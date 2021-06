Sverige står i okej procent – bra spik

Fredagens Topptips följer samma mönster som tidigare kuponger. EM dominerar och får sällskap av Copa América. Ikväll slår dock Svenska Spel på stora trumman när Sverige kliver ut på gräsmattan i Sankt Petersburg klockan 15.00 och lägger in 500 000 extra kronor i potten. Tänk också på att det är tidigt spelstopp (14.59) för att Blågult ska få plats.

Återigen är det flera stora oddsfavoriter på kupongen i England, Chile, Frankrike och Spanien. Jag kommer att faktiskt att gardera tre och bara spika Spanien då jag har andra fina spikar på lut.

■■ Frankrike i match 6 ska givetvis vara klara favoriter mot Ungern, men streckas bara för högt runt 80-85%. Här kommer det bli en helt annan matchbild än mot Tyskland där Mbappe fick stora ytor att jobba på med sin snabbhet. Räkna återigen med ett kompakt Ungern som stod upp väldigt bra mot Portugal i premiären och kanske till och med var värda en pinne. Portugal kom till få klara chanser innan det förlösande 1-0-målet i den 84:e minuten. 60 000 på läktaren på läktarna i Budapest skapar också en inramning som fungerar som en tolfte spelare för ungrarna. Att gneta igenom tighta försvar är inte Frankrikes styrka.

I jakten på större pengar garderar jag den högt streckade tvåan och hoppas på ytterligare en stark arbetsinsats av ungrarna.

■■ Match 7. England vann rättvist i premiären mot Kroatien (1-0). Men det var inte mycket mer än så. The Three Lions har betydligt mycket mer att bevisa om de på allvar ska blanda sig i leken om EM-titeln. Frågan är också om de verkligen vill vinna gruppen? Ettan ser nämligen ut att få en betydligt svårare åttondelsfinal (mot trean i dödens grupp, troligtvis Tyskland eller Portugal) än vad tvåan får. Skottland gjorde en på det hela taget bra spelmässig insats på Tjeckien, trots förlusten (0-2). Det skapades absolut chanser för att spräcka målnollan både en och två gånger. Här väntar den största matchen på år och dagar för skottarna, att få möta storebror på Wembley i EM händer max en gång under en skottes livstid. Så de kommer givetvis ge blod, svett och tårar för den här matchen som betyder mer än bara poängen. I spelare som Robertson (Liverpool) och McTominay (Manchester United) finns det dessutom spelare av hög klass. Bollen är rund och kan Skottland få stolpe in istället för stolpe ut i den här matchen så kan allt hända.

Då ettan tickar över 70% så gillar jag att gardera tidigt.

■■ Match 5. Sverige löste en otrolig poäng borta mot Spanien i Sevilla i 32 graders värme. Att det ändå inte var nog för vissa bortskämda svenskar är för mig en gåta. I mästerskap är det poäng som gäller. Det är inte där man utvecklar fotbollen. Jag är övertygad om att den defensiva taktiken var den enda som fanns på kartan för att lösa en viktig pinne. Spanien hade vunnit de tre senaste matcherna mot Sverige med 10-0 och har målskillnaden 37-3 i sina senaste 13 hemmamatcher (6-0 mot Tyskland i Nations League, bland annat). Spanien är ett väldigt bollskickligt lag som kanske har störst bollinnehav av alla landslag. Vi ska vara stolta över att ha ett landslag som kan underkasta sig en taktik och göra jobbet! Trots den hårda pressen från Spanien så hade Sverige matchens kanske två bästa målchanser. Jag är helt övertygad om att vi kommer få se någon helt annat mot Slovakien på fredag. Med Alexander Isak i toppform så har jag stora förhoppningar. Slovakien imponerade, trots vinsten mot Polen, inte på mig. Hade de inte fått en rätt billig utvisning med sig vid 1-1 och fått spela med en man mer sista halvtimmen så tror jag faktiskt att de hade kammat noll. Här ser det inte ut som att det svenska folket streckar upp Sverige så hårt som man skulle kunna tro. Kanske, obegripligt nog, på grund av den defensiva approachen mot Spanien. Jag tror stenhårt på tre blågula poäng när ett av EM:s sämsta lag står på andra sidan. Det är såna här matcher Sverige historiskt bara grejar. Särskilt när vi nu slipper hettan i Sevilla och får spela under mer mänsklliga förhållanden i Sankt Petersburg. Isak gör minst ett mål och Berg får revansch för missen senast!

I skrivande stund streckas Sverige under 50% vilket betyder riktigt fint spelvärde. Ettan spikas!

■■ Match 6. Kroatien förlorade premiären mot England med 1-0. Men frågan är om de var särskilt ledsna över det? Andraplatsen i gruppen ser nämligen ut att ge ett lättare motstånd i åttondelsfinalen än vad förstaplatsen gör. Så kanske blir det ett mer påkopplat Kroatien nu, för här krävs det tre poäng om andraplatsen ska kunna lösas med egna fötter inför den sista omgången. Kroaternas innermittfält är riktigt tungt med general Modric, Kovacic och Brozovic. Dessutom en aldrig sinande Perisic på kanten som såg pigg ut mot England. Framåt i övrigt farliga Rebic/Kramaric. Tjeckien tog tre tunga poäng på Hampden Park mot Skottland. Två mål av Schick, varav det andra från halva plan, löste biffen. Men tjeckerna var stundtals hårt pressade där Skottland med en striker av klass borde löst både en och två baljor framåt. Här blir det tuffare mot ett Kroatien som växlar upp och måste gå för vinst.

Ettan undervärderas rejält här på Topptipset och finns just nu runt fina 40%. En bra värdespik.

SPIKEN

Spanien (match 8)

Ett rätt svagt Polen, där viktige Krychowiak är avstängd, kommer inte orka göra det Sverige klarade i Sevilla. Att stå upp mot ett kraftigt bollinnehav i hettan. Här får Blågult återupprättelse när Spanien vinner enkelt.

SKRÄLLEN

Skottland (match 7)

För spelarna i Skottland blir den här fighten deras livs match. Att möta England på Wembley i ett EM är stort. Räkna med blod, svett och tårar. Kan de dessutom ta tillvara på sina målchanser, något de inte gjort mot Tjeckien, så finns det skrällchans.

FAVORIT I FARA

Frankrike (match 6)

Frankrike är med rätta stora favoriter mot Ungern, men 80-85% är för högt på bortaplan i Budapest inför 60 000 på läktarna. Här blir det en helt annan matchbild än mot Tyskland där fransmännen får stångas mot ett lågt försvar. Inte deras starka sida. Ungern stod upp bra mot Portugal, släppte in 0-1 sent och hade även ett mål hårfint bortdömt för offside.