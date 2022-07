Ruggigt favoritbetonad inledning på fotbolls-EM

Lite annorlunda upplägg på onsdagens Topptips-schema. En tidig, ordinarie, kupong har spelstopp redan 17.59. Men i och med att damernas EM kör igång har vi även en special-kupong, bestående av EM-matcher över flera dagar, med 250 000 extra kronor i potten med spelstopp 20.59. Där görs analysen idag.

Jag har alltid en grundrad om 108 rader att rätt mig efter i denna spalt. Men idag skulle jag verkligen rekommendera att gå ifrån den och testa något annat. Det är nämligen flera gigantiska favoriter som kommer till spel på denna EM-kupong. Både Norge (match 2) och Spanien (match 3) står i under 1,10 gånger pengarna och på det inleder oddsfavoriterna till att ta hem hela mästerskapet, England, mot Österrike till under 1,20. Lägg till ett par fina värdespikar som jag tar upp här nere. Mitt tips är således att göra väldigt små system och skruva upp radinsatsen till max (x10). På så sätt får man ut mest av den här kupongen.

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 4. Tyskland är en maktfaktor inom damfotbollen och nämns med respekt även inför detta mästerskap, men de tillhör inte de allra största favoriterna denna gång. En ovanlig sits med tanke på att tyskorna har vunnit EM åtta av de tio senaste gångerna och dessutom har sopat hem två VM och ett OS under den perioden. Lina Magull och Giulia Gwinn från Bayern München är två spelare som kommer vara viktiga för offensiven, men jag är även väldigt intresserad av att se Wolfsburgs Tabea Wassmuth. En spelare som kan få sitt stora genombrott för den breda tyska fotbollspubliken. Visst består truppen helt och hållet av kvalitetsspelare, främst från Bayern München, Wolfsburg och Eintracht Frankfurt, men det är inget omöjligt gäng att rubba. I senaste VM-kvalmatchen fick de faktiskt stryk av Serbien som inte ens har kvalat in till detta mästerskap. Danmarks genrep slutade med förlust mot Norge (1-2), men den första halvleken var då riktigt bra från de rödvitas sida. Signe Bruun, till vardags i Manchester United, nätade då redan i den första minuten. Innan dess besegrades Brasilien med 2-1 i en väldigt underhållande match. Nadia Nadim och Pernille Harder glänste då och den duon måste vara på sin absoluta topp om det ska bli ett lyckat mästerskap i England. Readings rutinerade mittfältare Troelsgaard är en annan lirare som Danmark förlitar sig på. Detta är ett extremt viktigt möte då Spanien, som är favorit till att ta hem hela turneringen, också finns i gruppen och vi lär få se en del nerver från stornationen Tyskland. Värdet ser ut att bli ganska bra på ettan, men detta är en av få matcher på kupongen som det verkligen skulle kunna skrälla i. X2 måste därför plockas med i jakt på de lite större pengarna.

■ Match 5. I Sveriges grupp finns förutom Nederländerna, som Blågult ställs mot i sin premiär, även Portugal och Schweiz och de två nationerna ska vi ta en närmare titt på här. Portugal slutade tvåa i sin kvalgrupp mot mästerskapet bakom Finland, men före Skottland, och fick spela playoff mot Ryssland. Ett dubbelmöte som portugiserna torskade med totalt 0-1. Sedan dess har Ryssland som bekant invaderat Ukraina och slängts ut från EM och då fick Portugal en gratisplats till mästerskapet. Att först komma tvåa i en svag kvalgrupp och sedan torska mot Ryssland i playoff imponerar dock föga och Portugal ska hållas som ett av de sämre lagen i turneringen. Diana Silva från Aston Villa är en hyfsad lirare och det finns gott om spelare från storklubben Benfica i truppen, men känslan är ändå att Portugal kommer få det jobbigt i gruppen. Schweiz slutade knappt efter Belgien i sin kvalgrupp och tog sig hit genom att besegra Tjeckien i playoff-mötet efter straffläggning. De rödvita har haft en jobbig uppladdning till mästerskapet med förlust med 0-7 mot Tyskland och 0-4 mot England i träningsmatcher. Alpnationen ska heller inte ha något med avancemang från gruppen att göra, men här ska de ändå hållas något högre än sina motståndare. Under VM-kvalet har de spelat helt jämnt med Italien två gånger om och i truppen finns en riktig matchvinnare i Ramona Bachmann som har hunnit bli 31 år gammal. Crnogorcevic och Maritz är två andra spelare av hög nivå och det räcker för att ta sig förbi det första hindret i denna grupp. Det ser ut att bli strålande värde på tvåan, som borde streckas en bit över 50%, men just nu står en bra bit under 40%. Då är det aldrig fel att spika på mindre system.

■ Match 8. Frankrike rankas som världens tredje bästa nation på damsidan och har varit ett av de bättre landslagen under en längre tid. De har dock aldrig någonsin vunnit ett stort mästerskap och tanken är att det ska rättas till under sommaren. Les Bleus reser till England med en trupp av yppersta världsklass på alla positioner och de har vunnit 14 raka landskamper. Lyon vann Champions League för en dryg månad sedan och flera spelare hämtas från den klubben. Malard, Cascarino och Renard är en trio som hade gått rakt in i de flesta andra landslagen. Det hade även PSG:s trio Katoto, Diani och Baltimore gjort. Offensivt har Frankrike enormt mycket alternativ och även om det ser något tunnare ut bakåt, förutom jätten Renard, kommer de blåklädda vara väldigt svårslagna den kommande månaden. Italiensk damfotboll har tagit stora kliv de senaste åren. Laget från stöveln tog silver i EM 1997 och var vassa för 30-40 år sedan, men har inte gjort något väsen av sig sedan dess. Denna säsong tog dock Juventus en del skalper i Champions League och landslaget har vunnit sju av åtta matcher i VM-kvalet. Inför mästerskapet valde Le Azzurre dessutom att träningsspela mot favoriten Spanien och spelade då 1-1. Valentina Bergamaschi stod för målet framåt i den matchen och kommer troligen starta tillsammans med Juventus-duon Bonansea och Girelli på topp. En trio av ganska hög kvalité. Längre bak i banan finns det inte mycket klass bortsett rutinerade Sara Gama som även hon lirar i Juve till vardags och jag har svårt att se hur Italien ska lyckas stå emot Frankrikes virvlande offensiv. Italien kommer få slåss med Island och Belgien om andraplatsen i gruppen, men mot Frankrike blir det stryk. Frankrike ser ut att streckas betydligt lägre än de 65-70% de är värda. Bra spiketta.

Spiken

Norge (match 2)

Nordirland är av FIFA lägst rankade av samtliga lag i detta mästerskap och de går i sin premiär upp mot starka Norge. Hegerberg och company kommer köra över sina motståndare och 4-0 är troligare än att vårt västra grannland tappar poäng i denna skrattmatch. Ettan är helt odiskutabel.

Skrällen

Danmark (match 4)

Tyskland är inte vad de en gång har varit och Danmark har ordentligt med spets i form av Chelseas Pernille Harder. Hon kan tillsammans med Nadia Nadim mycket väl sänka tyskarna i premiären. Den lägre streckade tvåan måste plockas med.

Draget

Schweiz (match 5)

Portugal halkade in i EM på ett bananskal men att de skulle lyckas göra en Danmark och sen vinna hela turneringen är helt uteslutet. Schweiz har ett hyfsat lag och det räcker för att ta tre poäng i premiären. Spelvärd tvåa.