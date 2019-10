Skadedrabbat United har svår uppgift på konstgräset

Torsdagen bjuder på en klart intressant kupong med få riktigt klara favoriter och det kan bli hygglig utdelning för åtta rätt. Jag har hittat ett par spikar med riktigt bra spelvärde.

Manchester United spelade så sent som i måndags och dras med en hel del skadeproblem. Pogba missar definitivt matchen och många startspelare lär vilas då Solskjaer inte vill riskera nya skador på konstgräset i Nederländerna. AZ kupongens klart mest spelvärda spik – just nu under 30%!

Jag chansspikar även svenskklubben Krasnodar som floppade totalt i första matchen. Den här matchen måste vinnas och Getafe prioriterar inte matchen då man lämnar ordinarie anfallspar och en vass mittfältare kvar på hemmaplan.

Även Porto spikas till klart godkänd procent. Känns som det klart bättre laget i matchen mot Feyenoord.