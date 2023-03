Toppmötet bjuder på en spelvärd spiketta

Dybbans kuponganalys

■■ Fokus på landslagen denna fredag där Sveriges match hemma mot Belgien sticker ut. Där tror jag faktiskt att Blågult har chans att lugga ett halvkallt Belgien på poäng. Österrike kommer streckas väldigt högt men är den givna banken och jag hittar den bästa skrällen nere i skotska andraligan. Cartagena spikade jag i går på Europatipset och jag tror laget har toppchans mot ett decimerat Lugo.

Men då de streckas alldeles för hårt på den här kupongen så väljer jag ändå att gardera med tanke på spelvärdet.

Jonas kuponganalys

■■ Landskamperna i match ett och två är den sportsliga höjdpunkten på kupongen. Att Sverige är med tenderar också att dra upp omsättningen på kupongen. Det finns gott om överstreckade favoriter längre ner på kupongen även om Österrike är svårt att se förbi som storfavorit.

Jag höjer svårighetsgraden några snäpp och väljer att spika Belgien i stället.

Omgången i korthet DYBBANS BÄSTA SPIK Frankrike Tidig ”gruppfinal” i Grupp B där Frankrike ska vara klara favoriter hemma mot Nederländerna. Deschamps har som vanligt en blytung trupp att tillgå där Mbappé tagit över som kapten. Nytillträdde Ronald Koeman saknar däremot en av sina viktigaste spelare, Frankie de Jong. Frankrike är den klara favorit som ser ut att streckas mest rimligt på kupongen. Bra spik. JONAS BÄSTA SPIK Belgien Belgien har fått en ny tränare i form av Tedesco för att väcka liv i truppen. Laget underpresterade kraftigt under VM och ser man till deras spelare så vimlar det av världsstjärnor. Både Lukaku och De Bruyne finns exempelvis med i laget. DYBBANS BÄSTA SKRÄLL Arbroath Queen’s Park är på väg att gå igenom ännu en serie, för tredje säsongen i rad, och för första gången ta sig upp i högstadivisionen. Men det är tveksamt om de lyckas om man kikar den underliggande statistiken. Laget har överpresterat enormt och dessutom tappat skyttekungen Simon Murray. Tabellen ljuger och Arbroath har betydligt bättre chanser än vad strecken säger. Tvåan är den bästa skrällen på kupongen. JONAS BÄSTA SKRÄLL Lugo Cartagenas formkurva pekar spikrakt neråt medan Lugo trendar uppåt. Det är två lag som gör lite mål så det första målet kommer att bli väldigt avgörande i matchen. När ettan är så pass hårt streckad tycker jag det är värt att ta med flera tecken på kupongen. Visa mer

Match för match

1. Sverige – Belgien

Sverige misslyckades med att ta sig till VM men går in som andrahandsfavorit till den här gruppen bakom just Belgien. Gästerna valde att sparka Martinez efter fiaskot i VM för att plocka in Tedesco.

2. Frankrike – Nederländerna

Frankrike ska försöka att smälta förlusten i VM-finalen mot Argentina och börja på ny kula. Det är samma tränare och till stor del samma trupp som tidigare. Nederländernas lag ser inte alls lika starkt ut på papperet.

3. Tjeckien – Polen

Polen saknar anfallsstjärnan Milik med en skada. Det är två jämna lag som båda siktar mot att gå till mästerskapet. Tjeckiens längd på fasta situationer med spelare som Schick och Soucek blir en utmaning för Polen.

4. Österrike – Azerbajdzjan

Allt annat än en seger för Österrike skulle vara en stor missräkning. Alaba är tillbaka efter skada och tillgänglig för spel. Hemmalaget har en spännande trupp med namn som Alaba, Sabitzer, Arnautovic, Gregoritsch och Wöber.

5. Moldavien – Färöarna

Håkan Ericson har lyft Färöarna till nya höjder sedan han anlände. Laget vann mot Turkiet i höstas och har visat att man kan stå upp mot bättre nationer. Moldavien har inte imponerat nämnvärt i sina senaste matcher.

6. Cartagena – Lugo

Lugo har höjt sig rejält i försvarsspelet senaste matcherna och fått med sig resultat från en del svåra matcher. Vi sätter frågetecken kring Cartagenas form då man förlorat två raka matcher med den totala målskillnaden 2-8.

7. Inverness – Partick Thistle

Inverness stod upp bra mot serieledarna Queens Park förra omgången utan att få med sig några poäng. Partick är obesegrade i sina sex senaste matcher i ligan. Det blir en intressant duell mellan lagens två skyttekungar Graham och McKay, båda står på elva mål inför kvällens match.

8. Queens Park FC – Arbroath

Tar men en snabb titt på tabellen så ser man att Queens Park toppar medan Arbroath ligger näst sist. Det är dock en jämn liga och Arbroath har fyra raka matcher utan förlust. Senast lagen möttes på Queens Parks på hemmaplan blev det 1-1.