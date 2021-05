Revanschsuget City är den sunda spiken

Vi snackar rejäl bredd på Topptipset denna fredag som inleder i Premier League, men tar avstickare till bland annat irländsk ligafotboll, danska andraligan och Ettan Södra. Så udda kuponger brukar betyda spelvärde. Jag hittar dock mina bästa drag i matcher där de lite mer namnstarka lagen spelar.

■■ Match 1. För det första ska man inte krångla till det om man inte behöver. Med flera andra bra skrällar på kupongen, som vi kommer till snart, så ser jag ingen anledning att gardera storfavoriten Manchester City. Efter en sämre andra halvlek mot Chelsea senast, där Guardiola roterade en del i elvan, så lär spelare som Mahrez, Gündogan och Foden nu åter starta.

Newcastle har fått lite fart de senaste veckorna, men viktige Callum Wilson åkte återigen på en skada senast mot Leicester efter att ha tryckt in två baljor. Tungt avbräck. Mot ligans bästa försvar lär de inte få något gratis som de faktiskt fick mot rävarna.

Jag tror City visar vilken klasskillnad det är på de här två lagen och vill hålla ångan upp mot den stundande Champions League-finalen. Spiktvåa!

■■ Match 4. Här hittas dagens bästa skräll. Espanyol åkte ur La Liga i fjol, men den klassiska Barcelona-klubben är efter en väloljad säsong nu åter klara för finrummet. Med tolv poäng och inbördes möten på sin sida kan trean Almeria inte komma ikapp med fyra omgångar kvar. Uppflyttningen har givetvis firats och nu ska det bli intressant att se hur piggt Espanyol är i ben och huvud. Det mesta talar för en del rotation i elvan för att lufta truppen och den stora skyttekungen Raúl de Tomás (22 mål) är enligt rapporterna återigen out på grund av corona. Det finns således rimliga anledningar till att oddset på Espanyol fortsätter smyga uppåt.

Cartagena tog en livsviktig seger hemma mot Castellon senast. Det gör att laget nu är en pinne ovanför nedflyttning. Men det finns så klart mycket jobb kvar att göra. Med stark form i ryggen är de dock långt ifrån chanslösa här med tanke på förutsättningarna. Den gamle målkungen i Real Betis, Ruben Castro (16 mål), håller fortfarande och har gjort mål i de två senaste matcherna.

Espanyol överstreckas å det grövsta för stunden (69%) så det finns supervärde på X2 som rensar rejält. Jag tycker det är läge att chansa bort favoritettan helt.

■■ Match 2. Braga är fast förankrat på fjärdeplatsen där de varken har chans på topp 3, men inte heller behöver oroa sig för lagen bakom. Således har det varit lite omotiverat i lägret en tid. Fyra raka utan vinst imponerar inte.

Moreirense har mer att spela för då de just nu bara är två poäng från sjätteplatsen som innebär Europaspel i Europa Conference League. Här är gästerna således all in utan något att förlora. Under våren har Moreirense tagit poäng av samtliga tre topplag, Sporting Lissabon, Porto och Benfica. Det visar att de knappast räds motståndet här.

Tvåan är ett fräckt skrälltecken, även om hela mattan bör rullas ut.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Newcastle får klara sig utan skyttekung Callum Wilson och kommer inte bjudas på något extra mot ett Man City som jagar revansch från förlusten senast. Guardiola lär sätta en bättre elva på banan nu. Stark tvåa.

SKRÄLLEN

Cartagena (match 4)

Espanyol har firat uppflyttningen till La Liga och har råd att lufta truppen. Har dessutom skyttekung Raúl de Tomás borta på grund av corona. Cartagena visar fin form och slåss för nytt kontrakt. Fint skräll-läge till supervärde.

FAVORIT I FARA

Braga (match 2)

Braga har sett omotiverat ut på slutet då de redan är klara fyra i ligan. Moreirense har stått upp bra mot topplagen under våren och har en Europaplats att kriga om.