Siktar mot uppflyttning – starkast i stormötet nu

Spiken

Juventus

Juventus har fått tagit emot mycket skit den här säsongen med all rätt. Framförallt under inledningen av säsongen nådde man inte upp i standarden som förväntas av ett lag med den kvalitén i truppen. Jämför man trupperna så är Juventus ett klart bättre lag, trots en del skador. Håller sig tvåan under 57% spikar jag.

Skrällen

Elche

Barca har vunnit tre av sina tio senaste matcher. I segrarna har inte direkt bjudits på något bländande spel heller. En av få utropstecken den här säsongen har varit Depay, men han saknas nu. Fati, Pedri och Roberto är andra spelare på skadelistan.

Match för match

1. Leeds – Arsenal 2

Leeds kommer från en förnedrande 0-7-förlust mot City tidigare under veckan. Namn som Rodrigo, Phillips, James och Bamford saknas. Firpo är avstängd efter varningen senast. Risken finns att Arsenal blir överstreckade.

2. Sevilla – Atletico Madrid X

Sevilla är det laget som släppt in minst mål i ligan. Det brukar vara Atletico Madrid men försvaret har inte sett lika kassaskåpssäkert ut som vi är vana vid i år. Navas, Acuna, Lamela, Suso och Ocampos saknas för Sevilla.

3. Barcelona – Elche 1

Barcelona har varit blott en skugga av sitt forna jag. Spelet ser hackigt ut idélöst ut. Xavi kommer säkerligen förändra det över tid men just nu presterar inte Barcelona. Elche har visat fin form på slutet med tre segrar på sina fyra senaste matcher.

4. Hertha Berlin – Dortmund 2

Dortmund har ett prekärt skadeläge med tio spelare borta. Hertha saknar Jarstein, Klunter, Pekarik och Dardai. Det går dock inte att undkomma att Dortmund har namn som Reus och Haaland i startelvan.

5. Bologna – Juventus 2

Michael är borta för hemmalaget och Schouten är tveksam till spel. För gästerna saknas Chiesa, Danilo, Dybala, Ramsey och Kulusevski. Bologna övertygade inte defensivt mot Torino senast. Trots stort bollinnehav släppte man till flera målchanser bakåt.

6. Cagliari – Udinese 2

Tillsammans har klubbarna mäktat med fyra segrar den här säsongen efter 17 omgångar. Krysset ligger nära till hands och bör finnas med om man garderar. Cagliari har Ladinetti, Rog, Strootman och Walukiewicz borta.

7. Heracles – Groningen 1

Azzaoui och Burgzorg missar kvällens match för Heracles. Jakobsen och Vloet är fortfarande frågetecken. För gästerna kommer Balker och Dankerlui att testas sent. Heracles har tagit samtliga sina segrar den här säsongen på hemmaplan.

8. Hamburg – Schalke 1

Stormöte i Zweite Bundesliga. Både Hamburg och Schalke siktar mot uppflyttning. Just nu befinner man sig på tredje och fjärdeplats. Formmässigt har Hamburg sett starkare ut men Schalke har en vassare trupp. Tidig gardering på kupongen.