Den sista gruppspelsomgången i Champions League ska läggas till handlingarna och många av matcherna på kupongen är sportsligt betydelselösa. Det betyder att flera lag kommer att rotera i elvorna och det känns mer öppet än i normala fall. Något att ta med sig när strecken ska plitas ned.

Två matcher från The Championship följer upp.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Vi börjar med en skräll. Rangers har varit slagpåse i Grupp A där skottarna inte alls har räckt till. Fem raka förluster och 1–19 i målskillnad är inga vackra siffror. Nu väntar en smått på betydelselös sista match hemma mot Ajax där Rangers måste vinna med fem mål för att ta sig om gästerna i tabellen och få spela vidare i Europa League. Det kommer så klart inte hända, men jag tror absolut att det kan bli en jämn match. Här hemma på Ibrox stod ändå Rangers upp bra mot Napoli ändå till James Sands röda kort i den 55:e minuten. Sen dröjde det till den 68:e minuten innan Politano kunde göra 1–0 på straff och så kom två baljor till i slutminuterna när skottarna tryckte på framåt. Totalt sett ingen dålig insats. Visst blev det klar torsk med 0–4 i Amsterdam, men framför 50 000 galna kiltbärare blir det något annat.

Ajax är inte alls på samma nivå just nu som de varit de senaste säsongerna. Att de blev smått sönderköpta under sommaren är så klart en stor anledning till att de inte alls kunnat stå upp mot Napoli och Liverpool i den här gruppen. Vinsten hemma mot Rangers är de enda poängen hittills. Nu behöver som sagt inte Ajax gå för vinst, de har till och med råd att förlora med ett par bollar. Jag tror mest att nederländarna vill spela av den här matchen, åka hem och börja fokusera på Europa League.

När tvåan då blir överstreckad är det läge att fylla på med alla tecken och jobba skräll. Ettan under 20% är ett måste att få med om det jagas lite högre utdelning.

■■ Match 5 . Jag gjorde en dålig rek förra veckan när Bayern München hälsade på i Katalonien. Jag trodde att Barcelona skulle ha bra chans mot ett mätt och slutspelsklart Bayern. Men oj så fel jag hade. Tyskarna kom ut som det klart bättre laget och vann rättvist med klara 3–0. Det är som att det här laget inte har någon annan växel än att köra. Som att det här med att ta det lugnt och tänka lite på nästa match inte finns. Är man på planen så gasar man. Här kommer Bayern återigen sakna ett par spelare som Neuer, Müller och Sané. Men spelar det ens någon roll? Framför hemmapubliken lär värdarna vilja visa sig från sin bästa sida när det vankas stormatch.

Inter är också klart för slutspel och har inte heller någon chans att kliva om kvällens motståndare i tabellen. Den här matchen är således helt betydelselös ur en sportslig vinkel. Jag kan således tänka mig att Inter kommer att rotera en del och inte heller ställa upp med bästa tänkbara lag. Juventus väntar i helgen i ligan och det är en match som bör prioriteras. De blåsvarta har på det hela taget gjort ett bra gruppspel, men var det klart sämre laget i hemmamötet mot Bayern där de var smått utspelade (0–2).

Jag tror det blir väldigt tufft nu också. Ettan är väldigt trolig. En lite tråkig men stabil spik.

■■ Match 8 . Det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Jodå, som en nörd av underliggande siffror kan det ibland kännas lönlöst att dravla om samma saker om och om igen. Hur ett lag borde prestera så mycket bättre än vad resultatet säger, för att statistiken säger det. Alla siffror som presenteras ska alltid tas med en nypa salt då det finns andra faktorer som påverkar också, men i längden är jag enveten om att de är ett väldigt bra verktyg för att hamna rätt. West Bromwich har nu hamnat sist i The Championship. Enligt Expected Points borde de ligga tvåa. Det är ett långt kast. Sanningen ligger antagligen någonstans däremellan. WBA har inte varit tillräckligt bra för en topplacering, men definitivt bättre än att harva i botten. Truppen är helt klart en av de bästa i ligan och nu har The Baggies även tagit in en tränare som kan vända upp och ner på saker. Under Carlos Corberans senaste tid i The Championship gjorde han Huddersfield till ett topplag som sånär tog till tillbaka till PL. Vi i Stryktipspodden kallade Hudds för ”Championships Barcelona” på grund av deras höga bollinnehav och nätta passningsspel. Det återstår om Corberan kan göra något liknande av WBA. Utsikterna är i alla fall goda för att saker och ting ska bli bättre, de kan ju faktiskt inte bli sämre. Här ligger så klart stor press på värdarna att börja plocka treor.

Mot ett ojämnt Blackpool, som släpper till flest chanser i hela ligan ska det finnas väldigt goda chanser. Jerry Yates har visserligen varit suverän på slutet med sju mål på de fem senaste, men kan anfallaren stoppas så är WBA minst en klass bättre än detta Hawaii-gäng. Framför allt blir priserna väldigt intressanta på ettan här på grund av tabelläget.

Runt 60% vore rimligt, men den ser ut att hamna betydligt lägre än så. Jag håller hårt i min statistik och spelvärde fortsatt och spikar.

SPIKEN

Bayern München (match 5)

Bayern München har kört över den här gruppen och nu väntar en betydelselös match för båda lagen då Inter är klara för slutspel men inte kan ta över förstaplatsen i tabellen. Då gissar jag att italienarna snarare fokusera på helgens ligamatch mot Juventus och snurrar en del i elvan. Bayern vann enkelt i Milano och lär dominera nu med. Stabil etta.

SKRÄLLEN

Rangers (match 4)

Rangers måste vinna med minst fem bollar för att ta sig om Ajax på tredjeplatsen. Det kommer gruppens slagpåse inte klara, men det öppnar för en öppen och kul tillställning som känns relativt öppen på förhand. Den lågt streckade ettan måste med tidigt då Ajax inte behöver gå för vinst.

FAVORIT I FARA

Barcelona (match 6)

Barcelona är kupongens största favorit sett till oddsen, men saknar en rad viktiga spelare här som Busquets och Lewandowski. En kall bortamatch i Tjeckien i november är väl inget som får katalanerna att gå igång direkt. Särskilt inte då matchen är betydelselös. För Viktoria Plzen betyder det betydligt mer och här lär värdarna offra sig för ett resultat. Storskrällen chansas med.