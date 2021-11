Superstjärnan skadad – då kan Uruguay skrälla

Landslagsuppehållet rullar vidare och då det VM-kvalas för fullt på de olika kontinenterna bjuds vi på ett gäng högoktaniga landskamper på fredagens Topptips. Däribland ett par grannfejder i form av Italien mot Schweiz och Uruguay mot Argentina.

Trots att det finns utbud för full matta VM-kvalmatcher på kupongen så har Svenska Spel valt att blanda upp det med drabbningar från League One, League Two och två matcher från den irländska högstaligan. Det kan kännas märkligt, men är helt rätt. Övriga kvalmatcher bjuder på stora favoriter som gör kupongen allt för enkel. På detta sätt höjs svårighetsgraden och chansen på större pengar.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 2 . Österrike är chanslöst när det kommer till att ta sig till VM via sin kvalgrupp, men Franco Fodas manskap kan däremot lyckas ta sig till play off via sin Nations League-ranking. Men då måste även andra resultat ute på kontinenten gå alplänningarnas väg. Men alldeles oavsett hur det scenariot utspelar sig vill de rödvita ta chansen att ge sig själva en smula upprättelse efter en svag höst. I Klagenfurt kommer en stjärnspäckad startelva innehållandes spelare som Arnautovic, Sabitzer och Alaba att äntra gräsmattan. Det är således bäddat för revansch mot ett Israel som vann med 5–2 när de två nationerna möttes i Haifa.

Besökarna har förvisso en trumf på hand och den stavas Eran Zahavi. Endast Memphis Depay har gjort fler mål än PSV-strikern i detta kval. Men trots Zahavis målform är hemmanationen, som oddsen också indikerar, kraftig favorit på Wörthersee Stadion. Landslagens senaste möte verkar finnas färskt i minnet hos tipparna som tycks undervärdera Österrike.

Jag spikar således den troliga ettan till runt 60%.

■■ Match 4 . Uruguay har tvingats genomlida ett tufft spelschema då de himmelsblå ställts mot Brasilien och fredagens antagonister Argentina på bortaplan i de två senaste omgångarna av det sydamerikanska VM-kvalet. Två raka torsk har lett till att Óscar Tabárez landslag nu fightas om de sista biljetterna till Qatar. Hemmanationen parkerar för tillfället utanför VM-biljetterna, men en seger i natt gör att de går om både Chile och Colombia och kliver upp på en fjärdeplats och direktkvalificering. På skadefronten saknas Edinson Cavani, men glädjande är att Luis Suárez finns tillgänglig och dessutom är i fin form.

På tal om avbräck talar mycket för att Argentina får klara sig utan sin frälsare Leo Messi som lider av en skada. Men då de blåvita i praktiken redan har säkrat sin VM-biljett är nog inte Lionel Scaloni allt för deppig över att han troligen måste låta Messi sitta på kvisten denna fredag. Med rådande förutsättningar i åtanke blir vänstersidan extra intressant. Uruguay är hemmastarkt och har fin statistik mot Argentina framför fansen de senaste åren.

22% på ettan är för lågt. Jag helar upp i hopp om en hemmaskräll!

■■ Match 5 . Bolton befinner sig långt ifrån de fornstora dagarna då Johan Elmander gjorde sitt livs mål i Premier League. Klubben från Greater Manchester huserar numera på den undre halvan av League One där de väntas spela även nästa säsong. Wanderers inledde säsongen fint och radade upp segrar, men under hösten har Ian Evatts manskap kroknat. Värdarna är med det sagt klara favoriter hemma i universitetsstaden denna fredag när ligajumbon Crewe gästar.

Blott en seger på 16 omgångar är så klart inget annat än uselt och The Railwaymen får troligen ta klivet ned till fjärdedivisionen framåt våren. Att gästerna ska lyckas sprattla till i denna fight är svårt att föreställa sig. Bolton har trots allt ett lag byggt för den övre halvan av tabellen. Med portugisiske lagkaptenen Ricardo Santos i backlinjen och rutinerade måltjuven Eoin Doyle i de främre leden är de vitklädda svårstoppade när de vaknat på rätt sida.

Till runt 60% är ettan en fin spik!

SPIKEN

Österrike (match 2)

Franco Fodas alplänningar kan inte ta sig till nästa års världsmästerskap via kvalet, utan får förlita sig på att Nations League-rankingen räcker till playoff. Men lite upprättelse efter en svag höst skulle göra österrikarna gott. Är numret större än Israel i kväll.

SKRÄLLEN

Uruguay (match 4)

Uruguay ställs mot Argentina i ett landsderby där besökarna mest troligt får klara sig utan skadade Leo Messi. Guldläge för den högmotiverade värdnationen att säkra viktiga poäng i jakten på en VM-biljett.

DRAGET

Derry City (match 4)

Med två omgångar kvar av Premier Division finns det chans för Derry City att lägga vantarna på en respektabel fjärdeplats. Sligo Rovers, som redan är klara för kval till Europa Conference League, kan vara lite mätta och får se upp på Brandywell Stadium.