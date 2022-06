SPIKEN

Frankrike

Österrike skrällde borta mot Kroatien men mot Danmark fick vi återigen se deras svagheter defensivt. Mot ett så pass offensivt skickligt franskt lag tror jag inte att Österrike kommer att kunna stå emot i 90 minuter.

SKRÄLLEN

Kroatien

Efter Danmarks fina start på gruppen har man seglat upp som klar favorit i den här matchen men det går att argumentera för att Kroatien har ett bättre lag om man ser till spelarmaterialet. Gästerna är långt ifrån chanslösa och kan mycket väl lämna Danmark med poäng.

MATCH FÖR MATCH

1. Danmark – Kroatien 1

Danmark har skaffat sig ett järngrepp om gruppen efter att ha vunnit borta mot både Frankrike och Österrike. Spelet såg inte strålande ut senast mot Österrike och Kjaer saknas fortfarande.

2. Österrike – Frankrike 2

Frankrike har bara fått med sig en poäng från sina två första matcher i gruppen. Det är inte talande för hur spelet sett ut. Österrikes svajiga försvar kommer att testas rejält i den här matchen - fin tvåa!

3. Albanien – Israel 1

Zahavi är inte tillgänglig för Israel. Det är ett enormt tapp då han är deras främsta målskytt. Albanien gjorde en bra insats borta mot Island senast och fick med sig en poäng - berättigad favorit.

4. Andorra – Liechtenstein X

Andorra och Liechtensteins jagar fortfarande sitt första mål i gruppen. Båda lagen har haft problem att skapa målchanser ur det egna spelet. Fasta situationer kommer att bli avgörande.

5. Gimnasia – CA Patronato 1

Hemmalaget saknar skadade Dominguez. Hos gästerna är Guasone, Ojeda, Pardo och Vasquez borta från spel. Det är bara den andra omgången av ligan men Gimnasia är tippade att komma betydligt högre upp i tabellen än Patronato.

6. Wexford – Treaty United 1

Nyckelmatch i kampen om playoff-placeringar. Det skiljer bara tre poäng mellan lagen i tabellen. När lagen möttes tidigare under året vann Treaty United båda matcherna med den totala målskillnaden 7–2.

7. Longford Town – Bray Wanderers 1

Longford går in till mötet med en positiv formkurva. Hemmalaget har vunnit tre av sina fem senaste matcher. Man ställs nu mot ett Bray som snittar under ett mål framåt per match. Streckas från vänster på kupongen!

8. Athlone Town – Cobh Ramblers 2

Bottenmöte när jumbon Athlone tar emot nästjumbon Cobh. Hemmalaget hara plockat två poäng på 16 matcher och har förlorat sju raka matcher inför kvällens tillställning. Defensivt har det sett alarmerande dåligt ut för båda klubbarna.