Det är Champions League-vecka och sex gruppspelsmatcher kliver in på tisdagens Topptips. Flera stora favoriter tar plats vilket gör att vi måste försöka tänka ut var det kan skrälla. Real Madrid är en bankspik hemma mot Sheriff Tiraspol, men i övrigt tycker jag inte att favoriterna ska gå helt säkert.

Två matcher från The Championship avslutar kupongen. Här är mina tidiga drag:

■■ Match 1 . Jag är inte så säker på att Mauricio Pochettino sover särskilt gott om nätterna. Tränaren har en hel del att tänka på. Efter att den röda mattan rullades ut för Messi har inget riktigt klaffat. Visst har det blivit raka i segrar i Ligue 1, men spelet övertygar inte. Borta mot det som skulle vara gruppens slagpåse, Club Brugge, stod PSG för en pinsam insats (1–1) och ska vara nöjt med en pinne då belgarna var det bättre laget. Här dras Messi dessutom med en skada och Di Maria är avstängd inför kvällens gigantmöte med Manchester City.

De två klubbarna är oddssättarnas favoriter att ta hem hela spektaklet, men det råder ingen tvekan om att de ljusblå gästerna mår bäst. På halvfart lades Leipzig på rygg med 6–3 och i helgen slogs de regerande CL-mästarna rättvist tillbaka med 1–0 på bortaplan. Guardiola har en inspelad maskin att jobba med. Givetvis ska inte PSG underskattas med tanke på all den individuella kvalitet som finns i laget, men när den här matchen i skrivande stund streckas helt jämnt går det inte att undgå spelvärdet på City.

36% på tvåan är för lågt och är en fräck värdespik. Skulle den skena upp mot 45% under dagen så åker dock garderingar in.

■■ Match 2 . Liverpool åker ner till Portugal och den allmänna uppfattningen verkar vara att The Reds ska åka och hämta tre poäng. Jag är inte lika säker på det. Porto är knappast något strykgäng och gjorde en riktigt stark insats borta mot Atlético Madrid (0–0) i den första gruppspelsmatchen. Porto var faktiskt närmast segern där och var ett hårfint VAR-beslut från att få sitt sena 1–0-mål godkänt. Mittbacken Mbemba är avstängd här, men rutinerade spanjoren Ivan Marcano med över 80 matcher i CL och Europa League genom åren lär ta hans plats. Slaktaren Pepe har även varit skadad ett tag och är ett frågetecken, men känner vi den gamla CL-mästaren rätt så kommer han till slut stå på plan i kväll.

Liverpool ser överlag ut att vara tillbaka i den gamla goda form som gjorde klubben till Premier League-mästare 2019/20. Men det går att sätta frågetecken för bitar av försvarsspelet. Två enkla mål släpptes in hemma mot Milan och i helgen åkte hela tre baljor in i egen bur mot Brentford. Det har Pool inte råd med här på mäktiga Estádio do Dragao där defensivt starka Porto sällan bjuder på något extra. Frågan är också om Klopp kommer att rotera elvan här med tanke på att toppmötet mot Manchester City väntar i ligan i helgen?

Då de som väljer att gardera Liverpool främst trycker in X2 så gör det krysset just nu alldeles för högt streckat, runt 30%. Då det står i närmare fyra gånger pengarna blir det ett ointressant tecken. Skrällettan till 15% är då betydligt mer spelvärd. Mitt val bli således att köra ”gubben” (etta-tvåa) och få med hemmaskrällen.

■■ Match 6 . Club Brugge stod som sagt för en överraskande bra insats hemma mot PSG där de skapade mest målchanser och låg närmast segern. Framåt var De Ketelaere, Lang och Vanaken farliga och såg stundtals ut som en trio för storklubbarna. Nu kliver belgarna givetvis ut som stora underdogs igen borta mot Leipzig och frågan är så klart om de kan överraska igen även på bortaplan? Ja, varför inte.

Leipzig har inte varit att känna igen under säsongsinledningen. Red Bull-laget tappade både stomme, finess och tränare inför säsongen och är inte riktigt på samma nivå som i fjol. Spelet i Bundesliga har inte imponerat med blott två vinster på sex matcher trots ett rätt tacksamt spelschema.

Jag chansar med alla tecken, där tvåan rensar stort bland kupongerna, och hoppas att bollen studsar Brugges väg.

SPIKEN

Real Madrid (match 5)

Sheriff Tiraspol har överraskat rejält bara genom att ta sig till Champions Leagues gruppspel. Väl där inledde moldaverna med att besegra Shakhtar Donetsk hemma. Annan uppgift nu borta mot mäktiga Real Madrid. Klasskillnad väntar. Bank-etta.

SKRÄLLEN

Porto (match 2)

Porto visade klassen mot borta mot Atlético Madrid där de låg närmast vinsten. Hemma på Estádio do Dragao är de inte att leka med. Liverpool har släppt in enkla mål på slutet.

DRAGET

Manchester City (match 1)

Guardiolas väloljade maskineri ska vara favoriter mot ett PSG som inte hittat rätt med Messi. Fixstjärnan ser dessutom ut att saknas här. City ska vara favoriter i matchen, men det avspeglas inte på strecken. Bra värde på tvåan till 36%.