Skrällbudet Brentford streckas till låg procent

Tisdagens Topptips domineras av den franska Ligue 2, som även går under smeknamnet Ligue X på grund av de många målsnåla och oavgjorda matcherna. Ingen kupong det svänger om med andra ord. Men spelvärde finns det.

Den stora underhållningen står match 1 för, semifinalen i Ligacupen mellan Tottenham och Brentford. Ett trevligt Londonderby. Mourinho vann tränarkampen med Bielsa senast när Spurs vann enkelt över ett naivt Leeds med 3-0 i lördags. Men bara två dagars vila är inte optimalt för Tottenham som kommer behöva rotera. Brentford kommer istället utvilade då deras ligamatch mot Bristol City ställdes in i helgen. The Bees har verkligen gjort sig förtjänta av den här semifinalplatsen efter att ha slagit ut hela fyra Premier League-lag på vägen hit, bland annat Southampton på bortaplan. Formen är det knappast något fel på med 16 raka tävlingsmatcher utan förlust. Jag är så peppad på Brentford för tillfället att jag väljer att dra en rövare här och helgarderar. Tvåan till 11% skulle smaka mumma.

En skräll som inte går att lämna utanför hämtas från match 7. Toulouse åkte ur Ligue 1 i fjol och har en trupp som ska kunna ta sig tillbaka till finrummet. Jämna och tighta Ligue 2 är dock ingen lekstuga och det har inte varit någon spikrak väg hittills, även om laget är med i toppen. Paris FC slogs i bottenregionerna i fjol, men har varit säsongens överraskning i ligan så här långt. Resultaten har varit lite sämre på slutet, men det går helt klart att skylla på ett tufft spelschema. Faktum är att Paris FC bara har en enda pinne upp till just Toulouse efter 17 omgångar. Värdarna ska absolut vara favoriter, men streckningen har slagit slint helt. Just nu streckas tvåan, som står i drygt 3 gånger pengarna, till 14%. Det borde vara det dubbla. I en så här jämn liga går det inte att blunda för det spelvärdet. X2 är av högsta prio.

Gott om bra spikar är det ont om på den här kupongen. En jag gillar är dock Clermont i match 4. Det är ett formstarkt hemmalag, med tio poäng på de fyra senaste och en stekhet skyttekung i 22-åringen Mohamed Bayo, som tar sig an Grenoble här. De serieledande gästerna har inte varit lika bra innan jul och har framför allt gjort sig förtjänta av sin topplacering genom ett riktigt starkt hemmaspel. På bortaplan är Grenoble betydligt mer beskedliga och har bara vunnit tre av nio matcher. Det finns spelvärde på ettan så länge den håller sig under 50% och just nu ligger den klart under, 44%. Då nyper jag spiken.

SKRÄLLEN

Paris FC (match 7)

Paris FC har stått för en enastående säsong hittills, med sina förutsättningar mätt. Är truppmässigt underlägsna Toulouse, men hara bara en poäng upp i tabellen. Skrälltvåan undervärderas å det grövsta av det svenska folket. Till 14% måste den med i en så här jämn liga.

SPIKEN

Clermont (match 5)

Clermont är ett av de formstarkaste lagen i Ligue 2 och har spetskvalitet i skyttekung Mohamed Bayo. När det svenska folket ser att det är serieledande Grenoble som gästar drar de öronen åt sig. Grenoble är dock högst beskedliga på bortagräs (3-3-3) och ska vara tydliga underdogs här. Bra värde på spikettan till 44%.

DRAGET

Chambly (match 4)

Ligue 2 är som sagt en i regel målsnål och tight liga. Chambly har dock trotsat tyngdlagarna på slutet och bombat in sex mål på de två senaste matcherna. Här undervärderas hemmalaget mot ett bortasvagt och impotent Le Havre, som inte nått samma nivåer sedan skyttekung Kadewere såldes till Lyon. Till 27% är ettan en fräck chansspik.