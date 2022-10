Peking ser ut att vara på gång

Allsvenskan, Superettan, Premier League, La Liga och Serie A blandas upp med dansk och portugisisk ligafotboll på måndagens Topptips. 250 000 extra kronor finns i potten som krydda.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Totalt sett har Mjällby gjort en väldigt positiv säsong, men efter att det kom ut att Andreas Brännström lämnar klubben efter säsongen har det gått troll i spelet. Storstryk hemma mot IFK Göteborg följdes upp av kryss mot bottenlagen GIF Sundsvall och Degerfors. I den förra omgången åkte de gulsvarta sedan på en blytung förlust mot nykomlingarna IFK Värnamo efter att Carlos Moros Gracia oturligt stått för ett självmål i den 89:e minuten. Det betydde 1-2 och det är tur att gänget från Blekinge redan har tagit så många poäng att kontraktet bör vara säkrat. Just nu ser det nämligen skakigt ut. Mittfältet med Gustavsson, Gustafson, Rosengren och Al-Ammari har potential, men för tillfället ser de stabbiga och idéfattiga ut. IFK Norrköping står på fem poäng färre än Mjällby och lär behöva lite mer än så för att helt och hållet säkra ännu en säsong i det svenska finrummet. Peking är åtminstone inne i en bra trend med poäng i fyra av de fem senaste omgångarna. Enda plumpen under den perioden kom borta mot Malmö FF i en match som slutade 1-2. Christoffer Nyman har äntligen fått upp ångan på topp och då är det tveklöst en av seriens allra bästa anfallare. Med Levi och den isländska trion Skúlason, Sigurdsson och Traustason som uppbackning lär den bufflige centertanken få sina chanser här också. Östgötarnas problem under säsongen har varit ett läckande försvar och där behöver Riddersholm hitta rätt. Nu ställs Kamraterna dock mot ett av de lag som gjort minst antal mål i serien och som dessutom inte trivs speciellt bra på plast. Då håller jag hemmalaget klart högst. Kan vi få ettan i trakterna 50-55% är det bra läge att spika.

■ Match 5. Lazio har några fina veckor bakom sig i Serie A med nio poäng och 10-0 i målskillnad på tre omgångar. Spelschemat har dock varit av det enklare slaget, Hellas Verona, Cremonese och Spezia är lag som Örnarna ska slå. I Europa League har det gått sämre mot slutet med en jätteförlust mot FC Midtjylland och nu senast 0-0 mot Sturm Graz. En match där Maurizio Sarri valde att mönstra en relativt ordinarie elva vilket gör att det säkerligen finns en del trötta ben här. Dessutom ska vi ha med oss att samma Sturm Graz väntar redan på torsdag i ett vändande möte i Europaspelet. Under hösten har de ljusblåa spelat fem bortamatcher i alla tävlingar och endast en av dessa fajter har slutat med seger. Förutom debaclen mot Midtjylland och Sturm Graz märks kryss mot Torino och Sampdoria. Något som tipparna inte tar någon som helst hänsyn till. Fiorentina har, precis som Lazio, en Europamatch som väntar under torsdagen. I deras fall är det Hearts som står för motståndet, ett lag som Viola slog tillbaka med 3-0 på skotsk mark för några dagar sedan. En insats som skulle kunna kickstarta Violas säsong. Det behövs för målchanserna har varit lätträknade i flera av matcherna. Samtidigt är detta ett lag med hög kapacitet där Kouamé, Ikoné och till och med Jovic är spelare som ska kunna såra Lazio om de har dagen. Med Mandragora och Bonaventura på mitten samt Igor och Martínez Quarta i backlinjen ser centrallinjen lugn och trygg ut. I Florens ska de lilaklädda gälla som favoriter, något som spelbolagen håller med om. När tipparna då tycker tvärtom streckas ettan alldeles för lågt och ser ut att kunna bli en riktigt trevlig värdespik.

■ Match 3. Efter Örebros degradering från Allsvenskan siktade klubben på en snabb comeback till högsta serien. Så har det inte alls blivit. Istället har det snarare varit en kamp om att lösa nytt kontrakt i Superettan och stundtals har spelet sett bedrövligt ut. Närkingarna kommer åtminstone från två raka segrar som gör att det finns marginal ner till negativ kvalplats. Upp till topp 3 skiljer det dock ännu mer och det kan ÖSK bara glömma. Hamad och Larsson är två spelare som har mycket att ge, men här får hemmalaget klara sig utan Ahmed Yasin som är avstängd. Det är ett ganska stort avbräck för Örebro som övervärderas grovt denna måndag. Dalkurd har torskat sju av sina åtta senaste seriematcher vilket lett till att de ligger sist i ligan. Med sex poäng till kvalplats och nio pinnar till säker mark måste Uppsala-klubben börja ta poäng snarast om det ska bli fortsatt spel i andradivisionen. De har trots allt bara fem omgångar kvar att vinka på. Offensivt finns det sparkapital i Pashang Abdulla som vräkte in mål för Piteå i Division 1 Norra förra året. Även Hady Saleh Karim, som också hämtades in från Ettan, har ett fint målsinne i grunden. Den duon kan mycket väl hitta nätet tillsammans med den före detta örebroaren Rodin Deprem. ÖSK har ett något bättre lag i grunden, men gästerna kommer komma in till matchen med en annan slags desperation som kan bli svår att hantera. Ettan överstreckas grovt till den grad att den är svår att ta på allvar. Den fege helgarderar på Behrn Arena, medan den modiga väljer att klicka i spelvärda X2 och går endast för större pengar.

