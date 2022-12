Serieledaren kan vara en favorit att gardera

Den engelska fotbollen rullar vidare under mellandagarna. Tisdagens Topptips inleds med två matcher från Premier League och två från The Championship. Därutöver kläms belgiska Jupiler League och turkiska Süper Lig in innan rundan avgörs på onsdag med återstarten av det franska finrummet Ligue 1.

Då kupongen innehåller tre stora oddsfavoriter, Chelsea ( match 1 ), Manchester United ( match 2 ) och Fenerbahce ( match 7 ), som alla står i runt 1,30-1,35 i odds så gäller det att orka gardera åtminstone två av dessa om det ska finnas chans på större stålar.

Med tanke på hur svårt Chelsea hade att imponera innan VM i kombination medan Bournemouth stod för en stark kämpainsats i Ligacupen borta mot Newcastle så har vi förhoppningar om att Potter får en tuffare resa än strecken säger mot ett lågt liggande körsbär. Vi chansar med alla tecken och storskrällen.

Då spikar vi hellre Manchester United som vann enkelt mot Burnley i Ligacupen. Nottingham har köpt in en helt ny trupp till denna säsong, men de gånger laget har blixtrat till har varit på hemmaplan. På Old Trafford blir det för tufft i kväll. Trygg spik för oss.

En våning ner vill vi inte heller räkna ut Birmingham i match 4 som brukar växa när det vankas tuffa bortamatcher. Burnley är visserligen Championships bästa lag för tillfället, men streckas alldeles för högt. Spelvärdet ligger på skrällen som åker med.

Vi tror att många kommer att lägga garderingstecken i den belgiska ligan där det svenska folket har dålig koll. Bra läge att välja sida för både Royal Antwerp ( match 5 ) och framför allt Sint-Truiden ( match 6 ) som båda ser ut att streckas rimligt och är de bättre lagen i sina drabbningar.

SPIKEN

Sint-Truiden (match 6)

Sint-Truiden har en klart lämplig uppgift i kväll när slaskiga Zulte Waregem kommer på besök. Gästerna är klart sämst i klassen med sina 40 insläppta mål denna säsong och den underliggande statistiken är inte vacker. Sint-Truiden ska vara klar favorit och herrar som Bruno och Hayashi kommer få sina chanser. Bra spiketta till rimlig procent.

SKRÄLLEN

Birmingham (match 4)

Birmingham har gjort en bra säsong i The Championship där John Eustace är hjärnan som bör få cred. Här tror jag att tränaren återigen har en smart matchplan i bakfickan. Burnley är visserligen ligans bästa lag för tillfället, men Birmingham har trivts bra med att slå ur underläge. När ettan streckas alldeles för högt är det läge för alla tecken och skrälljobb.

FAVORIT I FARA

Chelsea (match 1)

Potter hade en dålig period med sitt Chelsea innan VM och Kanté saknas alltjämt. Innan the Blues visat bättre gry är vi inte beredda att spika till över 75%. Bournemouth har varit bättre än väntat som nykomling och kommer ligga låg och hoppas att duon Moore/Solanke sätter sina chanser.

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Chelsea – Bournemouth X

Chelsea fick en positiv effekt direkt när Potter tog över som tränare men man förlorade sina tre sista matcher innan uppehållet mot Newcastle, Arsenal och City. Hemmalaget Kante, Fofana och Broja. Kovacic och Chilwell är osäkra till spel men nyckelspelaren Reece James återkommer efter skada.

2. Manchester United – Nottingham 1

United upplever problem på mittbacksfronten då tre av deras mittbackar spelade VM och är tveksamma till spel. Martinez är borta till nästa vecka medan både Varane och Maguire är uppsatta som frågetecken. Nottingham värvade in över 20 spelare i somras och man visste att det skulle ta tid att få ihop gruppen men på slutet har spelet börjat se allt bättre ut för Coopers lag som avslutade med två raka segrar innan uppehållet mot Palace och Tottenham.

3. Reading – Swansea 2

Reading saknar skadade Moore och Tetek. Danns, Holmes och Hutchinson är alla osäkra till spel. Gästerna har den irländske anfallaren Obafemi tveksam inför mötet. Swansea har ett bättre grundspel att luta sig mot och en bättre trupp men effektiviteten har varit ett återkommande problem för gästerna. Lagen står på exakt samma poäng i ligan efter 23 spelade omgångar.

4. Burnley – Birmingham X

Burnley har varit en positiv överraskning i The Championship. Laget har en trupp som är byggd för att kunna konkurrera i Premier League då man åkte ur förra säsongen men det var långt ifrån givet att man skulle utmana om direktplatserna redan den här säsongen. Kompany kom in i somras och ändrade Burnleys mentalitet helt och hållet från ett defensivt lag som slår långbollar till ett offensivt och passningsorienterat lag. Burnley toppar tabellen med endast två förluster efter 23 omgångar.

5. Westerlo – Royal Antwerp 2

Royal Antwerp har en av ligans starkaste trupper och kommer från en rejäl överkörning av storklubben Anderlecht i cupen. Resultatet 4-0 låg i underkant baserat på statistiken och kan man upprepa den insatsen mot kvällens motstånd så kommer det att räcka väldigt långt. Westerlo saknar skadade Daci. Hos gästerna är Engels, Miyoshi och Haroun skadade och förväntas missa kvällens match.

6. St. Truidense – Zulte Waregem 1

Zulte Waregem har fått en tuff inledning på säsongen och befinner sig just nu under strecket. Laget har en målskillnad på 23-40 efter 17 spelade matcher. Zulte är ett lag som förväntas befinna sig högre upp i tabellen och ska kunna klättra om man får spelet att stämma. Tittar man på inbördesstatistiken mellan lagen så har bortalaget vunnit de fem senaste matcherna. St. Truiden har Steppe och Kagawa som tveksamma till spel inför kvällens möte.

7. Fenerbahce – Hatayspor 1

Utöver plumpen i protokollet hemma mot Girenuspor i början av november har Fenerbahce radat upp segrar på hemmaplan. Man ligger tvåa i tabellen en poäng bakom lokalrivalen Galatasaray och har siktet inställt på titeln. Gästerna Hatayspor har visat en gryende form och har efter en knackig start börjat plocka poäng. Gästerna har dock bara gjort 13 mål på 14 matcher vilket är oroväckande. Fenerbahce har en handfull spelare borta inför kvällens möte och kommer att behöva laborera i startelvan.

8. Troyes – Nantes 1

Troyes är segerlösa i sina sju senaste matcher i ligan. Man har gjort mål men defensiven har inte varit tillräckligt bra. Noterbart är att hemmalaget vunnit tre senaste matcherna när lagen ställts mot varandra. Nantes har en något bättre trupp på papperet men man har inte glänst i bortaspelet. Hemmalaget får klara sig utan axelskadade Moulin. Gästerna har både Petric och Traore på skadelistan. Fabio kommer att testas sent.