i kylan.

SPIKEN

Dortmund (match 1)

På klyschigt vis är derbyn alltid derbyn men jag anser att Dortmund ska hållas minst ett snäpp högre än Mönchengladbach. De gulsvarta gästerna får mitt fulla förtroende trots marginell överstreckning.

SKRÄLLEN

Nice (match 2)

Nice har bara en torsk på de nio senaste tävlingsmatcherna. Formtoppen till trots får grabbarna från rivieran förvånansvärt lågt förtroende mot Lyon. Jag säger tack och bock för skrälläget till höger.

DRAGET

Sunderland (match 4)

Sunderland har tagit fler poäng på bortaplan än på Stadium of Light och den enkla förklaringen till detta är att de rödvitas fotboll lämpar sig bäst när de slipper föra matchbilden. Fina förutsättningar råder inför fredagen där jag går all in på spelvärdet till höger.