Svenskarna går bort sig här – som vanligt

Vi inleder veckan med ett mångfacetterat Topptips. Matcher från FA-cupen, La Liga och Primeira Liga inleder och får sällskap av ett gäng andraligor i Frankrike, Spanien, Nederländerna och Portugal. Kupongen avslutas med en tillställning från det Afrikanska Mästerskapet.

Så här på förmiddagen ser det ut att bli rejält spelvärde på dagens runda och det finns potential för bra utdelning. Det svenska folket hamnar helt snett på flera håll och går som vanligt alldeles för hårt på tabellplaceringar när de inte har riktig koll. Häftiga drag finns således att hämta. Men man måste våga ta dem också…

Här är mina tidiga tankar:

■ Match 2. Espanyol har i sin återkomst till La Liga kommit in bra. Framför allt har de varit starka hemma i Barcelona där de har en fin resultatrad. I Raul de Tomas finns en målskytt av rang och laget är på det hela taget rätt så välbalanserat. Men. Och här finns det ett stort men. Att Espanyol ska streckas upp som om de vore ett topplag hemma mot Elche köper jag inte. Sett till den senaste månadens prestationer så finns det en hel del att kommentera. Trots en bättre elva än väntat, där de Tomas spelade från start, så krävdes det 120 minuters spel och straffläggning för att slå Segunda-laget Ponferradina i cupen tidigare i veckan. I ligan finns det också en del tveksamheter under december. En usel match borta mot Celta Vigo (1-3) och när jumbon Levante gästade var Espanyol i underläge två gånger om men lyckades till slut vinna med 4-3 i en match där de var det sämre laget. Det går således att höja ett varningens finger för formen. Elche är i sin tur inget lag som bara städas av. Innan jul var de bara minuter från att lösa poäng borta mot Barca då de gjorde två mål på Camp Nou. Innan dess gjorde de en helt jämn bortamatch mot Valencia, men föll på målsnöret där med. 1-2 i baken i 86:e. Nu har Elche helt klart gjort sig förtjänta av retroaktiv utdelning. När ettan i skrivande stund streckas över 20% för högt är det ett tecken jag kan tänka mig ta bort helt. På så sätt garanterar vi utdelning på åtta rätt. X2, som sitter nästan hälften av gångerna men streckas runt 25-30%, blir mitt val till suveränt spelvärde.

■ Match 6 . Ännu en rejäl felstreckning hittas i Eerste Divisie, Nederländernas andraliga. Almere har haft en tung säsong och parkerar oväntat som nästjumbo efter 20 omgångar. Även om gästerna tappade sin skyttekung Thomas Verheydt inför säsongen så finns det en hel del kapacitet kvar i truppen som i fjol slutade på en fin fjärdeplats. Det skulle förvåna om de inte klättrar i tabellen innan våren är slut. Nu är nämligen en ny tränare på plats i Alex Pastoor och spelet har även sett allt bättre ut på slutet. Senast klev de in som ledare i halvtid mot serieledande Volendam (2-3) och innan dess plockades fyra poäng på två matcher efter bra prestationer mot mittenlagen FC Eindhoven (2-0) och Breda (1-1) där Almere var det bättre laget i båda matcherna. Bortaplan är inte heller något som skrämmer Almere som faktiskt tagit fler poäng på resande fot än hemma. Jong PSV är inget extra. De lever för att skicka upp sina bästa spelare till PSV. En vinst på de sju senaste matcherna är inget som skrämmer och den här tillställningen är helt jämn oddsmässigt. Ändå streckar tipparna upp de unga värdarna som solklara favoriter, på grund av tabelläget, och lämnar Almere runt 20%. Tvåan erbjuder således kanonvärde och gästerna är dessutom det bättre laget i grunden. Chansspiken är ett hett drag.

■ Match 8. De Afrikanska Mästerskapen avslutar med ett inslag från den första gruppspelsomgången. Det är inte många som tror på Komorerna. För första gången någonsin har den lilla öststaten kvalat in till detta mästerskap. Och det med en väldigt begränsad trupp. Röda Stjärnans 32-årige skyttekung Nabouhane är i stort sett den enda spelare som lirar i en högstaliga i Europa. I övrigt är det franska lag lägre ner i seriesystemet som dominerar. Laget har värmt upp med att möta blåbärsnationer i träningsmatcher under hösten, men i den senaste tävlingsmatchen blev det stryk med 1-5 mot rätt så begränsade Palestina. Här handlar det om att lösa en historisk pinne genom en tight matchplan. Motståndet är nämligen ett snäpp upp. Gabon har högre klass i truppen med en mängd spelare i den franska högsta ligan, inte minst Mario Lemina i Nice. Innermittfältaren har flera säsonger i både Premier League och Serie A på meritlistan och är en given general centralt i banan. Att oddset varit så pass högt på tvåan (startodds 2,34) beror i mångt och mycket på att lagkapten Aubameyang är out på grund av corona. Storstjärnan är dock knappast i form och har haft en tung tid i Arsenal. Så avbräcket är mindre än i vanliga fall. Oddset har också droppat 20 punkter i skrivande stund och kan nog fortsätta ner lite till. Håller sig tvåan runt 50% så är det en klart godkänd spik i min bok.

Spiken

Gabon (match 8)

Lilla Komorerna vill helst bara åka hem från de Afrikanska Mästerskapen utan att skämma ut sig. Truppen är högst medioker och består nästan uteslutande av spelare från lägre divisioner i Europa. Betydligt högre klass på Gabon som kliver ut som rättmätiga favoriter.

Skrällen

Elche (match 2)

Elche kommer från två starka bortamatcher mot Barcelona och Valencia där de tappade poäng i slutminuterna båda gångerna. Dags för retroaktiv utdelning mot ett Espanyol som har ett par tveksamma insatser i ryggen och övervärderas å det grövsta av det svenska folket.

Draget

Almere (match 6)

Almere är bättre än tabelläget visar och är i grunden ett vassare lag än ungdomarna i Jong PSV. Här undervärderas gästerna å det grövsta. Runt 20% på tvåan i vad som oddsmässigt är en helt öppen tillställning nyper jag direkt. Häftig chansspik!