Rangers vänder på steken i CL-returen

Spännande Champions League-kval inleder tisdagens Topptips. Sex returmöten ska spelas och ur blågul synvinkel lockar så klart Malmös 90-miljonersfight i Glasgow extra mycket.

Kupongen tas i hamn med två matcher från Superettan där jag tycker att det finns vettiga spikar att hämta. Precis som i går kryddas kupongen med 250 000 extra kronor. Här är mina drag, håller ni med?

■■ Match 1 . Jag tippade 1X i hemmamötet för Malmö och det visade sig vara ett tips med hängslen och livrem. MFF gjorde nämligen en riktigt bra insats i den första delen av dubbelmötet när de vann med 2–1 hemma på Stadion. Rangers skapade knappt någonting framåt så skottarnas reducering på övertid var ändå smolk i glädjebägaren och innebär att det blir rejält mycket tuffare att ta sig vidare för skåningarna. Nu väntar nämligen ett kokande Ibrox inför 50 000 sjungande hemmafans på läktaren i Glasgow.

Gerrard har fortsatt Roofe och Kamara avstängda, men till den här matchen får tränaren i alla fall tillbaka viktige Morelos som satt i karantän senast. Den colombianske anfallaren är en målfarlig typ och en publikfavorit på Ibrox där han har bombat in baljor i fyra säsonger nu. Han blir en viktig injektion i det här mötet. Jag räknar med en helt annan matchbild än senast där hemmastarka Rangers kommer vara betydligt mer dominanta och föra spelet. Då ska det mycket till för att Malmö ska orka stå emot. En uddamålsförlust räcker ju dessutom till förlängning.

Jag hoppas att det svenska folket tippar med hjärtat här och ger Malmö större förtroende än de förtjänar. Det skulle innebära spelvärde på Rangers. Håller sig ettan under 65% är det en mycket bra spik.

■■ Match 8 . Defensiven är det inget fel på hos Öster, smålänningarna har hållit nollan i fyra av sina sex senaste matcher. Nu har sportchefen Stavljanin försökt peppa upp offensiven också. Först kom Isak Magnusson in från Kalmar, 23-åringen var i fjol helt ordinarie i Allsvenskan och gjorde fem mål. Inte kattskit i ett KFF som då var på dekis. Hittills har det blivit två matcher för Magnusson i Öster som tackat med en balja. Nyligen blev det även klart med en duo från IFK Norrköping, 19-åringarna Lucas Lima och Manasse Kusu. Båda har fått testa på allsvenskt spel med Peking denna säsong, men främst Lima har på slutet fått hoppa in flera matcher på raken där han bland annat kom in och avgjorde hemma mot Malmö FF. Båda är spelklara här och jag förväntar mig tid på planen. Det kan bli en bra boost för Öster, vilket kan behövas när formstarka Trelleborg står på andra sidan.

Skåningarna har en namnkunnig trupp, men här hamnar det svenska folket helt fel. Hemma på Visma Arena har Öster hållit nollan i tre raka matcher och kommer från segrar mot Jönköping och AFC. Med sitt nya spelarkapital ger spelbolagen smålänningarna nära på 50% chans att vinna ikväll. Tipparna håller dock den här matchen helt jämn på Topptipset.

När det vankas så bra spelvärde så nyper jag och chansspikar ettan.

■■ Skrällar då? Vad vore en kupong utan skrällar? Två stycken sticker ut och de hämtas båda från CL-kvalet. I match 3 blir Benfica väl högt streckat med tanke på att de har 2–0 att gå på från första mötet. Jag räknar således inte med någon tokoffensiv från portugiserna som mest lär vilja hålla i boll och låta tiden gå. Sånt kan alltid straffa sig och Spartak Moskva med självsäkra skyttekungen Jordan Larsson kan inte räknas bort helt.

När Benfica till och med kan torska den här matchen med uddamålet och ändå ta sig vidare tycker jag det är ett bra läge att måla på hela vägen för att få med storskrällen. Spartak Moskva under 10% är en kupongrensare av rang.

Sen ser det ut som om Shakhtar Donetsk får väl högt förtroende mot belgiska Genk i match 6 . Genk tog ledningen med 1–0 på hemmaplan innan Shakhtar kunde vända och vinna med 2–1 i en helt jämn match förra veckan. Shakhtar har mer rutin från dessa sammanhang och en intressant trupp. Att de dessutom lyckats knyta till sig Sassuolos succétränare Roberto De Zerbi är imponerande och känns som lovande. Men en etta till över 65% köper jag inte, den ska snarare ligga runt 55%.

Genk har ändå en hel del offensiv kvalitet i truppen och kommer gå för det. Målmaskinen Paul Onuachu, som gjorde ledningsmålet sist, bombade in 33 mål i den belgiska ligan i fjol. Ihop med formstarka Theo Bongonda bildar han ett sylvasst anfallspar.

Det här kan bli hela havet stormar och när Shakhtar, precis som Benfica, inte behöver vinna matchen för avancemang så känns det givet att plita ner garderingar till låg procent.

SPIKEN

Rangers (match 1)

Rangers sprang hem den skotska ligan genom att vinna alla 19 hemmamatcher med en målskillnad på otroliga 57–4 i fjol. Ni förstår att ett fullpackat Ibrox blir en tuff match för Malmö. Särskilt när Rangers får tillbaka målskytten Morelos som satt i karantän senast. Ettan är stark.

SKRÄLLEN

Genk (match 6)

Genk har för mycket offensiv kvalitet i laget för att helt glömmas bort till för låg procent. Allt har sitt pris och när tvåan streckas under 15% så måste den med som skräll, trots en tuff bortamatch mot Shakhtar.

DRAGET

Öster (match 8)

Östers sportchef Stavljanin har slitit hårt den senaste tiden för att krydda den offensiva linjen med allsvensk kvalitet. Här undervärdas smålänningarna då det svenska folket stirrar sig blinda på Trelleborgs fina formrad. Jag testar ettan som en fin värdespik.