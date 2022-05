Serieledarna är övervärderade

Svensk fotboll dominerar måndagens Topptips där matcher från tre blågula ligor tar plats. Krislaget Sundsvall tar emot Mjällby i Allsvenskan (match 1), där ser det ut som att Giffarna blir allt för undervärderade för att inte få följa med på ett hörn. Damallsvenskan kliver in med ett stockholmsderby (match 2) och även där väljer det svenska folket sida väl hårt. Djurgården har visserligen fått en bra mycket bättre start på säsongen, men sett till trupperna håller jag satsande Hammarby högst. Det luktar spelvärde på Bajen.

Tre matcher från Superettan, där jag hoppas på två fina skrälldrag, två playoff-matcher i Tyskland och Skottland, samt en irländsk ligamatch tar kupongen i hamn.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 7. Kvällens spik hämtas från playoff-spelet i Skottland där St. Johnstone tar emot uppstickaren från andraligan, Inverness. St. Johnstone, som har tempot från Premiership i kroppen, såg ut att avgöra det här dubbelmötet redan på bortaplan där de ledde med 2-0 i halvlek. Sett till matchbilden där var det ett mindre under att Inverness kom tillbaka och lyckades få med sig 2-2. 24-6 i målchanser till St. Johnstone säger det mesta. Kvaliteten på värdarnas trupp, där Melker Hallberg stod för både mål och assist i bortamötet, håller betydligt högre nivå jämfört motståndet och även om ”The Saints” varit ett bottenlag i högstaligan så stod de alltid upp bra hemma i Perth där de släppt in få mål. I fjol slutade St. Johnstone sexa i Premiership, vilket gjorde att de var ute och lirade Europa Conference League den här säsongen. De är för bra för att åka ur och med tanke på hur matchbilden såg ut på bortaplan tycker jag de ska ha väldigt goda chanser att vinna den här matchen under ordinarie tid. När ettan då ser ut att streckas sparsamt så är det kanonläge att gå för spiken.

■ Match 3. Efter sex raka segrar är Halmstad laget att slå i Superettan. Det svenska folket ser hallänningarna som överlägsna och tror att de nu ska springa upp i Allsvenskan lika snabbt som de åkte ur. Visst var vinsten borta mot Öster senast imponerande, men här väntar en annan matchbild när HBK kliver ut som favoriter på hemmaplan. Det görs utan den ena halvan i Superettans bästa mittbackspar, Baffo/Johansson, då Baffo är avstängd. Jag har nämnt det förut, Halmstad är inte ett lag som går ut och dominerar matchbilder och spelar ut motståndare efter noter. Den kvaliteten finns inte i det här laget där organisation och stabilitet snarare är vägen till framgång. Jag tror den här matchen blir tuffare än väntat. Brommapojkarna visar riktigt fin form med tio poäng på de fyra senaste omgångarna. Offensivt ser det riktigt intressant ut med 13 gjorda mål på de matcherna där BP målat gånger fyra mot både Trelleborg och Östersund. Den ”gamle” djurgårdaren Oscar Pettersson, som hämtades in från Akropolis, har fått en smakstart på säsongen med sex baljor. Leach Holm (2 mål och 4 assist) är en annan spelare värd att nämna som lär kunna utnyttja de lägen till omställningar som lär dyka upp. Där uppe på topp har BP dessutom en rutinerad måltjuv i Nikola Vasic. Det här är en nykomling som snarare jagar uppåt än ska behöva slåss om något kontrakt. Halmstad övervärderas grovt av tipparna här och måste garderas hela vägen om det är större pengar som är målet. Jag utnämner tvåan till det bästa skrälldraget på den här kupongen.

■ Match 5. Jag fortsätter att snackar ner favoriterna i Superettan. Jag rekade Norrby borta mot AFC senast då boråsarna blev rejält undervärderade. Det var ett lyckat drag då det blev vinst med 2-1 till trevlig procent. Det var dock en helt jämn match och de sista 25 minuterna fick Norrby förmånen att spela med en man mer. Innan dess hade de blåvita gått fem raka matcher utan vinst, trots ett klart överkomligt spelschema. Så att de nu streckas upp till stora favoriter köper jag inte. Utsikten är visserligen nykomlingar, men knappast någon slagpåse och har inlett säsongen klart godkänd. Två av säsongens tre förluster, mot Jönköping och AFC, har kommit efter röda kort där göteborgarna fått spela 1,5 respektive en halvlek med en man mindre. Att poängmaskinen Karl Bohm är avstängd är givetvis ett avbräck, men det finns tillräckligt mycket klass i truppen för att göra match av det här ändå. Inför säsongen hämtades bland annat hög Superettan-klass in i backlinjen, norrmannen Konradsen på lån från Rosenborg, och allsvensk rutin i Peter Nsima från Falkenberg. Ett framtidslöfte som Malmö-lånet Markus Björkqvist (18 år) har också visat framfötterna med två mål de tre senaste matcherna. Lägg därtill att underlaget konstgräs, som Borås Arena tillhandahåller, passar Utsikten finfint då det är just vad de lirar själva på hemma på Ruddalen. Jag tror på en tajtare match i detta mini-derby än vad de höga procenten säger på favorit-ettan. Helgardering och jaga skräll känns gjutet.

Spiken

St. Johnstone (match 7)

St. Johnstone var det klart bättre laget i det första playoff-mötet och borde ha fått med sig mer än 2-2 från bortamatchen. Nu väntar hemmaplan och då tror jag klasskillnaden tar ut sin rätt där The Championship-gänget Inverness inte räcker till. Bra spiketta till trevlig procent.

Skrällen

Brommapojkarna (match 3)

Halmstad övervärderas grovt hemma mot BP. Här förväntar jag mig en klart jämnare match än streckningen säger. HBK saknar givna mittbacken Baffo och trivs inte särskilt bra när de förväntas föra matcher som stora favoriter. BP visar fin form, har en hel del spets i laget och är en spännande nykomling. Alla tecken och skrälljobb!

Draget

Hammarby (match 2)

Stockholms-derby i Damallsvenskan där det svenska folket tittar för mycket på tabellen där Hammarby har fått en tuff start resultatmässigt. Djurgården har sprungit betydligt bättre, men ska inte vara favoriter i den här matchen sett till trupperna. När Bajen undervärderas är tvåan en fräck chanspik med stort spelvärde.