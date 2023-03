Ser dem som favorit i derbyt

DYBBANS BÄSTA SPIK

Famalicao

Lura er inte av att Famalicao ligger åtta poäng bakom Casa Pia i tabellen. Värdarna är det lag som ser klart bäst ut för stunden och har också högre expected points totalt sett över säsongen. Nykomlingen Casa Pia har som väntat fått det väldigt mycket svårare och kommer tappa rejält med placeringar innan säsongen är slut. Lyckades turligt vända hemma mot hopplösa jumbon Pacos Ferreira senast men hade innan dess blivit nollade framåt i fyra raka matcher. Svenska folket verkar inte veta vilket ben de ska stå på. Jag ser ettan som en suverän värdespik.

AMROUNIS BÄSTA SPIK

Famalicao

Famalicao ser ut att bli den favoriten som har det bästa priset på kupongen i skrivande stund till fina 41%. Atletico, Milan och Zwolle drar mycket streck till sig medan Famalicao har en något anonym tillvaro på kupongen. Hemmaplan väger tungt i den portugisiska ligan och ettan står i 2,09.

DYBBANS BÄSTA SKRÄLL

Girona

Atlético Madrid har sett starkare ut under 2023 och fick islossning senast mot Sevilla (6-1). På bortaplan står AM dock sällan för några målkavalkader och här väntar en tuff uppgift mot ett formstarkt Girona som öser in mål. Elva baljor på de tre senaste matcherna har räckt till två segrar där tre pinnar borta mot Athletic Bilbao imponerar extra. När de hemmastarka katalanerna undervärderas kraftigt är 1X givna tecken att inleda med.

AMROUNIS BÄSTA SKRÄLL

Huesca

Racing har blivit ganska klar favorit bland tidiga strecken men Huesca har varit jämnare under säsongen och är väldigt svårslagna. Gästerna har endast en förlust på sina tio senaste matcher. Ettan står i 45% och då väljer jag att sortera bort favoriten helt och hållet