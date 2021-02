Spansk superskräll är kupongens fynd

Förutom La Liga och Primeira Liga är det andradivisioner för hela slanten på måndagens Topptips. Med tanke på spelvärdet är det inte fel alls.

Kupongen inleder med två överstreckade favoriter, Watford (match 1) och Real Betis (match 2). Här gäller det att kosta på sig garderingar.

■■ För Watfords del är det Londonderby som gäller mot QPR. Ett QPR som har kommit igång efter att deras gamla skyttekung Charlie Austin kommit hem på lån från WBA. Sex poäng på tre matcher har det blivit där Rangers även var det bättre laget i förlusten mot Derby (0–1).

Watford tar sina poäng och är med sin starka trupp planenligt med och krigar om topplaceringarna. Det finns dock frågor att ställa kring offensiven som sällan sprakar. När dessa lag drabbade samman på Loftus Road i november var det en jämn och tight match som slutade 1–1. Jag tror det kan bli betydligt jämnare än vad strecken visar nu också.

När ettan streckas till saftiga 67% måste detta garderas hela vägen. Tvåan till 14% är ett saftigt skrälltecken.

■■ Real Betis har inlett 2021 poängmässigt starkt och slog ut ett slarvigt Real Sociedad i cupen förra veckan. Men när ettan streckas till 73%, vilket är cirka 20 enheter för högt, så är spiken utesluten mot ett desperat Osasuna som kämpar för kontraktet. Bägge lagen har en hel del avbräck, Osasuna har en lång skadelista, men ändå kunnat stå upp bra i matcherna på slutet. Kommer från en viktig vinst mot Granada och innan dess har poäng nypits mot topplagen Real Madrid och Real Sociedad.

Håller den här streckningen i sig måste helgarderingen fram.

■■ Spikmässigt tycker jag att Niklas Hults Hannover är ett klart vettigt singelstreck i match 5. Värdarna inledde säsongen i den tyska andraligan knackigt men har lyft sig. Framför allt ser offensiven riktigt stark ut. Hult springer ett par mil per match på vänsterkanten medan Marvin Ducksch kanske är hela ligans mest formstarka anfallare och har snittat ett mål per 90-minutare på slutet.

Bra chans mot ett Osnabrück som är inne i en rejäl formsvacka med fyra raka torsk. I senaste bortamatchen blev de helt utspelade borta mot Hamburg (0–5) och har dessutom lirat drygt 270 minuters fotboll utan att göra mål nu.

Ettan streckas lite högt, men spikas ändå.

■■ I Serie B, match 6, dukas det upp till rikligt spelvärde när det svenska folket går bort sig i tabellen. Nykomlingen Reggina kämpar för nytt kontrakt, men har haft lite motstuds resultatmässigt. Insatserna är det dock inget fel på, i den senaste hemmamatchen mot Lecce var de det klart bättre laget men missade bland annat en straff.

Nu gästar ett Salernitana som tappat fart i toppen. Innan den allt annat än imponerande segern hemma mot jumbon Pescara hade gästerna tre raka förluster med en målskillnad på 0–10. Framför allt imponerar inte bortaspelet.

35% på ettan är minst 10–15 enheter för lågt och innebär en riktigt bra värdespik.

SKRÄLLEN

QPR (match 1)

Watford kanske fortfarande ifrågasättas offensivt medan QPR ser allt bättre ut sedan Charlie Austin lånades in i januarifönstret. I jämna The Championship ska QPR inte streckas ner under 15% i ett Londonderby.

SPIKEN

Hannover (match 5)

Målglada Hannover har inte gett upp Bundesliga och vid vinst här är det ”bara” sju poäng upp till Topp 3. Osnabrück är inne i en rejäl formsvacka och ska vara en klart överkomlig uppgift.

DRAGET

Reggina (match 6)

I Serie B kollar det svenska folket tabellen och streckar fel. Reggina ska ha toppchans mot ett Salernitana som tappat fart och har det väldigt jobbigt på bortaplan. 35% på ettan är en suverän värdespik.