Spelvärda skrälldrag i svenska cupmöten

Denna måndag kommer med ett tidigt vårtecken – den Svenska Cupen! För utdelningens skull på dagens Topptips är det också där jag både tror och hoppas att det ska kunna skrälla till.

■■ Men vi inleder med kvällens bidrag från Premier League i match 1. Brighton har en bra period bakom sig och har radat upp sex raka seriematcher utan förlust. Poängmässigt borde det dock gett mer, att det inte blev vinst hemma mot Aston Villa senast (0–0) handlade om oflyt och oskärpa framför mål. Spelmässigt körde Brighton faktiskt över Villa och borde enligt de skapade chanserna vunnit med ett par bollar. Jag tror på retroaktiv betalning här.

Crystal Palace ser nämligen ut som PL:s sämsta lag just nu. 0–3 hemma mot Burnley fick Roy Hodgson att åldrar fem år över en eftermiddag och insatsen borta mot Leeds (0–2) var också undermålig, där var Palace inte i närheten. Wilfried Zahas skada har stört precis så mycket som det var förväntat. Utan sin stjärna har offensiven sett riktigt uddlös ut. Och Zaha är fortsatt uppsatt på skadelistan.

Ettan är kupongens bästa spik, enligt mig, och när den understreckas till 50% finns det inget att tveka på.

■■ Så till Svenska Cupen där jag gillar högoddsarnas chanser i bägge matcherna. I den här första rundan av gruppspelet har vi redan fått se en riktig praktknall när Västerås slog Malmö FF på bortaplan och jag tror det kan kommer fler överraskningar. I Borås tar Elfsborg emot den allsvenska nykomlingen Degerfors i match 3.

Degerfors offensiv i fjol höll allsvensk klass och trion som låg bakom den, Bertilsson, Edvardsen, Dahlström, finna kvar i klubben. Dessutom har värmlänningarna värvat in ett par trygga namn som hemvändaren Sargon Abraham från IFK Göteborg. Jag såg nyligen Degerfors spela en träningsmatch mot just Blåvitt på Valhallas konstgräs i Göteborg och blev imponerad av intensiteten och presspelet. Även om konstgräs inte är underlaget på Stora Valla så har Degen absolut inga problem med det lite snabbare underlaget. Mot Blåvitt gick Degerfors iväg till en 2–0-ledning innan de tappade de sista skälvande minuterna (2–2), men jag ser ingen anledning till att de inte kan störa Elfsborg också.

Jimmy Thelin hade en riktigt fin säsong i fjol och ser ut att få jobba vidare med samma grundstomme i år. Med det sagt borde Elsborg kunna vara med en bra bit upp i den allsvenska tabellen, men i enskilda matcher kan de bjuda på riktig hawaii-fotboll med mängder av mål. Den sortens fotboll borde passa Degerfors utmärkt.

När ettan streckas upp till för höga 66% så måste jag bara kräma på med alla tecken. 14% på tvåan är ett kap.

■■ Vi håller oss kvar på västkusten när Falkenberg sätter sig på bussen för en dryg timmes färd in till Göteborg i match 4. Falken fick respass från Allsvenskan i fjol och har efter det tappat en rad betydande spelare som varit för bra för att lämna finrummet. Carl Johansson (IFK Göteborg), Marcus Mathisen (Sirius), John Brattberg (Häcken) och John Björkengren (Lecce) är några exempel. Istället har Hasse Eklund fått fylla på med lån från allsvenskan. Djurgårdens Bergmark-Wiberg, som gjorde en halvdan säsong i Örgryte i fjol, förväntas bland annat ratta anfallet. Det kan bli både vin och vatten av det, men jag tror inte Falkenberg får någon enkel resa tillbaka.

Nu är det dock Svenska Cupen som gäller och där väntar ett av söderettans bästa lag, Utsikten. I vanliga fall spelar göteborgarna på konstgräset på Ruddalens IP, men då den är snötäckt flyttas matchen till Häckens Bravida Arena. Ett bra val då det är konstgräs även där, ett underlag som passar värdarna bäst och Falkenberg haft det förtvivlat svårt på de senaste säsongerna. I övrigt är Utsikten en av favoriterna att klättra upp till superettan den här säsongen och klubben har värvat bra från Ljungskile, IFK Göteborg och GAIS bland annat.

Jag tror på en helt jämn match och kan till och med tänka mig att plocka bort den svaga favorittvåan helt.

SKRÄLLEN

Degerfors (match 3)

Degerfors har lyckats behålla alla viktiga pjäser från succésäsongen i fjol och dessutom fyllt på. Värmlänningarna ser riktigt spännande ut. Elfsborg ska förstås hållas ett snäpp högre, men i en enskild match på försäsongen kan allt hända. Skrälltvåan till 14% måste med.

SPIKEN

Brighton (match 1)

Brighton ser riktigt bra ut just nu och hade laget haft en målskytt av rang hade de haft en topp 10-placering i ligan. Crystal Palace utan Zaha är dock ingen vacker syn för tillfället. De senaste matcherna har varit bedrövliga. Jag är all in på ettan!

FAVORIT I FARA

Falkenberg (match 4)

Falkenberg har tappat en rad betydande spelare från i fjol och har inga goda minnen från konstgräsplaner. Utsikten ska ha bra chans till att göra match av det här.