Spanien spikas trots tunga skadebekymren

Damernas Fotbolls-EM rullar på in i Grupp B där Danmark och Finland ställs inför tuffa uppgifter. I övrigt är det irländsk ligafotboll, av varierande kvalitet, som fyller upp kupongen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Tyskland är en maktfaktor inom damfotbollen och nämns med respekt även inför detta mästerskap, men de tillhör inte de allra största favoriterna denna gång. En ovanlig sits med tanke på att tyskorna har vunnit EM åtta av de tio senaste gångerna och dessutom har sopat hem två VM och ett OS under den perioden. Lina Magull och Giulia Gwinn från Bayern München är två spelare som kommer vara viktiga för offensiven, men jag är även väldigt intresserad av att se Wolfsburgs Tabea Wassmuth. En spelare som kan få sitt stora genombrott för den breda tyska fotbollspubliken. Visst består truppen helt och hållet av kvalitetsspelare, främst från Bayern München, Wolfsburg och Eintracht Frankfurt, men det är inget omöjligt gäng att rubba. I senaste VM-kvalmatchen fick de faktiskt stryk av Serbien som inte ens har kvalat in till detta mästerskap. Danmarks genrep slutade med förlust mot Norge (1-2), men den första halvleken var då riktigt bra från de rödvitas sida. Signe Bruun, till vardags i Manchester United, nätade då redan i den första minuten. Innan dess besegrades Brasilien med 2-1 i en väldigt underhållande match. Nadia Nadim och Pernille Harder glänste då och den duon måste vara på sin absoluta topp om det ska bli ett lyckat mästerskap i England. Readings rutinerade mittfältare Troelsgaard är en annan lirare som Danmark förlitar sig på. Detta är ett extremt viktigt möte då Spanien, som var favorit till att ta hem hela turneringen innan Putellas och Hermoso skadade sig, också finns i gruppen och vi lär få se en del nerver från stornationen Tyskland. Matchen ser ut att streckas hyfsat korrekt, men detta är en av få matcher på kupongen som det verkligen skulle kunna skrälla i. X2 måste därför plockas med i jakt på de lite större pengarna.

■ Match 4. Dundalk är tillbaka på den högsta nivån i Irland igen och med sex segrar och ett kryss på de sju senaste omgångarna har de klivit upp på en andraplats i tabellen. Visst skiljer det tio pinnar upp till serieledarna Shamrock, men Dundalk har två matcher i hand och kan mycket väl göra match av det hela. Då gäller det dock att fortsätta på inslagen väg och inte tappa poäng när betydligt sämre motståndare står för motståndet, precis som fallet är under fredagen. Patrick Hoban har varit en målgaranti under många år och är lagets bästa målskytt med åtta fullträffar denna säsong. Han har dock missat de tre senaste matcherna och lär inte finnas med här heller. För de flesta andra lagen i serien hade det varit en smärre katastrof, men Dundalk klarar sig bra med rutinerade David McMillan på topp. Han stod för ett av målen i 3-0-segern över UC Dublin. Drogheda hade en ganska bra period med tre raka kryss trots tufft motstånd, men åkte på pumpen ordentligt i den förra omgången när de torskade med 0-3 mot St. Patrick’s. Drogheda hade knappt en målchans på hela matchen då och bästa målskytten Dean Williams gick mållös av banan för andra matchen i rad. Hemmaspelet har inte varit så illa egentligen, men samtidigt har värdarna tappat poäng i sex av tio fajter på Head in the Game Park. När lagen möttes i april vann Dundalk med 4-1 och här luktar det tre pinnar igen. Upp till 60% är tvåan en utmärkt spik.

■ Match 6. Waterford avslutade seriespelet uselt i fjol och med två poäng upp till säker mark var det laget som fick kvala för att hänga sig kvar i högstaligan. Något de misslyckades med då UC Dublin blev för svåra i playoff-finalen. Omstarten i andradivisionen har varit helt okej så långt och Waterford parkerar på en tredjeplats inför helgens matcher. Senast gick de på pumpen borta mot tvåan Galway med 0-1, men dessförinnan hade värdarna hela åtta segrar i rad. Louis Britton har spelat en viktig roll i den fina våren med sina nio ligamål, men nu har han gått till Cork City. Ett stort avbräck såklart, men samtidigt finns skytteligaledaren Phoenix Patterson i laget och det är en sylvass 21-åring. Han kommer få ta ett större ansvar utan Britton och det är säkerligen något som strikern kommer trivas med. Wexford slutade sist i serien förra året men då inget lag åkte ur är de kvar. Denna säsong har varit betydligt bättre och Wexford ligger femma. Då topp 5 får kvala vidare mot finrummet på den gröna ön är det en placering de gärna vill behålla. Då måste bortaspelet förbättras. Tre segrar finns noterade på tio resor, men samtliga har kommit mot bottenduon Cobh Ramblers och Athlone. Mot bättre motstånd har de inte räckt till. Waterford har vunnit båda de tidigare mötena denna säsong och det allra mesta pekar mot att de löser tre enkla poäng igen. Ettan är en stark spik hela vägen upp till 70%

Spiken

Spanien (match 1)

Spanien har försvagats ordentligt av skador på Putellas och Hermoso, ettan och tvåan i Ballon d’Or senast det begav sig, men mot Finland spelar det ingen roll. Här finns det bara ett lag på banan. Given etta!

Skrällen

Danmark (match 2)

Tyskland är inte vad de en gång har varit och Danmark har ordentligt med spets i form av Chelseas Pernille Harder. Hon kan tillsammans med Nadia Nadim mycket väl sänka tyskarna i premiären. Den lägre streckade tvåan måste plockas med.

Favoriten i fara

Galway (match 5)

Galway ligger tvåa i tabellen, men har haft vissa problem mot slutet. Tre av de fem senaste omgångarna har slutat med tappade poäng och även om Cobh Ramblers är ett av seriens sämre lag ska de inte räknas bort helt här. En etta över 80% behöver garderas i jakt på de lite större pengarna.