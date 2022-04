Champions League har bjudit på flera godbitar under veckan och nu fortsätter Europaspelet under torsdagskvällen. Europa League och Europa Conference League tar plats på kupongen som avslutas med två gruppspelsmatcher i Copa Libertadores i Sydamerika.

■ Match 2. West Ham slåss inte bara med lag som Arsenal och Manchester United om Europa-biljetter i ligan, utan är också klara för kvartsfinal i Europa League. Imponerande med tanke på hur hårt David Moyes gått på sina startspelare. I åttondelen slog The Hammers ut de mesta mästarna i den här turneringen, Sevilla, efter att ha avgjort i förlängning här hemma i London. Helt rättvist sett till hur den matchen ser ut. West Ham var bättre och kommer oftast upp i nivå framför hemmapubliken. Ett imponerande facit har målats upp här på slutet. Med Jarrod Bowen helt återställd från skada har Moyes ett trevligt truppläge att tillgå. Bara Lanzini (avstängd) saknas. Räkna således med en riktigt vass elva. Lyon har en kall säsong i Ligue 1 där de stämplar in först på en nionde plats. Men har blixtrat till i Europa League där de slog ut Porto i förra rundan. Mittfältet håller i sina bästa stunder hög klass med brassen Paquetá och Ndombélé. Men här ser bland annat givna balansspelaren och bollvinnaren Caqueret, som haft en så fin säsong, ut att saknad på grund av skada och framåt var även Toko Ekambi out senaste ligamatchen och är ett frågetecken. På hemmaplan ska West Ham vara klara favoriter i det här dubbelmötet där Lyon kan vara rätt nöjda med en uddamålsförlust. Jag tycker det är en fin spiketta då den ser ut att hålla sig runt 50%.

■ Match 5. Leicester har en tung säsong i ryggen, men är framme i kvartsfinal i Europa Conference League. Det här är klubben enda chans att ge fansen något att glädjas över och dessutom säkra spel i Europa även kommande säsong. Jag räknar således med att Brendan Rodgers ställer upp en slagkraftig elva. Skadorna på Vardy och Ndidi är så klart bekymrande, men Leicester har kämpat med skadebekymmer hela säsongen så det är inget nytt. Insatsen borta mot Manchester United senast var ändå ett steg framåt där spelare som Iheanacho, Barnes och Maddison klev fram. Det blev en helt rättvis pinne på Old Trafford (1-1). PSV har en hel del offensivt spets att tillgå, som rutinerade israelen Eran Zahavi, men svajade också betänkligt i defensiven när de mötte FC Köpenhamn i den förra rundan. Fyra insläppta i det första mötet på hemmaplan där. Spelar de på samma naiva sätt ikväll mot Leicester kommer de bli straffade. Kul och målrik match att vänta på King Power Stadium. För en gångs skull så överstreckas inte Leicester allt för mycket i den här turneringen och då är jag beredd att ge Rävarna mitt förtroende. Runt 45-50% är ettan ett vettigt singeltecken på en lurig kupong.

■ Match 1. Min rekade skräll, Villarreal, vann igår hemmamötet med Bayern München till låg procent. Här är det lite samma läge när Frankfurt tar emot Barcelona i denna kvartsfinal av Europa League. Frankfurt som för övrigt också har slagit Bayern i Bundesliga den här säsongen, något som visar vad tyskarna är kapabla till i sina bästa stunder. Värdarna har redan lagt spanskt motstånd på rygg då de slog ut Real Betis i åttondelen och är fortsatt obesegrade på hemmaplan i den här turneringen. Frankfurt trivs med att ligga lågt och ligga på kontring där spelare som Kostic, Lindström, Borré och Kamada är livsfarliga. Räkna också med att det är så den här matchen kommer se ut då Barcelona lär äga och trilla boll. Katalanerna har verkligen tagit stora steg framåt under Xavi som fått de inköpta pusselbitarna Aubameyang och Ferran Torres på plats direkt. Med det sagt var dubbelmötet mot Galatasaray ingen superinsats av Barca och det blev betydligt jämnare än väntat. Turkarna hade faktiskt ledningen hemma med 1-0 och var då vidare. När Barcelona ser ut att streckas åtminstone 10 procentenheter för högt är det ett bra läge att kliva på med en helgardering och jaga hemmaskrällen.

Hemmastyrka och starkt truppläge talar för West Ham i det här första mötet av två. Lyon har imponerat i den här turneringen men samtidigt visat sig väldigt ojämna i ligan. The Hammers dominerade hemmamötet med Sevilla i den förra rundan och Lyon är ett snäpp ner därifrån. Bra etta runt 50%.

Frankfurt har vunnit eller tagit poäng mot lag som Bayern München och Leipzig den här säsongen och trivs bra med att ligga på rulle. Det är precis vad de lär göra mot ett bolltrillande Barcelona. När katalanerna övervärderas av tipparna jagar jag hemmaskrällen till låg procent.

Roma ska återigen åka upp till Nordnorge och ta sig an kylan och konstgräset i Bodö. Det slutade med 1-6 i baken i gruppspelet. Mourinho har visserligen lärt sig läxan och lär starta med en bättre elva nu, men får ändå se upp. Bodö/Glimt har verkligen övertygat i den här turneringen, framför allt på hemmaplan.