Skottlands Åshöjden svarar för superskräll

Gårdagens Topptips gav femsiffrig utdelning, vilket inte hör till vanligheterna. Det visar att de här rundorna med suspekta ligor kan vara något av det mest spelvänliga som finns. Spelvärdet ser inte sämre ut i dag när National League, Eerste Divisie, skotska ligacupen och brasilianska Serie B stå på agendan. Häng med på dragen nu.

• • •

■■ Mitt första råd är att lämna in den här kupongen så sent ni kan. Oddsen i flera matcher har redan skiftat kraftigt och här är det en stor fördel att ha is i magen och se vart odds och procent landar närmare spelstopp.

Den skotska ligacupen är inne i en gruppspelsfas och tre matcher från kupongen hämtas därifrån. I match 5 möts Raith Rovers och Inverness, två lag från den skotska andradivisionen. Raith Rovers är nykomling i The Championship efter att ha vunnit League One i fjol och gör en storsatsning på att gå rakt igenom till högstaligan. Vassa nyförvärv har hämtats in och inledningen har varit imponerande med tio poäng och

14–3 i målskillnad på fyra matcher. De två hemmamatcherna på Stark’s Park har vunnits med totalt 8–0. Inverness har i sin tur inte alls kommit upp i nivå i ligan och borde lägga fokus där.

Håller sig ettan runt 40-45% så är det en sund spik.

■■ Dagens bästa skräll hämtar vi också från den skotska ligacupen i match 6. Gästande Cove Rangers är mitt inne i en Åshöjden-resa. Klubben har vunnit två raka ligatitlar och rusar genom seriesystemet. Efter fyra omgångar toppar de nu även League One med maximal poäng. I laget finns det rutin från spel i högstaligan och det bara glöder om truppen. Det gör det inte om Dundee FC. Den gamla storklubben är på vila nere i The Championship och ser ut att stanna där ett tag, för inledningen av säsongen har varit direkt usel.

Låt er alltså inte luras av att Dundee spelar en division över i seriesystemet för det skiljer inte mycket på lagen. Ettan har börjat ticka upp i odds och det ska bli spännande att se var den slutar. Jag helgarderar och jobbar in skrälltvåan runt 15%.

■■ Kupongen avslutas med två nattmackor i Brasilien. I match 7 möts två lag som båda slutade på samma poäng och åkte ur högstaligan, Série A, i fjol. Gästande Chapecoense toppar efter 20 omgångar tabellen där de snittar svaga ett mål framåt per match, men bara släppt in totalt fem mål. Ett otroligt facit. Det är ingen överdrift att säga att Chapes matcher har varit tighta och målsnåla. Här stöter de på en av de tuffaste bortamatcherna för säsongen.

CSA är ett av ligans mest hemmastarka gäng med sex raka vinster. Detta möte slutade, föga förvånande, 0-0 när CSA hade bortaplan för bara två veckor sedan. Nu luktar det delad pott igen.

Jag rekade ett spikkryss i Spanien igår som satt som en smäck. Vill man testa samma grej för att ha råd med garderingar i andra matcher så är det här det ska göras. Annars lockar 1X mest där den överstreckade favorittvåan plockas bort.

• • •

SPIKEN

Halifax (match 2)

I match två ser det svenska folket ut att luras av den haltande tabellen. Halifax var ett topplag i fjol i National League och siktar på att vara med där igen. Är i grunden en nivå bättre än nykomlingen Wealdstone som har rivstartat säsongen med öppna spjäll i bägge ändar. Det borde straffa sig mot solida Halifax. Fint värde dukas upp på ettan som är en bra spik upp till 45%.

SKRÄLLEN

Cove Rangers (match 6)

Cove Rangers mosar det skotska seriesystemet och flyger genom divisionerna. Möter ett Dundee FC som inte är på topp. Lagen möttes redan i fjol i ligacupen, när det skiljde två divisioner mellan lagen, i en match som slutade 0–0. Här blir det en jämn tillställning igen. Skrälltvåan åker med tidigt.

FAVORIT I FARA

Chapecoense (match 7)

Chape har lyckats få med sig vinster i väldigt många tighta matcher. Det är ingen skräll att deras vanligaste vinstresultat är 1–0. Laget har en otrolig defensiv, men har haft svårt att göra mål. Här väntar en av säsongens tuffaste bortamatcher där serieledarna säkerligen är nöjda med en pinne. CSA har sex raka hemmasegrar i ryggen. Den överstreckade favorittvåan väljs bort helt.