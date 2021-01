Sargat Valencia en favorit i fara

Topptips-året kunde inte börjat bättre. I fredags nailade jag hela kupongen. Min skräll West Ham vann till låg procent borta mot Everton, ”Favoriten i fara” Bayer Leverkusen torskade, chansspiken Union Berlin vann och min bästa spik Tottenham slaktade Leeds med 3-0. Den som ryggade mitt 108-raderssystem här i spalten fick med sig en trevlig nyårspresent på åtta rätt och 15x insatsen tillbaka. Nu är det bara att hoppas att formen är här för att stanna.

Vi inleder med en riktigt fin spik från den spanska andraligan i match 6. Lugo är ruggigt tighta hemma på Anxo Carro där de har 4-2-0 i facit på de sex senaste. På dessa matcher har ett enda mål släppts in. Nu möter de ett Sporting Gijón som med en svag formkurva börjar tappa sin playoff-plats. Vad värre är till denna match är att klubben gick ut i dagarna med att lagets drabbats hårt av covid19. Minst sex spelare från A-laget har insjuknat. Det är ännu oklart vilka, men det lär helt klart påverka elvan och det kan även dyka upp fler fall under dagen. Håll ögonen öppna! Även i vanliga fall ska Lugo har bra chans mot bortasvaga Gijón, men nu känns ettan ännu bättre. Det bästa är att det svenska folket kikar tabellen och streckar matchen helt jämnt. Just nu är det supervärde på ettan som bara streckas till 37%. Kanonspik!

Match 2. Valencia har inte vunnit i La Liga på snart två månader och nu är faktiskt kontraktet i fara. Med tre vinster på 16 matcher ligger Fladdermössen nu under strecket. Till råga på allt är skadelistan lång där framför allt Racic och Gabriel saknas ur centrallinjen. På det är både Jason och Guedes avstängda efter sina röda kort i förlusten mot Granada senast. Tungt. Cadiz har tappat lite sedan den fenomenala starten, men gillar att stångas på bortaplan där de faktiskt vunnit hälften av matcherna hittills. Här kommer gästerna återigen ligga lågt, ta jobbet, och göra det svårt för ett sargat Valencia. 56% på favoritettan är för högt och kan mycket väl chansas bort helt. Jag inleder med X2.

Kvällens stormatch hämtas från den engelska sydkusten i match 1. Liverpool vill säkerligen glömma de två senaste matcherna då det bara blivit två poäng mot WBA och Newcastle. Det ska dock sägas att Pool dominerat båda tillställningarna rejält och haft en hel del missflyt med flera dansande bollar på mållinjen. Nu slipper de möta en buss med elva spelare i eget straffområde då Southampton har kapacitet att försöka spela fotboll, vilket bör passa The Reds bättre. Positivt var även att Thiago fick göra ett inhopp på 20 minuter senast och hann visa vilken klass han besitter. Spanjoren kommer bli mycket nyttig för Klopp. Southampton har en bra inledning på säsongen, men kommer nu från tre raka matcher utan mål framåt. Mittbacken Vestergaard och förstamålisen McCarthy är två tunga avbräck. Jag tror Liverpool har bra chans att studsa tillbaka med en vinst här, men samtidigt streckas tvåan alldeles för högt (70%) för att spikas. Skulle procenten sjunka ner mot 60-65% kan jag tänka mig att lämna tvåan ensam, men till dessa priser måste garderingar in.

SKRÄLLEN

Vicenza (match 7)

Serie B är som The Championship, en väldigt jämn liga där alla slår alla. Vicenza trivs helt ok på bortaplan där de tagit två av sina tre vinster. Formsvaga till trots, här undervärderas gästerna mot ett Brescia som inte kommit upp i full kapacitet. Till för låga 13% måste tvåan med som en rensare.

SPIKEN

Lugo (match 6)

Hemmastarka Lugo är otroligt svåra att få hål på i Anxo Carro. Mot ett formsvagt Sporting Gijon, som i dagarna gick ut med att minst sex A-lagsspelare saknas här på grund av covid19, ska de ha toppchans. Runt 40% är ettan en suverän spik.

FAVORIT I FARA

Valencia (match 2)

Valencia lider av både skador och avstängningar och har inte vunnit en fotbollsmatch i La Liga sedan början av november. Ansträngt läge. Cadiz har inget att förlora och har blixtrat till på bortaplan tidigare.