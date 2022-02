Rayo med cupfokus har passande uppgift

Onsdagens Topptips inleder med ett häftigt Old Firm i Glasgow och två matcher från The Championship, men innehåller även en hel del cupspel. Semifinaler från Belgiska cupen och Afrikanska Mästerskapen tar plats, samt kvartsfinaler från Copa del Rey.

Värt att notera är att det i Belgien handlar om ett dubbelmöte i match 7 där Gent tar emot Club Brugge. Det brukar betyda att bortalaget inte går lika hårt för seger utan snarare nöjer sig med att sätta sig en bra position till returen på hemmaplan. Jag tycker därför att Gent är en rätt fräck värdespik runt 35%, då inte ens en uddamålsförlust är hela världen för Club Brugge. Gent har goda minnen från det senaste ligamötet här på Ghelamco Arena där de krossade kvällens motstånd med 6-1. Att skyttekung Tissoudali dessutom ansluter från de Afrikanska Mästerskapen skadar inte heller.

Här är mina tidiga tankar i övrigt:

■■ Match 3 . Cardiff har gjort flera förändringar i spelartruppen under januarifönstret. Anfallsstjärnan Kieffer Moore har lämnat för Bournemouth, ändå ser truppen knappast svagare ut än innan. Offensivt har Jordan Hugill kommit in på lån från Norwich ihop med Uche Ikpeazu från Middlesbrough. Den förstnämnde gjorde mål redan efter sex minuter i sin debut senast mot Nottingham i en blytung 2–1-seger. Där märktes också framtidsmännen Thomas Doyle och Alfie Doughty, nya från Manchester City och Stoke, som klev in från start och gjorde skillnad. Vinsten mot ett formstarkt Nottingham var inte bara viktig för självförtroendet utan också helt rättvist då Cardiff var det klart bättre laget. Intressant är att walesarna faktiskt tagit fler poäng på bortaplan under säsongen, och nu väntar en av de lättaste resorna för säsongen. Läge att ta andra raka?

Barnsley ligger hjälplöst sist i tabellen med 14 poäng på 27 omgångar. Dessutom lider de fortsatt av flera tunga skador, bland annat bästa målskytten Cauley Woodrow. Är det något som saknas så är det just krut i offensiven. Laget har snittat under 0,5 mål framåt i de senaste elva matcherna och skapar dessutom få chanser. Det känns faktiskt som loppet är kört för Barnsley och Poya är inte mannen att ta det här gänget framåt. Jag tror Cardiff kan ha fått en skjuts av segern och de nya spelarna och tar en väldigt viktig trea till.

Håller sig tvåan runt 40-45% är det godkänt för spik.

■■ Match 4 . Trots överlägset bollinnehav och antal chanser så förlorade Rayo Vallecano sin första hemmamatch för säsongen senast mot Athletic Bilbao (0–1). Nykomlingens hemmastyrka, näst bäst hemmafacit i La Liga efter Sevilla, går dock inte att ifrågasätta och här får laget en utmärkt chans att komma upp på hästen igen i Copa del Reys kvartsfinal. Den gamla spjutspetsen Falcao är visserligen iväg med det colombianska landslaget, men gästande Mallorca saknar i sin tur japanen Kubo av samma anledning och har ett betydligt tuffare läge generellt. Medan Rayo ligger på en trygg position i ligan och inte behöver bekymra sig om kontraktet så ligger Mallorca och skvalpar precis över strecket.

Redan på lördag väntar en riktig sexpoängsmatch mot bottenkonkurrenten Cadiz. Förlust där och Mallis hamnar plötsligt under giljotinen. Således lär helgens drabbning vara prioriterad. Gästerna tar dessutom de flesta av sina poäng hemma på semesterön och har gått kallt på resande fot. I ligan blev det i den här bortamatchen med klara 1–3 i november. Jag tycker allt talar för Rayo Vallecano. De har bättre förutsättningar att gå all in i cupen och är ruggigt starka hemma i Madrid.

Ettan kanske streckas lite högt, men är för mig en klart vettig spik på en svår kupong.

■■ Match 8 . Senegal har inte alls imponerat spelmässigt i de Afrikanska Mästerskapen, men har genom en tämligen lätt lottning ändå tagit sig fram till semifinal. 3–1 mot Ekvatorial Guinea i kvarten kan låta övertygande, men det stod 1–1 med 20 minuter kvar och Senegal förlorade bollinnehavet klart. Innan den matchen hade Mané och hans lagkamrater bara lyckats få in ett mål på tre gruppspelsmatcher, det kom från straffpunkten. Det krävdes sedan att lilla Kap Verde tog två röda kort i åttondelsfinalen innan Senegal kunde få in två bollar där.

Burkina Faso ser kanske inte så mycket ut för världen på papperet, men har visat att de kan göra underverk genom att spela som ett lag. Aston Villas Bertrand Traoré lär troligtvis kliva in från start här istället för avstängda Quattara som blev utvisad i den imponerande segern mot Tunisien i kvarten. En spännande spelare. Långt in i mästerskapen brukar det nästan alltid handla om jämna matcher som ofta avgörs av tillfälligheter. Här tror jag absolut att solida Burkina Faso kan stå upp mot Senegal och fixa spänning.

Jag helgarderar favorittvåan och jobbar skräll.

SPIKEN

Vallecano (match 4)

Vallecano har näst bäst hemmastatistik i hela La Liga och med en trygg ligaplacering har de perfekta förutsättningar att gå all in i cupen. Annat i bortasvaga Mallorca som slåss om kontraktet och har en viktig sexpoängsmatch mot Cadiz på lördag att fokusera på. Trolig etta!

SKRÄLLEN

Burkina Faso (match 8)

Burkina Faso har imponerat som ett lag hela turneringen. Enda förlusten kom mot Kamerun efter två straffmål emot (1–2). Imponerade i kvarten när de slog ut Tunisien. Senegal har en imponerande trupp, men har inte alls fått till det på plan. Jag räknar med en jämn semifinal där skrällen ligger i luften.

DRAGET

Cardiff (match 3)

Cardiff såg bättre ut än på länge i den rättvisa vinsten mot formstarka Nottingham senast. Nyförvärvet Hugill målade direkt i sin debut och kan bli väldigt viktig. Passande uppgift mot jumbon Barnsley som agerar som ligans sämsta lag just nu.