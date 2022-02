Spelvärde på tvåan som chansspikas

Torsdagen bjuder återigen på en salig blandning fotbollsmatcher, vilket brukar lägga grund för spelvärde. Två intressanta kvartsfinaler i Copa del Rey, en semifinal från det Afrikanska Mästerskapet, Belgiska Cupen och damernas Ligacup i England får sällskap av ligafotboll från den portugisiska andraligan och australiska A-League.

Här är mina tidiga tankar och bästa drag:

■ Match 1. Vi inleder med en kvartsfinal i Copa del Rey. Athletic Bilbao älskar cup-spel. De har varit i final i den här turneringen två år på raken och historiskt är det bara Barcelona som vunnit Copa del Rey fler gånger än baskerna. Här kommer de som vanligt att gå all in när det väntar finbesök från Madrid. Det här är en repris på Supercupfinalen som spelades i Saudiarabien för drygt två veckor sedan. Då vann Marängerna med 2-0, men här är förutsättningarna annorlunda. Athletic är normalt sett starka hemma på San Memés och har en i stort sett fullständig trupp att tillgå. Det samma kan inte sägas om Real Madrid som ser ut att sakna en långa radda spelare. Casemiro, Rodrygo och Vinícius Júnior har lirat med landslaget och spelade match så sent som natten mot onsdag. De är således tveksamma till spel. Det samma gäller Valverde och dessutom är Marcelo avstängd. Värst av allt är dock att den stora härföraren där fram, Benzema, dras med en skada och Ancelotti har sagt att det inte kommer att tas några risker om fransmannen inte känner sig hundra. Det innebär att det mycket väl kan bli så att formsvaga Jovic och ringrostiga Bale får starta. Tipparna lär inte ha superkoll på förutsättningarna utan streckar sannolikt upp Real Madrid till lite för stora favoriter av ren vana. Det innebär att värdet ligger på 1X. Jag utgår därifrån.

■ Match 4 . Den Belgiska Cupen, eller Croky Cup som den heter, är framme vid semifinalerna. Anderlecht kliver in som stora favoriter i det här dubbelmötet, men att de ska sopa rent på bortaplan är jag inte övertygad om. Här streckas Vincent Kompanys mannar upp alldeles för högt med tanke på den tveksamma form de visat upp sedan nyår. Två raka torsk har det blivit för gästerna som har en del att jobba på, framför allt i offensiven som inte alls funkat på slutet. Eupen är absolut inget extra, men kommer så klart tända till framför fansen när de nu är så nära klubbens första titel i historien. Värdarna har dessutom fin statistik mot Anderlecht hemma på Kehrweg Stadion där de inte torskat mot detta motstånd på över fyra år. Jag tycker alltid det är vanskligt att tippa favoriter på bortaplan i första halvan av ett dubbelmöte. Anderlecht har ingen större anledning att trycka på framåt och gå för vinst vid ett oavgjort resultat i slutskedet, som i en seriematch, när de har allt i egna händer på hemmaplan i returen. Det gör att över 65% på tvåan inte blir speciellt lockande. Här vill jag måla på hela vägen och få med den spelvärda skrällettan runt 10-15%. Där snackar vi kupongrensare.

■ Match 8. Det är inte ofta man får chansen att skriva om australiska A-League. Så nu tar jag tillfället när kupongen rundas av på andra sidan jordklotet under fredagsmorgonen. Det är en haltande tabell i sin linda där Sydney FC inte fått någon vidare start, men har siktet på topplaceringar. I fjol fattades det två poäng till titeln och truppmässigt är det inget snack om att det här laget har kapacitet att slåss där uppe igen. De fem senaste säsongerna har Sydney tre ligasegrar och två andraplatser i ryggsäcken och är en stormakt i den australiensiska ligafotbollen. Skön seger senast mot Central Coast Mariners, där den gamle rutinerade brassen Bobo byttes in i den andra halvleken och målade för andra matchen på rad. Här borde skyttekungen äntligen få orka lira från start. Adelaide har fått en bra start på säsongen och det kan säkert lura en del tippare som kikar tabellen. I grunden skiljer det dock ett snäpp på de här lagen. Särskilt om värdarnas bästa målskytt Craig Goodwin (5 mål på 9 matcher) inte kommer till start då anfallaren spelade landslagsfotboll borta mot Oman så sent som i tisdags. När man inte har speciellt bra koll på varken lag eller liga så brukar många lösa det genom att öppna lädret och plita ned en helgarering. Det gör att det mycket väl kan bli värde på Sydney som ska vara klar favorit. I skrivande stund streckas matchen relativt jämnt. Då är det bra läge att välja sida och spika tvåan, åtminstone om den inte sticker iväg över 45%.

Spiken

Manchester City (match 5)

Man City är betydligt bättre än vad tabelläget visar i ligan. En storklubb och maktfaktor i damfotbollen i England. Nu väntar semifinal i Ligacupen och här är det klasskillnad, vad än tabellen säger. Tottenham kan inte alls mäta sig med Citys stjärnspäckade trupp. Ettan bankas.

Skrällen

Eupen (match 4)

Eupen får det tufft att klara av Anderlecht över dubbelmötet i denna semifinal i Belgiska Cupen. Men i den första ronden kan de mycket väl sprattla till. Här hemma har de fin statistik mot Anderlecht de senaste åren och gästerna har varit formsvaga efter nyår. Ettan runt 10% är ett måste för alla som jagar större pengar.

Draget

Sydney (match 8)

Sydney har varit klart bättre i de senaste inbördes mot Adelaide och i grunden skiljer det ett snäpp mellan lagen, även om det inte syns i den tidiga tabellen. Adelaide ser dessutom ut att sakna sin bästa målskytt som Goodwin som spelade med landslaget i tisdags. Det ser ut att bli bra spelvärde på tvåan som chansspikas.