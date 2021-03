Står för hela konfekten när vi har extra i potten

De tio matcherna som spelades på Europatipset igår bjöd inte på några stora skrällar, tyvärr. Förhoppningsvis kan det blir mer spännande ikväll när Topptipset är all in på Europa League. 250 000 kronor extra i potten lägger i alla fall en bra grund.

De två största favoriterna Arsenal (match 3) och Villarreal (match 8) spelar på hemmaplan, men har å andra sidan tvåmålsledningar att gå på. Det gör att det finns chans till lite mer avslappnade tillställningar. Då det finns flera bra spikar att tillgå på kupongen så väljer jag att gardera upp båda två på ett eller annat sätt för möjligheten att gå för de större pengarna. Även om Arsenal var det klart bättre laget i det första mötet i Grekland, så kom segermålen sent. Olympiakos har fina minnen med sig till Emirates från i fjol. Grekerna slog då ut The Gunners ur Europa League genom att vinna med 2-1 i London. När tvåan streckas till låga 6% och Arsenal har råd att förlora med ett mål så målar jag hela vägen i hopp om en repris.

ANNONS: Lämna in experterns 108-raderssystem här

Genom en ruggig effektivitet har Roma med sig 3-0 till Kiev i match 4.

Det gör att tränare Fonseca möjligtvis kostar på sig att rotera något. Sedan innan är viktiga trion Mkhitaryan, Veretout och Smalling skadade. Det gör att jag tycker att det ska vara fördel rutinerade Shakhtar Donetsk i den här enskilda matchen. Särskilt då det släpps in publik och det kommer vara 14 000 fotbollstörstande Shahktar-fans på Olympiastadions läktare. Shakhtar visade i CL-gruppspelet att de aldrig ska räknas bort genom dubbla segrar mot Real Madrid. När den här matchen streckas helt jämnt och Roma dessutom kan kosta på sig att torska med något mål så är spikettan under 40% väldigt intressant.

Match 1. Klassikermötet Milan - Manchester United rekade jag även igår då det fanns med på Europatipskupongen. Men det ser faktiskt ut som att United blir än mer spikvänliga på Topptipset. Oddset på tvåan har sjunkit en del, men det svenska folket streckar gästerna väldigt försiktigt när de fått nys om att Zlatan är tillbaka i Milans trupp. Milan stod som sagt för en bra insats borta mot Manchester United när de fick med sig 1-1 efter ett sent kvitteringsmål av Simon Kjaer. Det innebär att Solskjaer inte kan kliva in med någon defensiv approach utan måste gå in för att göra mål. (Milan går vidare vid 0-0). Det tror jag kan passa United rätt bra som trivs på bortaplan och bland annat slog PSG i Paris i CL-gruppspelet. Även om Milan ser ut att få tillbaka ett par spelare här så har de haft svårt att imponera på slutet. Jag tycker Man U är en klass bättre och tror de löser avancemang genom att vinna under ordinarie tid. Tvåan till 37% smakar mumma och spikas.

I övrigt. Molde lyckades, trots att de blev regelrätt utspelade, ta sig vidare från förra omgången genom att slå ut Hoffenheim. Nu ser resan dock ut att ta slut då Granada, med nästan en hel startelva skadad och avstängd i hemmamatchen, vann med 2-0. Nu återfår spanjorerna ett par viktiga spelare och kommer dessutom med gott självförtroende efter att oväntat ha slagit Real Sociedad i ligan i helgen. Att matchen spelas på neutral plan i Budapest gör inte saken bättre för Molde. Granada lär kunna utnyttja blottorna när norrmännen tvingas framåt.

SKRÄLLEN

Slavia Prag (match 6)

Dynamo Kiev och Olympiakos är mer av långskott till riktigt låg procent. Slavia Prag ska ha goda chanser ”på riktigt”. Tjeckerna är riktigt vassa, vilket de inte minst visade när de slog Leicester med 2-0 borta i förra rundan. Slavia var det bättre laget i det första mötet i Prag och ska absolut inte räknas bort i Glasgow.

SPIKEN

Manchester United (match 1)

Cavani och Pogba är åter tillbaka i träning vilket höjer truppen i United ytterligare. Här tror jag engelsmännen höjer sig och löser ett avancemang mot ett Milan som den senaste tiden visat att de har en bit upp till toppklubbarna i Europa, även om insatsen på Old Trafford var bra. 37% på tvåan måste bara testas.

DRAGET

Shakhtar Donetsk (match 4)

Med efterlängtad publik i ryggen på Olympiastadion i Kiev lär Shakhtar Donetsk inte tänka på resultatet i den första matchen (0-3) i Rom utan endast gå in för att vinna den här enskilda fighten. Roma har viktiga trion Mkhitaryan, Veretout och Smalling på skadelistan och tränare Fonseca lär dessutom rotera. Ettan är en häftig chansspik till 38%.