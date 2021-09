Succésvenskens gäng kan vara en favorit i fara

De brittiska öarna, Iberiska halvön och Medelhavskusten ska besökas på Topptipset denna löningsfredag där hela sex länder ingår.

Fredagarna brukar kunna bjuda på lite annorlunda kuponger där tipparna inte har full koll på ligorna. Så är läget även denna gång.

Det tornar upp fint spelvärde på sina håll. Men innan vi drar på oss stödstrumporna och beger oss ut på kontinenten ska mötet mellan Örgryte och AFC Eskilstuna synas i sömmarna. Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 1 . Örgryte kämpade sig till en pinne mot Värnamo i måndags efter en stark andra halvlek. Andrekeepern Robin Wallinder fick chansen mellan stolparna och stod förvisso för en tavla i samband med 0–1-målet, men 22-åringen visade sedan mental styrka och spikade igen resten av matchen. Till mötet med AFC Eskilstuna är förstemålvakten Fredrik Andersson tillbaka i truppen och väntas ta tillbaka startplatsen. Dessutom är viktige Ailton Almeida med igen efter skada.

Gästerna från Södermanland har en stökig vecka bakom sig då Dmitri Cheryshev, som är pappa till Valencias Denis Cheryshev, fick avsluta sitt tränaruppdrag efter endast tre timmar på posten. Den 52-årige ryssen hade bland annat problem med tolkarna och ville göra för många förändringar. En märklig historia. AFC är dessutom superettans sämsta bortalag med blott två poäng på nio matcher och bara en poäng har tagits på naturgräs på hela säsongen.

Ett formstarkt Öis med viktiga spelare tillbaka bör dra det längsta strået här på Gamla Ullevis matta. Runt 45 procent är ettan en fin spik.

■■ Match 2 . Det har gått trögt för West Brom de senaste veckorna. Valérien Ismaëls blåvita manskap har tre raka kryss och behöver börja vinna fotbollsmatcher om de ska vara med och slåss i toppen av The Championship. Ett defensivt svagt QPR passar ändamålet.

Gästerna från den engelska huvudstaden ståtar med en frejdig offensiv där spelare som Austin, Dykes och Chair spelar nyckelroller. Baktill ser det dock betydligt tunnare ut. The Hoops har släppt in nio mål på de fyra senaste matcherna. Knappast godkänt för en klubb som vill vara med och slåss uppe i toppen. Sker ingen blixtsnabb förbättring i de bakre leden kommer WBA-stjärnor som Robinson och Diangana ha lekstuga denna fredag. Bland de offensiva essen i hemmalaget finns även Norwich-lånet Jordan Hugill som tillhörde QPR så sent som för två säsonger sedan. Om Hugill, som fick chansen från start senast, lyckas måla på sina gamla lagkamrater återstår att se.

Kommer West Brom bara upp i någorlunda normal nivå kan de mycket väl segra med ett par bollar. Landar ettan under 65% är den kupongens vassaste spik.

■■ Match 3 . Coventry tvingades kämpa för sin överlevnad i The Championship i fjol. Nu ser det annorlunda ut för Birmingham-klubben som i skrivande stund huserar på en fjärdeplats. En av de stora anledningarna till att The Sky Blues lyckats radat upp fina resultat stavas Viktor Gyökeres. Den BP-fostrade 23-åringen har dragit till sig många blickar med sina fem mål och två målgivande passningar på åtta matcher. Det är därför inte helt otänkbart att den unge anfallaren bär en blågul A-lagströja inom kort. Värdarnas spel har dock inte alltid speglat de fina resultaten. En halvblek insats mot Millwall senast skvallrar om att den fina poängsviten inte kommer att hållas vid liv länge till.

Peterborough visade hög kvalité mot Birmingham förra helgen. 3–0-segern kom minst sagt lägligt för nykomlingarna efter ett gäng förluster. Anfallstrojkan Dembélé, Clarke-Harris och Ward besitter nog högt kunnande för att luckra upp samtliga försvar i ligan.

The Posh, som gästerna kallas, ska inte räknas bort till låg procent. Tvåan till ynka 10% måste med på kupongen.

SPIKEN

West Brom (match 2)

Ett defensivt svagt QPR kommer få svårt att hänga med på The Hawthorns där starka West Brom jagar en seger efter tre raka kryss. Bra spiketta.

SKRÄLLEN

Peterborough (match 3)

Coventry har all rätt att vara stolta över sin säsongsinledning. Spelet har dock inte alltid matchat resultaten och nu riskerar Gyökeres och company att krokna. Ett piggt Peterborough ska kunna störa.

FAVORIT I FARA

Almería (match 8)

Ett ojämnt Almería, som förlorat två av de fyra senaste matcherna, streckas lite väl högt mot Tenerife. De tillresta öborna har gått starkt i Segunda División där de tagit poäng i fem av de sex inledande matcherna. Helgardera.