Spikar tvåan till en tacksam streckning

Spiken

AIK

AIK ska vinna den här matchen på pappret. Efter en fin inledning på säsongen har Värnamo haft det allt svårare att plocka poäng. Med tanke på AIK:s svaga form finns det chans att kiosktipparna underskattar AIK och håller ner streckningen på tvåan.

Skrällen

Sundsvall

Det är två jämna lag där tillfälligheter kommer att avgöra. Helsingborg har haft det förtvivlat svårt att få till det offensiva spelet. Nyckeln i matchen kommer att vara matchningen mellan Taha Ali och Robert Lundström. Om Sundsvall kan stänga ner den kanten är mycket vunnet.

Match för match

1. Häcken – Djurgården 1

Häcken går från klarhet till klarhet och kan nu skaffa sig en lucka i tabellen till tvåan Djurgården. Simon Gustafsson förväntas debutera på mittfältet. DIF kommer från en lång resa till Kroatien.

2. Helsingborg – Sundsvall 1

Helsingborg har värvat in flera nya namn under tranferfönstret. Loeper är fortsatt avstängd tillsammans med Van den Hurk. Olsson saknas med en skada. GIF får tillbaka Corona in i truppen.

3. Kalmar – Elfsborg 1

Kalmar har lånat Nanasi från Malmö för att få mer spets framåt. Det är bara just spets framåt som Kalmar saknat. Spelmässigt har man varit ett av seriens bästa lag i år. Tveksam form på Elfsborg.

4. Värnamo – AIK 2

AIK fortsätter att underprestera sett till deras trupp. Laget kommer från en svag insats mot Vorskla i veckan. Värnamo ska försöka repa sig från 0-5-förlusten mot Djurgården förra omgången - tvåa!

5. Örebro – Utsikten 1

Utsikten blev utspelade borta mot HBK förra omgången. Nu saknar man dessutom avstängde Nsima. Örebro har spelat bättre än deras resultatrad visar.

6. Ålborg – FC Köpenhamn 2

Både Zeca och Oikonomou är tveksamma till spel för gästerna. FCK borde vunnit sin premiär sett till spelet. FCK hade 76% av bollen och vann avsluten med 21-8.

7. Bröndby – Nordsjälland 2

Bröndby har inte övertygat spelmässigt i sina två tävlingsmatcher hittills under säsongen. Mensah är skadad för hemmalaget. Nordsjälland såg däremot riktigt bra ut i sin match mot Odense.

8. Haugesund – Sarpsborg 2

Liseth är osäker till spel för hemmalaget. Hos gästerna saknas Kristiansen och Thomassen. Sarpsborg har förlorat fyra av sina fem senaste matcher men deras underliggande siffror ser klart bättre ut.