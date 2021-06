Spelvärt Ukraina måste tyvärr med på topptipset

Det är ett av de värdemässigt bättre Topptipsen jag sett på en lång tid denna tisdag. Det går nästan att karva spelvärde ur samtliga åtta matcher och med en krydda på 500 000 extra kronor ökar så klart intresset ytterligare.

Sverige överskattas rejält av det svenska folket, den seriösa spelaren behöver lämna hjärtat utanför om det är långsiktiga vinster som är målet. England ser ut att underskattas hemma på Wembley och i brasilianska Serie B tittar tipparna för mycket på tabell och tar inte tillräcklig hänsyn till den starka hemmafördelen i Sydamerika. Svårtippade fighter från svenska Division 1 och 2, samt norska Eliteserien finns också med. Här gäller det att välja sida på ett par håll på en svårtippad kupong där ingen favorit står i under 2 gånger pengarna. Häftigt!

■■ Match 1. Janne Andersson har lagt ännu en mästerskapsgrupp under fötterna. Häftigt! Det gör att det svenska folket i stort sett redan ser Sverige i kvartsfinal, för inte ska väl Ukraina kunna hota? Något som avspeglas på strecken där ettan på svenskarna streckas upp över 50%. Gör man om den procenten till ett odds så skulle Sverige stå i lite lägre än 2 gånger pengarna. I verkligheten är det oddset närmare 2,50. En rejäl överstreckning på ettan således. Sverige har gjort det bra efter sina förutsättningar, men Ukraina är långt ifrån något enkelt motstånd när de kommer upp i nivå. De var ytterst nära poäng mot Nederländerna i gruppspelet och har hög klass i spelare som Yarmolenko (West Ham), Yaremchuk (Gent), Malinovsky (Atalanta) och Zinchenko (Man City). Truppmässigt är det ingen större skillnad på de här nationerna även om Sverige har den bättre organisationen och ska således vara små favoriter. Men totalt sett på neutral plan här på Hampden Park i Glasgow så blir det favoritskapet för stort.

X2 erbjuder suveränt spelvärde och är tecken som måste prioriteras, om plånboken får bestämma över hjärtat vill säga...

■■ Match 7. Från åttondelsfinal i Glasgow till Norra Ettan i Hudiksvall och ett nykomlingsmöte. Hudik fortsätter att göra det bra utan att få valuta för spelet. Laget kommer nu från tre raka kryss, bland annat mot tippade topplaget Dalkurd. Åtta poäng på fem matcher, där bara starka Umeå lyckats knipa tre poäng, visar ändå att Hudiksvall är väldigt trygga hemma på Glysisvallens konstgräs. Piteå kommer från en riktigt skön seger hemma i midnattssolsderbyt mot Luleå. 3-0 speglade dock knappast matchbilden där Luleå var det bättre laget, men stod för en kostsam försvarstabbe med 20 minuter kvar som ledde till Piteå-ledningen. De två sista målen kom till i slutminuterna när Luleå låg på för kvittering. Totalt sett är Piteå inget extra och är dessutom ojämna i prestationerna, framför allt på bortaplan. Kan Hudiksvall ha kontroll på succéspelaren Pashang Abdulla (sju mål på de nio senaste) som kom från Haninge inför säsongen så är mycket vunnet. Hudik ska vara rätt klara favoriter, men det svenska folket streckar upp matchen tämligen jämnt.

41% på ettan är taget och spikas!

■■ Matcherna från brasilianska Serie B ( match 4-6 ) liknar varandra i mångt och mycket. Den sydamerikanska fotbollen påminner lite om den klassiska italienska, tight, målsnålt där hemmplansfördelen spelar stor roll. Kryssen i samtliga tre matcher står lågt i odds, under 3 gånger pengarna, och resultat som 0-0 och 1-1 är troliga rakt över. Det fina spelvärdet på Confianca (match 4) tittar jag lite extra på där 20% är ett kap. 1X är vettiga utgångar i samtliga tre matcher för den som har råd, då jag själv har en viss budget att hålla mig inom så måste jag dock ta ut svängarna och chansa in en spik någonstans. Då väljer jag nykomlingen Club Do Remo i match 6, som inlett säsongen övertygande med ett ramstarkt försvar och bara en förlust på de sex inledande omgångarna. Senast var Remo bara minuter ifrån att fixa tre poäng mot serieledande Nautico på bortaplan (1-1). Gästerna Sampaio Correa har inlett poängmässigt starkt, men har tagit tio av de tolv pinnarna på hemmaplan. På resande fot är de inget extra och har faktiskt gått mållösa från säsongens samtliga tre bortamatcher.

När det svenska folket går efter tabellen hoppas jag att ettan kan ge lite spelvärde innan spelstopp och blir ett vettigt spiktecken.

SPIKEN

Hudiksvall (match 7)

Hudiksvall har varit bättre än poängsamlingen. Hemma på Glysis är de starka och svårspelade på konstgräset. Piteå har istället haft en del stolpe in på slutet och imponerar inte på bortaplan. Bra spelvärde på ettan som singlas.

SKRÄLLEN

Confianca (match 4)

Coritiba åkte ur Serie A i fjol och siktar på att snabbt ta sig tillbaka till finrummet. Här blir de dock rejält övervärderade mot hemmastarka Confianca, med sju poäng på de tre inledande hemmamatcherna. Ettan till 20% är ett kap.

FAVORIT I FARA

Sverige (match 3)

Det svenska folket har fått lite väl höga förhoppningar inför åttondelsfinalen mot Ukraina. Sverige övervärderas nämligen åt det grövsta på strecken. Det här är ändå ett motstånd som hotade Nederländerna i gruppspelet och har flera spelare av hög klass. X2 måste tyvärr med direkt till bra spelvärde.