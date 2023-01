Serie B-laget kan höja utdelningen

SIMONS BÄSTA SPIK

Manchester United

Charlton har, förutom skrällen i Ligacupen där de slog ut Brighton på straffar hemma på The Valley, haft en medioker säsong i League One. Borta på Old Trafford ska de dock inte ha något att säga till om på ett Man United på uppgång. Ten Hag lär rotera, men det spelar ingen roll då truppen är så bred. Klasskillnad och banketta.

JONAS BÄSTA SPIK

Newcastle

Newcastle bytte in flera av sina stjärnor mot Sheffield Wednesday och skapade tillräckligt för att vinna cupmatchen men lyckades inte få in bollen. Howes lag har varit omutligt under hösten och blir att räkna med även här mot ett ihåligt Leicester-försvar.

SIMONS BÄSTA SKRÄLL

Parma

Ska det bli några större pengar på den här bongen så behöver Parma hitta på nåt i Coppa Italia. Ruskigt tuff bortamatch på Giuseppe Meazza, men mot ett roterande Inter finns chans. Inzaghi får inte ihop Inter som stod för en svag insats senast mot Monza (2–2). Parma har en bra Serie B-trupp och när kupongen ser ut som den gör är det bara att chansa hejvilt med alla tecken och jaga storskräll.

JONAS BÄSTA SKRÄLL

Parma

Coppa Italia-matcherna riskerar att bli avslagna tillställningar när man spelas mitt i veckan och mindre klubbar besöker storklubbarna. Inter kommer att rotera i startelvan och Parma har egentligen allt att vinna i det här mötet. Det räcker med att Inter underskattar motståndet några procent så kommer det att bli match av det.